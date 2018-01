24 horas de sexo, tragedia y poesía: primera parte

“Yo me he traído una manta”. “Yo esterilla y saco”. “Yo un bocadillo”. “¿Uno? ¿Nada más?”. Risas generalizadas. Los nervios, la curiosidad y la expectación son máximas a las puertas de los Teatros del Canal. Aún no son las seis y medias de la tarde del viernes. Apenas media hora antes de que empiece uno de los eventos teatrales del año en Madrid: el Mount Olympus de Jan Fabre. Una performance de 24 horas ininterrumpidas, que pretende romper el tiempo y el espacio para trasladar al público (todo vendido desde que se pusieron las entradas a la venta en junio a entre 9 y 22 euros) a las Dionisiacas griegas del siglo VI a.C. Nos esperan las 33 tragedias griegas. Edipo. Medea. Orestes. Hércules. Fedra. Héroes que son en sí mismos tragedia y humanidad.

El sexo explícito que hay en la obra genera curiosidad antes de entrar, pero no domina los comentarios. No hay tanto morbo antes del espectáculo. Lo que hay es ansiedad por formar parte de este monumental montaje que, con 27 actores sobre escena, recrea nuestras pasiones ya sean sexuales, la violencia, la muerte o el éxtasis.

Entramos al teatro y nos reciben con las instrucciones: no se puede comer dentro de la sala. La cafetería estará abierta las 24 horas. Hay una zona de descanso con colchonetas. Vamos a por las 24 horas de bacanal. Todos. Estos 27 actores y el público que congrega a buena parte de la profesión y entre el que se encuentra el director de cine Pedro Almodóvar, el de escena Luis Luque, actores como Israel Elejalde, Irene Escolar o Ricardo Gómez y dramaturgos como Borja Ortiz de Gondra o Lucía Carballal. Tampoco falta el jurista Antonio Garrigues Walker.

Viernes. 19:00. Comienza la rave.

Los nervios atraviesan la Sala Roja de los Teatros del Canal. A las 19.20 con una ovación se abre la función. Dos hombres desnudos se sitúan en los extremos del escenario mientras otros dos hombres-animales les soplan en el ano para transmitir sus palabras. Malos augurios salen de la boca de los hombres. Fabre resuelve el morbo sexual en el minuto uno. Y, de repente, Mount Olympu es una rave teatral que empieza a las siete de la tarde. Los actores convierten el twerking, al ritmo de música electrónica, en un baile metafórico. De sus cuerpos van cayendo trozos de vísceras y carne cruda. Es el poder del hombre. El poder de la carne. Segunda ovación de la jornada. “Solo les di una pizca de locura”, la suficiente para que hicieran una “orgía en mi honor. Les arranqué el sentido de la lógica”, dice Dioniso, el maestro de ceremonias de este viaje al bosque más salvaje.

Viernes. 20:00. El peso de las cadenas

Arranca el primer capítulo dedicado a Eteocles. Y lo hace sobrecogiéndonos. Es una marcha a la guerra. Los actores saltan sin descanso a la comba, pero no es una cuerda sino cadenas que chocan amenazantes contra las tablas del escenario. Casi 20 minutos seguidos saltando. Hay tirones. Tienen que parar. Sacar fuerza. Se ve el dolor. “¿Cuál es el daño que más duele?”, cantan en esta marcha militar que acaba con una gran ovación y el público en pie. Si el espectáculo empieza con este desgaste en la primera hora, cómo van a terminar los actores, nos preguntamos. “Es el momento para que os levantéis y defendáis lo vuestro”, nos espeta el héroe. “Es el momento de despertarse de una puta vez. Es el momento en el que la indiferencia es un delito. Es el momento de dar rienda suelta a la libertad para defenderla”. Y el de la conciencia política.

Viernes. 21:00. Los guerreros de la belleza

El Mount Olympo de Fabre continúa entre cuadros muy plásticos, repeticiones y cadencia. Por momentos te clava en el asiento. Por momentos, resulta repetitivo. En esta hora pasan por el escenario los guerreros de la belleza, de la pasión, de la violencia y del sexo, Hécuba, con un precioso monólogo, y Odiseo. En el patio de butacas comienza el baile: se ven las primeras salidas y los primeros murmullos.

Viernes. 22:00. Creonte 'Clown'

La danza gana enteros en el montaje del director belga, que llega a Madrid tras pasar por 17 ciudades, por encima de las partes de texto. Esta hora arranca con Odiseo agonizando y el sueño de Hécuba. Sigue el movimiento entre el público. En la puerta, entre cigarro y cigarro, se oyen comentarios como “es que yo no sé cuándo está socialmente aceptado salir”. La función gira en el tercer capítulo dedicado a Edipo. Lo abre un Creonte en modo clown luchando contra una corona que pesa demasiado. El trabajo físico está medido al milímetro. La evidente metáfora funciona, y la política sigue inundando la tragedia griega. “¿Gobernar con terror o sin miedo? Un rey jamás es libre. El miedo a perderlo todo se apodera de sus sueños. Es mejor reinar sin corona, entre bastidores, escondido entre las faldas del rey”, dice este maquiavélico Creonte.

