Santiago Posteguillo desvela su "mayor reto literario": una serie de novelas sobre Julio César

Santiago Posteguillo ha decidido cruzar el Rubicón. No se trata una metáfora por su fichaje millonario —o vuelta a casa, como defiende— por Ediciones B, sello bajo el que empezó sus exitosas ficciones literarias sobre el mundo romano, sino porque al fin decide a enfrentarse a una de las figuras más icónicas de la historia: Julio César. El próximo 5 de abril llegará a librerías Roma soy yo, la primera de una serie de novelas que reconstruirán la vida y la época del célebre dictador.

"Yo siempre he querido escribir sobre César, pero sentía que debía merecer escribir sobre él. Sólo después de más de 7.000 páginas escritas sobre la Antigua Roma, sólo después de sentir que empiezo a tener una comprensión global del mundo romano, sólo entonces es cuando me he sentido con la capacidad suficiente para acometer el que, sin duda, será mi mayor desafío literario", ha apuntado el propio Posteguillo en una nota de prensa facilitada por la editorial.

Tras sus exitosas series sobre Escipión el Africano y Trajano, y la bilogía dedicada a Julia Domna, con cuya primera entrega Yo, Julia ganó el Premio Planeta 2018, el escritor valenciano se embarca en un gran reto que tiene el primer paso dado, pero no sabe hasta dónde va a llegar. "Narrar a César completo, sin que se revuelvan los dioses romanos contra mí en sus templos, no se puede hacer en una, dos ni tres novelas. El desafío literario ha empezado. Como diría alguien que yo me sé, alea iacta est, la suerte está echada", ha avanzado el autor. Fuentes de la editorial consultadas por este periódico no han querido confirmar el número de libros que conformarán la serie.

El escritor Santiago Posteguillo en el Muro de Adriano. Carlos Ruiz

Santiago Posteguillo es el autor más vendido de novela histórica en lengua española, con más de 4.000.000 de lectores. Un cuarto de esas mareantes cifras ya lo consiguió con Ediciones B, cuando el sello pertenecía al Grupo Z y no a Penguin Random House, con su Trilogía Africanus. Luego fichó por Planeta, el otro coloso del sector editorial nacional, y se convirtió en uno de sus principales buques insignia. Su marcha de la editorial del grupo Lara se filtró el día después de que Planeta premiara con su millonario galardón a Carmen Mola, best seller de Alfaguara, aunque el acuerdo llevaba varios meses cerrados. Tal y como adelantó este periódico, el contrato firmado entre el autor y PRH sería precisamente de un millón de euros.

En el comunicado, Ediciones B explica que Roma soy yo está centra en la juventud de Julio César y parte de "un episodio muy poco conocido": el momento en el que se da a conocer al pueblo romano como abogado en un juicio de enorme trascendencia política contra el poderoso y corrupto senador Dolabela. "La novela también nos conduce por su infancia y sus años de formación, así como en su primera victoria militar, para guiar al lector hasta un final lleno de emoción y épica en el que, tras esos primeros años en los que se va dibujando la figura de un extraordinario estratega, surge el gran personaje histórico: el primer César".

En los siguientes libros, Posteguillo abordará episodios clave en la vida del futuro dictador, desde la guerra de las Galias hasta su historia de amor con Cleopatra. "Estamos, pues, ante el arranque de una serie de novelas escritas para llegar a millones de lectores y mostrar de un modo apasionante la historia de un hombre destinado desde su nacimiento a convertirse en una leyenda", apuntan desde la editorial. El libro se publicará de forma simultánea en todos los territorios de habla hispana, aunque todavía no ha trascendido si será traducido a otros idiomas, como el inglés. Entrar en el mercado anglosajón ha sido, supuestamente, una de las razones del escritor para cambiar de casa.

