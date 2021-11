Kirk Douglas abusó de Natalie Wood cuando la actriz tenía 16 años

Gracias al movimiento Me Too que comenzó en octubre de 2017 tras las denuncias por agresión sexual y acoso sexual contra el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein, otros muchos casos pasados y presentes están saliendo a la luz en la industria de Hollywood. Son muchas las historias que han sido ocultadas en torno a figuras masculinas de la industria, que usaban su posición de poder para abusar de las mujeres que les rodeaban.

Tras la publicación de las memorias Little Sister: My Investigation Into the Mysterious Death of Natalie Wood, escritas por Lana Wood, la hermana de la actriz Natalie Wood un nuevo caso sale a la luz: la actriz estadounidense fue agredida sexualmente por Kirk Douglas cuando era solo una adolescente. Este rumor ya era conocido, pero nunca se había puesto nombre y apellidos al famoso actor que le doblaba la edad y que abuso de ella.

Su hermana cuenta en este libro todos los detalles sobre la violación de la que se llevaba rumoreando años. Un incidente que tuvo lugar en el verano de 1955, cuando Wood era una aspirante a actriz de unos 16 años, y Douglas, un célebre actor de treinta y tantos años, que estaba en el apogeo de su fama. Esta agresión se produjo en la suite de Douglas en un hotel de Los Ángeles después de que su madre, Maria Zakharenko, organizara una reunión entre ambos.

El actor Kirk Douglas.

Abuso de poder

Ya no solo por la gran diferencia de edad, sino por las distintas posiciones de poder que se establecían entre ambos encontramos todas las características coincidentes con los casos destapados de Me Too a lo largo de los años. Wood comenzó su carrera en el cine cuando era una niña y se convirtió en una estrella de Hollywood años después, consiguiendo tres nominaciones al Oscar antes de cumplir los 25 años. La estrella de Esplendor en la hierba y Rebelde sin causa ha tenido una vida llena de luces y sombras, a la que ahora se suma este terrible suceso.

“Natalie estaba preciosa cuando mamá y yo la dejamos esa noche en el Chateau Marmont”, escribe en Little Sister la hermana de la víctima. “Parecía que pasó mucho tiempo antes hasta que Natalie regresó... y cerró la puerta de golpe. Tenía una pinta terrible. Estaba despeinada y muy alterada. Al parecer, algo malo le había sucedido a mi hermana, pero fuera lo que fuera, aparentemente yo era demasiado joven para que me lo dijeran", relata en las memorias.

Wood, que entonces tenía ocho años, dijo que su hermana no habló del suceso hasta que fueron adultas. Un día decidió compartir este terrible suceso y le dijo que después de ser llevada a la suite de Douglas, él "le hizo daño". Con el relato de la violación, la hermana añade: "Estaba aterrorizada, confundida".

Un caso más de Me Too

Wood escribe que el consejo de su madre ante aquella situación fue "aguantar". La autora, que también era una actriz de éxito, dijo que le había prometido a su hermana, que murió en 1981, no revelar la agresión. Pero parece que la necesidad de hacer justicia y de alzar la voz por los abusos imperantes en la industria cinematográfica han ganado más peso que la promesa. Neile Adams, de 89 años, bailarín y amigo de Douglas, confirmaba la reputación del actor en 2016: "No podías sentarte a su lado sin que su mano subiera por tu pierna".

Era un secreto a voces del que se volvió a hablar cuando Douglas murió el año pasado, a los 103 años. "Sin nadie todavía a quien proteger, estoy segura de que ella me perdonará por finalmente romper esa promesa", escribe la hermana. El hijo del actor Michael Douglas ha contestado únicamente lo siguiente al conocer la noticia: "Que ambos descansen en paz".

Si recuperamos las memorias de 1988 del actor, Douglas describe a Natalie como una "niña bonita" que sencillamente pidió un autógrafo. Aunque ahora sale a la luz que la historia era muchísimo más compleja y oscura que un simple encuentro entre estrella de Hollywood y una principiante en el mundo del cine.

