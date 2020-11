La esperadísima (y decepcionante) canción de Bad Bunny y Rosalía: 'La noche de anoche'

El público esperaba este momento con devoción: todo surgió hace mucho, cuando tanto Rosalía como Bad Bunny compartieron algunas fotos juntos sonriendo, abrazados, bromeando. El cantante puertorriqueño aderezó el juego escribiendo en el pie de una de ellas "me enamoré". Con eso tuvieron bastante sus legiones de fans, que arrancaron a conspirar sobre su posible romance.

La idea, cuanto menos, era golosa: la artista del momento con el artista del momento. Ella española, él puertorriqueño. Con la lengua y la gracia común. Hasta coincidiendo en el género musical, dado que Rosalía ha coqueteado cada vez más abiertamente con el reguetón, desde Con Altura con J. Balvin al remix de La relación.

Sin embargo, el rumor se fue diluyendo cuando pasaba el tiempo y no pasaba nada: ella seguía sacando colaboraciones con distintos artistas, y él lanzó, en plena cuarentena y sin rastro de Rosalía, YHLQMDLG -Yo Hago Lo Que Me Da La Gana-, uno sin duda de los discos del año hecho para bailarlo de pe a pa, aunque el cierre de discotecas impidió a ese lado del charco y a éste que le diéramos el lugar que merecía en la pista.

Además, Benito comenzó a compartir fotos con su novia Gabriela, felices y confinados. De las relaciones de Rosalía no sabemos nada, aunque muchos otros fans sueñan con que su romance adolescente con C. Tangana siga abierto y buscan interpretaciones imposibles en cada canción, como si de un diálogo secreto entre los dos se tratase.

El problema es que YHLQMDLG fue un disco de tantos hits bailables y laureados -desde Yo Perreo Sola a A tu merced pasando por Si veo a tu mamá- que éste, El último tour del mundo -con el que Bad Bunny anda jugando a despedirse de la música, no sabemos si en broma o en serio- ha resultado un pinchazo. Las canciones son más suaves, más traperas, más melódicas, menos perreables.

Y sus fans, claro, quieren perreo. Más en pandemia. Necesitan canciones para bailarlo hasta abajo aunque sea en su salón o en su cuarto. Canciones para recuperar la alegría. Sin embargo, éste es un disco más íntimo y lóbrego donde Benito ha vuelto a hacer lo que le ha dado la gana. No puede competir contra sí mismo cuando hablamos de reguetón, porque ya sabe que es el rey mundial, pero puede superarse a sí mismo, coquetear con otros estilos, girar hacia donde quiera. En ese sentido, es otra demostración más de su talento.

En cuanto a la esperada colaboración con Rosalía, va en esa línea: las expectativas nos han machacado. Es hermoso escucharles juntos, cómo no, pero la canción no se pega. Cuenta la historia de una pareja entre la que sólo pasó algo una noche, una noche que ahora no pueden olvidar. Es sensual, tiene imágenes eróticas potentes -como "tú te mojaste pa' que yo me bautice"-, pero este viernes, cuando llegue el toque de queda y abramos un vino desolado en nuestro salón con tres amigos, no la escucharemos para recordar que aún, por poco, seguimos siendo jóvenes.

Letra de la canción:

Yo sé que esto no volverá a pasar

Pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad

Porque la noche de anoche fue (-ue)

Algo que yo no puedo explicar

Solo dando y dándole sin parar (-rar)

Tú me decías que morías por mí

Porque la noche de anoche fue (Eh-eh)

Algo que yo no puedo explicar (Eh-eh)

Eso era dando y dándole sin parar

Tú encima de mí, yo encima de ti (Oh-oh)

Eh, eh

Tú me dejaste el cuerpo caliente, infierno

Pero me dejaste el corazón frío, invierno

Soñando que contigo e' que duermo (Duermo)

Dime, papi

Dime, mami

¿Esa noche quién la borra?

Tú me besaste' y se me cayó la gorra

Sin mucha labia, sin mucha cotorra

Cuando 'toy contigo dejo que la vibra corra

Y que la luna no' supervise

Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dice'

Hicimo' pose' que yo, má', nunca hice

Tú te mojaste' pa' que yo me bautice

Y me ponga serio, serio

Tú y yo junto' creando un imperio

Eso' ojito' tienen un misterio

Pero al final na' de lo nuestro fue en serio

Y ya me ha pasa'o que me han ilusiona'o

Y ya me ha pasa'o que me han abandona'o

Y ya me ha pasa'o que no está' a mi la'o

Y ya me ha pasa'o

Porque la noche de anoche fue (Eh-eh)

Algo que yo no puedo explicar (Eh-eh)

Eso era dando y dándole sin parar (Eh-eh)

Tú encima de mí, yo encima de ti (Oh-oh)

Porque la noche de anoche fue (Eh-eh)

Algo que yo no puedo explicar (Eh-eh)

Sola, dando y dándole sin parar (Eh-eh)

Yo encima de ti, tú encima de mí (Oh-oh)

Que yo me iría otra vez pa' Japón (Hey)

Papi, qué penita tú, qué maldición (Mmm)

La paleta es dulce, azúcar de algodón (Yeh)

Y es la única que me llega hasta al corazón

Yo no me olvido 'e la certeza clara (Bum)

Se me enredaba el pelo en la pantalla

Sabe' que solo lo hago de leyenda (¡Wuh!)

Lo subo al cielo, yo soy su Messiah

El Benito es un diablillo, ella es un ángel

Lo tengo juquea'o como si fuera Tote

Baby, entre nosotro' nunca competimos

Si preguntan dice: "Ella to' los récords bate"

Y ya me ha pasa'o que me han ilusiona'o

Y ya me ha pasa'o que me han abandona'o

Y ya me ha pasa'o que no está' a mi la'o

Y ya me ha pasa'o

Porque la noche de anoche fue (Eh-eh)

Algo que yo no puedo explicar (Eh-eh)

Eso era dando y dándole sin parar (Eh-eh)

Tú encima de mí, yo encima de ti (Oh-oh)

Porque la noche de anoche fue (Eh-eh)

Algo que yo no puedo explicar (Eh-eh)

Eso era dando, dándole sin parar (Eh-eh)

Tú encima de mí, yo encima de ti