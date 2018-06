Un libro de una sola frase gana un premio literario de 100.000 euros

Mike McComarck se ha proclamado vencedor del premio literario internacional de Dublin por su novela: Solar Bones. Él mismo se ha declarado una persona “desgraciadamente descuidada”. Su punto fuerte nunca ha sido el positivismo, aunque este pensamiento no le ha hecho desencaminarse del mundo de la escritura. “Había renunciado completamente a la idea de ganarlo” declara. El autor no sale de su asombro, no solo por llevarse 100.000€ de premio para casa, sino porque su novela está compuesta únicamente por una sola frase.

Este galardón, anteriormente conocido como Impac, es consensuado por bibliotecarios y lectores de todo el mundo. En esta edición, los jueces alabaron el libro de Mike McComarck por ser “formalmente ambicioso, estilísticamente intrépido y con espíritu lingüístico”. Esta novela está conformada por una única oración. Pero no es cualquiera. Tiene una longitud de 270 páginas. El escritor ha sido capaz de crear una introducción, mantener un nudo y concluir en un desenlace, “sin que pierda su esencia y sin que no vengan ganas de seguir devorando páginas”, mérito y dificultad reconocidos por los jueces. La historia trata de una sola jornada: el Día de Todos los Santos, cuando, según la superstición, los muertos pueden regresar a la tierra de los vivos.

Mike McComark ha reconocido que costó mucho sacar el libro en el mercado. A pesar de ello este ha sido su libro más leído y vendido. Fue Lisa Coen quien arriesgó por primera vez por la novela y ganó. “Si fuera un editor cínico y buscaste un libro que no te perdiera dinero, probablemente no elegiría Solar Bones. Y es maravilloso que este no sea el caso. Que este premio sea decidido por lectores y bibliotecarios es un gran negocio para Mike. Mike siempre tuvo seguidores de culto, es detenido en las calles. Pero este es un sello de aprobación diferente”, espetó la editora.