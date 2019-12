¿Tiene Antonio Banderas alguna posibilidad de ganar el Oscar al Mejor actor por 'Dolor y Gloria'?

2019 es el año de Antonio Banderas. Tras su operación por un ataque al corazón hace un par de años, el actor ha encadenado una racha de grandes trabajos en la televisión y el cine que han llegado a su cima en 2019, cuando ha estrenado su soñado proyecto del teatro del SoHo en su Málaga natal -con un musical que él mismo protagoniza- y ha estrenado Dolor y Gloria, su última colaboración con Pedro Almodóvar y la mejor interpretación de su carrera.

Desde que se presentó en España las críticas al filme, y a Banderas, fueron unánimes, y el actor comenzó una carrera de premios que comenzó con el de Mejor interpretación masculina en Cannes y que le ha llevado a estar en la conversación sobre los favoritos al Oscar. La semana pasada fue cuando el español sacó músculo y demostró que era un rival más fuerte de lo que todos pensaban. Se llevó el premio del cine europeo, y lo más importante, el de la crítica de Nueva York y Los Ángeles, las más prestigiosas de EEUU y determinantes de cara a los premios de la Academia.

Todos pensaban que esta temporada sería un paseo de rosas para Joaquin Phoenix y Adam Driver, por Joker e Historia de un matrimonio, respectivamente, y de repente el malagueño dio un golpe en la mesa. Para ver la importancia de estos premios hay que ver las estadísticas. 21 personas han logrado ese doblete, de los cuales 20 estuvieron nominados al Oscar y 12 lo ganaron. Esa excepción que no estuvo nominado fue Ethan Hawke el año pasado por El reverendo. Por si fuera poco completó su semana perfecta con una nominación a los Globos de Oro, que dejaron fuera a otros dos favoritos: Adam Sandler y Robert DeNiro.

Fotograma de Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar.

Otros dos actores españoles hicieron ese doblete pero en las categorías secundarias. Penélope Cruz y Javier Bardem lo lograron por Vicky Cristina Barcelona y No es país para viejos -dos papeles en inglés-. Ambos terminaron con el Oscar en sus manos. En este caso las opciones de victoria son muy escasas, principalmente por tratarse de una interpretación en español. Sólo un actor ha logrado la victoria sin hablar inglés (Roberto Benigni por La vida es bella), mientras que dos mujeres lo hicieron antes, Marion Cotillard por La vie en Rose y Sophia Loren por Dos mujeres.

Que una interpretación extranjera haya ganado estos premios y tenga estas nominaciones hace indicar que la gente tiene el nombre de Banderas en su mente, y también ayuda que acordándose de él estén también homenajeando también a Pedro Almodóvar, ya que el actor interpreta a un álter ego del realizador. Esa forma de rendirle tributo es importante en un año en el que el manchego tiene la nominación casi asegurada en Película Internacional, pero la victoria casi imposible por el fenómeno Parásitos, que será la Roma de este año y todos cuentan con que esté nominada en bastantes categorías.

A Banderas le beneficiaría ser esa tercera opción que aproveche una división de voto entre Driver y Phoenix. La nominación la tiene en la punta de los dedos, pero no asegurada tras el traspiés del Sindicato de Actores, que este miércoles anunciaba sus candidaturas y dejaba a todos con la boca abierta. Ni Banderas, ni Jonathan Pryce la lograban (los dos están en los Globos). Tampoco DeNiro, Eddie Murphy o Adam Sandler y preferían optar por Christian Bale en una de las peores interpretaciones de su carrera en Le Mans 66 y por Taron Eegerton en Rocketman.

Almodóvar y Banderas en el rodaje de Dolor y Gloria. Manolo Pavón

La ausencia de Banderas demuestra que no es tan fuerte de cara al triunfo, pero no es excesivamente preocupante. El sindicato de actores no suele acordarse de actuaciones en extranjero que luego sí están en los Oscar. El propio Bardem fue olvidado por sus papeles en Biutiful y Antes que anochezca que luego estuvieron en los premios de la Academia. Emmanuelle Riva no entró entre las finalistas por Amour, y Marion Cotillard fue nominada al Oscar sin estar en los SAG por Dos noches y un día, aunque le ocurrió a la inversa con De óxido y hueso. Aunque esto complique las opciones de victoria, también hay que recordar que el año pasado Regina King fue olvidada por el sindicato y meses después levantó la estatuilla por El blues de Beale Street.

Además de los premios hay otros indicadores que muestran el cariño por Antonio Banderas, como que la revista Time le haya elegido como la mejor interpretación del año. El actor tendrá que apretar en su campaña de promoción para que durante la votación la gente tenga su nombre presente. Lo bueno es que él es parte de la industria, un actor querido y conocido, y eso va a su favor. Actualmente, y tras los favoritos Phoenix y Driver, él y DiCaprio parecen tener la nominación más cerca, pero en los Oscar nunca se sabe.