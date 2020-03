Las plataformas ofrecen su contenido gratis, pero sólo un mes... cuidado no te engañen

El coronavirus ha provocado que nos quedemos en casa durante, al menos 14 días. El encierro provisional para evitar la propagación de la pandemia tendrá a todos confinados en casa con mucho tiempo libre, pero ese momento llega con la mayor oferta cultural online de la historia. Desde que se tomaron las medidas y los cines, museos y librerías cerraran, muchas instituciones anunciaron que pondrían contenido online para que a gente pudiera dedicar su tiempo de ocio a la cultura.

Desde casa podremos visitar el Prado, ver películas restauradas gracias a la Filmoteca o incluso ver alguna ópera del Teatro Real, pero al final todo el mundo habla de los contenidos de las grandes plataformas, y esas, por desgracia no han puesto ‘todo gratis’ a disposición del usuario, aunque sí que presentan grandes ofertas y algún mes gratis para engancharnos.

Aunque hayas leído en muchos sitios que son gratis hay que tener cuidado, ya que sólo el primer mes o los primeros quince días lo son, y después se nos carga automáticamente el dinero de la siguiente mensualidad, que suele estar en torno a los 8 y 10 euros. De todas formas, para aclararlo, os mostramos todas las plataformas, sus ofertas de tiempo gratos y su precio después.

HBO

La plataforma responsable de series de culto como Los soprano o Juego de Tronos es un seguro de vida en cuanto a calidad. En su catálogo está Euphoria, Succession y un gran número de películas, y además ofrece 15 días gratuitos para comprobar sus ventajas. Cuando acabe el periodo habrá que pagar 8,99 euros al mes

Amazon Prime Video

En Italia su servicio de contenido, Prime Video, se ha ofrecido de formas gratuita en las zonas más afectadas. Aquí no ha sido así, y aunque muchos lo tienen, sin saberlo, ya que viene incluido al pagar la cuota prime para no pagar los gastos de envío de cada compra con ellos. Lo que sí ofrece es 30 días gratuitos para ver series como La maravillosa Sra. Maisel, The boys o Hunters. Cuidado, ya que cuando termine el periodo habrá que pagar los 36 euros de cuota anual.

Flixolé

Ojo con esta plataforma dedicada al cine español, ya que su catálogo es una joya algo desconocida. Para los que les encante el cine hecho aquí es su mejor opción, y allí podrás encontrar la filmografía de Saura, Buñuel, Bigas Luna, Eloy de la Iglesia y todos nuestros grandes creadores. Además, ellos han creado una oferta especial durante la cuarentena, y usando el código ‘YOMEQUEDO’ podrás disfrutar de un mes gratis. Después, sólo 2,99 euros al mes.

Movistar Lite

Aunque se resistió a funcionar como una plataforma más, desde verano Movistar comenzó a ofrecer sus contenidos originales a aquellos que no tuvieran el internet con ellos. Así la gente podrá disfrutar series como Arde Madrid, La Peste o programas de éxito como La resistencia. Ellos ya daban 30 días gratis, a partir de los cuales te cobran su cuota de ocho euros, pero con la crisis del coronavirus han añadido oferta gratuita a este pack, que ahora añade canales como Nickelodeon, Nickelodeon Junior o Disney Channel para entretener a los pequeños de la casa.

Rakuten

Una plataforma que también suele pasar desapercibida pero que, ojo, ofrece películas gratis. No tienes un mes de todo su catálogo, pero al menos tiene una selección de títulos que ha colocado en lo más alto de su web para que la gente pueda verlo en este periodo de confinamiento.

Netflix y Filmin

Ambas plataformas no tienen mes gratis, pero sus catálogos merecen la pena para pasar el tiempo que pasemos encerrados en casa. La primera no hace falta que la presentemos, todo el mundo la conoce y todo el mundo ha visto esta semana Élite, que en el estreno de la tercera temporada ha arrasado. Además, películas que han marcado los últimos cursos cinéfilos como Roma o El irlandés. En Filmin está todo el cine clásico y de autor. La primera vale de 7,99 a 15,99, dependiendo del plan que escojamos, y la segunda 7,99 euros al mes la suscripción básica, y 14,99 euros la suscripción Mensual Plus que incluye tres vales para poder ver películas de estreno disponibles en alquiler.