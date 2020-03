"Escúchame, compréndelo, quédate en casa, por favor": Camela versiona su himno contra el Covid-19

"Escúchame, compréndelo, quédate en casa, por favor... lava las manos con jabón por si me sales al balcón". ¿Les suena? Es el mítico himno de Camela, Escúchame, un hit de 1995 que pertenece al álbum Sueños inalcanzables. En su versión original, rezaba: "Escúchame, compréndelo, es imposible nuestro amor, porque entregué mi corazón a la mujer que quiero yo". Pero ahora Dioni -con el pelo liso y encerrado responsablemente en su casa- ha editado la letra para concienciar a la población sobre las medidas dictadas por el Gobierno para frenar la pandemia del coronavirus.

Sus seguidores han acogido con alegría esta iniciativa, que incluye también unas palabras para el público: "Por ti, por nuestros mayores, por todos... yo me quedo en casa". Dioni canta y baila con un micrófono improvisado, dirigiéndose a la cámara, para amenizar el encierro. Ángeles tampoco se ha quedado atrás, revisitando Cuando zarpa el amor: "Estaremos mejor si desde casa sales sólo al balcón, para aplaudir y respetarnos con amor. Toma medidas, toma precaución. Si te vas a la farmacia a la compra o algo superior, tú cúmplelo... y estaremos mejor".

Recuerden que Camela es el grupo que ha sobrevivido más de veinte años al clasismo patrio que los condenaba a ser "música de gasolineras". Siete millones de discos vendidos significan fidelización y notoriedad transversal.

Siete millones de discos son muchos coches reventando al ritmo de Su corazón es indomable y no me quiere, siete millones de discos son cientos de chavales amargados en sus cuartos, da igual en barrios que en chalets, escuchando Háblale de mí o Qué tiene ella que no tenga yo y sintiéndose arropados por la desgracia colectiva del amor.

QUE LA DE CAMELA HA HECHO UNA VERSIÓN DE CUANDO ZARPA EL AMOR PARA QUE NOS QUEDEMOS EN CASA ES QUE ESTA CUARENTENA SE SUPERA #YoMeQuedoEnCasa pic.twitter.com/5xxco5HCVx — NelaLinaresAntequera 🔻 (@Nelaileo) March 17, 2020

En esta crisis vuelven a subrayarse como los más populares de nuestros músicos. Como decía Ángeles en una entrevista a este periódico: "La música es universal, para todo el mundo. Cuando dicen 'Camela es la música del pueblo' en parte es verdad porque es la calle la que nos ha dado a conocer con el boca a boca, después de que la crítica o los medios de comunicación nos hayan rechazado. Nunca nos han nominado a un premio de la música, en tantos años. Estamos premiados con el cariño de la gente". Sigue siendo así. Ánimo.