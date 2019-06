Los Legionarios, contra Elvira Navarro por querer convertir a Millán Astray en una drag queen

La escritora Elvira Navarro ha enfadado a la Plataforma Millán-Astray con unas declaraciones al periódico El Mundo. Preguntada por a qué personaje histórico mataría en una novela, Navarro contestó que "no matarlo", pero sí cogería "a Millán Astray y haría de él una drag queen". La asociación que defiende al amigo predilecto de Franco ha emitido un comunicado donde dice no dejar de "sorprenderse" ante los "desprecios, prejuicios y los ataques que sufre el Fundador de la Legión por parte de un sector importante de la élite cultural española". "Roza en lo enfermizo", subrayan.

"Lo que debe ignorar Navarro es la faceta heroica e intelectual del Fundador de la Legión y también su hombría y caballerosidad ante las mujeres", escriben. "No esperamos de la élite cultural española que revisen las mentiras y los falsos mitos repetidos hasta la saciedad sobre la vida de nuestro Fundador, pues esa élite hace tiempo que cogió el vagón de la mentira histórica de forma consciente; lo que sí observamos con preocupación es el mal estilo y la zafiedad que desborda en las mentes de los que se autoproclaman como escritores de referencia en este panorama cultural español tan desolador como el actual".

La "faceta cultural" de Millán Astray

A continuación se dedican a ensalzar la faceta cultural de su líder. Apuntan que Millán Astray hablaba "varios idiomas a la perfección", que escribía y traducía "libros de primer nivel" y que su hermana Pilar fue "una de las mejores literatas de la primera mitad del siglo XX". "Es evidente que el “Dragqueenismo” se ha instalado en la literatura española con fuerza, apoyado por los monopolios de las grandes editoriales mundiales, pero eso no significa que todos debamos tener esa visión de la cultura. De hecho, entre nosotros también hay escritores y literatos, que escribimos decenas de libros, libros que no merecen entrevistas de gran alcance, pero que están ahí, libros como los que escribió Millán Astray y que merecen un respeto", insisten.

Le proponen, a la postre, a Elvira Navarro que escriba, "por ejemplo", sobre "la relación del Fundador de La Legión con el periodista izquierdista Diego San José, y cómo le salvó la vida, o cómo el Cuerpo de Mutilados por la Patria dirigido por Millán Astray dio esperanza y oportunidades a miles de jóvenes mutilados por la guerra civil española o el afecto que le manifestó siempre Francia a su persona".

Critican que a Navarro, a su juicio, le pase "lo mismo que a muchos escritores de la progresía devastadora": "Cuando atacan a Millán Astray no sólo le atacan a él; atacan a todos los grandes soldados que fueron fabulosos escritores, como Miguel de Cervantes, Garcilaso de la Vega o a Lope de Vega, porque cuando leen sus libros y los comparan con su obras comprenden que hay una gran diferencia entre el “dragqueenismo” literario actual y la grandeza y la universalidad de los libros de aquellos poetas soldados que como Millán Astray sí que marcan la esencia de nuestra Nación", clausuran.

Los legionarios contra Amenábar

No es la primera vez que la Plataforma se enfrenta al mundo cultural español: en mayo de 2018 protagonizaron una polémica al pedir a la productora de Mientras dure la guerra, el filme de Amenábar que se estrenará en octubre, que no cayese en "la burda propaganda frentepopulista". Los Viejos Legionarios de la Plataforma exigieron que la película se ciñese "a la verdad conocida" de lo que ocurrió entre Astray y Unamuno. Por ello pedían que no hubiese ni rastro de las dos frases míticas que se atribuyen al militar aquel 12 de octubre de 1936 que reproducirá la película: "¡Muera la inteligencia!, ¡viva la muerte!".