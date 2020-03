Coronavirus: Las plataformas hacen el agosto con el confinamiento en casa

Los cines cerrados, los rodajes paralizados, la industria enfrentándose a una crisis histórica… todo parecen malas noticias para el sector cultural y del entretenimiento por el coronavirus. El confinamiento ha obligado a prescindir de nuestras actividades habituales de ocio, pero no todas. En toda esta crisis hay alguien que ha surgido como salvador contra el aburrimiento y el tiempo en casa. Se trata de las plataformas de contenido, que ya en los últimos años habían tenido un crecimiento bestial y que en este contexto han crecido su uso de forma exponencial. Su modelo de negocio, de consumo de cultura desde el sofá de su casa, es el único que ahora parece sacar pecho.

Sólo hay que asomarse a las redes sociales para percatarse. Todo el mundo recomiendo cosas que está viendo en Netflix, HBO, Filmin y compañía. El viernes, de hecho, se estrenaba Élite, la popular serie adolescente y consiguió algo que parece imposible: que se cayera Netflix por sobrecarga. Por supuesto tanto la serie como varios de sus personajes fueron Trending Topic durante todo el fin de semana, lo que ya indicaba que el consumo estaba sufriendo picos desconocidos, como se ha visto con la televisión tradicional.

Como sabemos, las grandes no dan datos, pero sí que lo han hecho las dos plataformas españolas, Filmin y FlixOlé, que han reconocido que durante el primer fin de semana de confinamiento han registrado un aumento de suscripciones y reproducciones que van desde el 70 al 200 por ciento. Fuentes de la primera plataforma señalaron a Europa Press que las suscripciones están aumentando "a un ritmo más elevado del habitual". Respecto a la semana pasada habían aumentado un 70%, principalmente por el consumo que ya han hecho los que ya eran suscriptores de la plataforma. Las películas y series reproducidas aumentaron un 40% en relación a la semana pasada. Como contaban a la agencia, destaca la serie distópica Utopía, que ha aumentado su consumo de forma considerable y ellos mismos crearon un canal temático llamado ‘Cuarentena’ y que también ha tenido buena acogida.

La plataforma dedicada al cine español, FlixOlé, también ha reconocido a Europa Press que el consumo se ha "triplicado" y el número de registros ha crecido "considerablemente", algo a lo que ha ayudado la campaña #QuedateEnCasa, para frenar la expansión del coronavirus.

Acciones al alza

No son los únicos datos que confirman que estos días están siendo propicios para las plataformas, sino que también lo dicen los mercados. Las acciones de Netflix han subido más del 15% este año y resisten a la crisis de la bolsa. Ni siquiera la llegada de Disney+ a EEUU le ha afectado, lo que según los analistas: "Está claro que el compromiso con Disney+ está muy por detrás del de Netflix y esto refuerza nuestra opinión de que Disney+ no es un sustituto", explicó el analista de Bank of América, Nat Schindler en una nota de prensa.

Quienes sí han caído son las compañías de exhibición cinematográfica tradicional. Las acciones de las cadenas de cines AMC y Cinemark han caído cada una más del 15%. Igual que las acciones del promotor de conciertos y propietario de Ticketmaster Live Nation. Algunas salas de EEUU ya han cerrado por la crisis y no saben si podrán volver a abrir después.

Hay que destacar que Disney+ ha mantenido su estreno en Europa para el día 24 de marzo, aunque muchos pensaban que podría adelantar esa fecha precisamente para aprovechar este pico de consumo de ocio en casa. La compañía lo desechó rápidamente y en Twitter confirmó que se mantenía para la ya anunciada.