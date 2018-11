El error que convirtió al 'Salvator Mundi' en el cuadro más caro de la historia

La controversia que envuelve al Salvator Mundi de Leonardo Da Vinci, el cuadro más caro de la historia, sigue aumentando. Si a finales de la semana pasada se filtraba que la obra, adquirida por un príncipe saudí por 450,3 millones de dólares (unos 380 millones de euros), se encuentra en paradero desconocido, una nueva investigación sobre su origen puede tirar por tierra uno de los grandes valores que representa: el haber pertenecido, supuestamente, al rey Carlos I de Inglaterra.

Ben Lewis, autor de The Last Leonardo, un libro que se publicará en próximo mes de abril y que indaga en el legado del genio renancentista y, sobre todo, en la historia del su cuadro perdido, asegura que la versión del Salvator Mundi en propiedad del monarca británico era obra de Giampietrino, otro pintor italiano, y no de Leonardo Da Vinci, según informa The Times. Formar parte de la colección de Carlos I fue una de las causas que elevaron tanto el coste del lienzo.

¿Y en qué se basa Lewis para alcanzar esta conclusión? Pues en el hallazgo de las iniciales CR (Charles Rex, una referencia al rey Carlos I con la que marcó la mayor parte de su colección) en el cuadro pintado por Giampietrino. Sin embargo, en la obra de Leonardo, realizada para el rey de Francia Luis XII y su esposa Ana de Bretaña alrededor de 1500, no hay registro de esta inscripción.

La pista del cuadro del maestro florentino se perdió hasta ser hallada una mención en el inventario de la colección de Carlos I a mediados del siglo XVII, en la cual se hablaba de "una pieza realizada por Leonardo". Sin embargo, esa alusión pudo ser errónea y referirse "probablemente" al Salvator Mundi de Giampietrino, como explica Niko Munz, experto en el muestrario de arte de Carlos I, al portal Art Newspaper.

Desmond Shawe-Taylor, supervisor de los cuadros de la reina, también se ha expresado en esta línea: "Hay varias referencias en los inventarios de la época de Carlos I y Carlos II a un leonardo que bien podría ser el Salvator Mundi, pero no está claro si se refieren al cuadro vendido recientemente en [la casa de subastas] Christie's, al atribuido a Giampietrino del Museo Pushkin o a otra pintura no identificada".

El giampietrino se conserva actualmente en la pinacoteca de Moscú y en el siglo XIX estaba atribuido a Da Vinci, pero ahora la opinión más extendida es que fue pintado por su sucesor.

El Salvator Mundi de Leonardo fue vendido hace aproximadamente un año a un príncipe saudí, pero poco más se sabe. Dianne Dwyer, la conservadora que restauró el cuadro tras su descubrimiento en 2005, ha tratado de contactar, sin éxito, con el Louvre Abu Dabi para informar de sus vulnerabilidades.

“El misterio de su ubicación es inquietante”, ha explicado, por otro lado, Martin Kemp, uno de los mayores expertos sobre Da Vinci y uno de los que verificó que Salvator Mundi era obra del genio italiano. “Nadie fuera de la jerarquía árabe inmediata sabe dónde está Salvator Mundi”.