Viernes 23.00 h. Orgía vegetal

Masturbaciones, felaciones, penetraciones, bondage, el primer fisting de la noche y los primeros orgasmos llegan en una orgía vegetal. Los actores simulan tener sexo con pequeños arbustos que sacan de sus macetas como si los desnudaran. Dioniso observa atento el inicio de la bacanal. Antes, con una sala en constante movimiento de entradas y salidas de espectadores, un Edipo ya ciego comparte escenario con su madre y mujer, Yocasta. Es la cima de la tragedia griega y la burla del destino.

Sábado. 00:00. Sirtaki integral

Edipo lucha contra sí mismo, contra su pasado y sus raíces, contra esa tartamudez que hace más patente su intención de afearse y afear al mundo su arrogancia. Después vendrá otro de los momentos más aplaudidos de esta primera media jornada de la bacanal de Fabre: el sirtaki integral. Al son de la mítica canción con la voz de Anthony Quinn, siete actores desnudos (más Edipo) contonean sus cinturas y genitales al ritmo de la danza griega. "¡Todos los hombres necesitan un poco de locura!", terminan gritando a un público que ha vuelto a la sala y se acaban rindiendo a la belleza plástica de la escena.

Sábado. 1:00 A.M. Que comience la bacanal

El cuarto capítulo son Las Bacantes de Dioniso. Es hora de estirar las piernas, comer algo y cambiar impresiones. Mientras las Ménades se embadurnan de vino impregnando el ya cargado (durante toda la obra hay vísceras y carne cruda en el escenario) ambiente oloroso del teatro y gimen desaforadas de placer, en el exterior corren los bocadillos, los cafés, los refrescos y la nicotina. “Estoy intentando no agobiarme pensando que tengo que mantenerme despierto. Me quiero dejar llevar”, cuenta el actor y músico Nacho Aldeguer. “La danza me está encantando, pero la figura de Dioniso tendría que aparecer más dignificada. No me gusta que siempre a los bailarines gordos les pongan un movimiento burlón”, reflexiona el actor Alberto Velasco. Dentro, ya hay ojos cerrados y cuellos torcidos y en el escenario la vanidad y el éxtasis toman la palabra. Una preciosa y delicada danza de Narciso queriendo ser mujer cierra este capítulo.

Sábado. 2:00 A.M. Sueño reparador

El maratón se toma un respiro. Cincuenta minutos para dormir. Los actores se tumban en el escenario revuelto entre vísceras, sangre, tierra y restos de todo tipo. Se meten en inmaculados sacos de dormir blancos y el público para a comer, charlar y dormir. Mientras un solitario Jan Fabre espera en una mesa para firmar ejemplares de sus obras, las dos salas de descanso con mullidas colchonetas y bien de calefacción se llenan. Otros se van a casa a dormir prometiendo volver por la mañana. Ya lo había dicho antes Edipo: “El sueño es la almohada del cansancio”. Y sólo llevamos siete horas.

Sábado. 3:00 A.M. La hora femenina

Fedra abre el siguiente tramo de la noche. Y con ella la celebración de la mujer. Cinco actrices se quitan la ropa interior, se abren de piernas y decoran sus pubis rasurados con pétalos de flores. Lo hacen con delicadeza. Con mimo. En su poética se convierten en un coro de resistencia ante la perfidia de los dioses. Esos que han elegido la indiferencia y mentirnos. El sueño, el que empieza a pesar en el público pero, sobre todo, el constante referente onírico que traza la obra de Fabre, se hace cada vez más presente. “Lo único que poseemos es el sueño y la muerte, dos dones que los dioses nunca tendrán”, recita este coro.

Sábado. 4:00 A.M. La noche de Fedra

El sueño nos vence en la butaca. Apenas una hora, pero muy necesaria para reponer algo de fuerza. Mientras Fedra hace, nos cuentan, uno de los monólogos de la noche, aunque muchos nos lo hemos perdido. “Ha sido bestial”, resume Consuelo Trujillo a la par que explica cómo durante casi 40 minutos esta actriz ha ido desgranando, sin apenas moverse, la pulsión sexual hacia su hijastro. Abrimos los ojos en plena celebración del hombre. Están desnudos sobre mesas, igual que antes hicieran las mujeres, mientras son loados y decorados. ¿Estaremos soñando?

Sábado. 5:00 A.M. ¿Estoy despierta?

Despertar sobre las escenas que propone Jan Fabre aunque sea sólo tras una breve cabezada es hacerlo dentro una ensoñación. Comienza el sexto capítulo. Hipólito y Alceste son sus protagonistas. Ellas, insinuantes, se abren de piernas (la pieza se titula el Chocho de Tántalo) y se lanzan sobre el primer héroe. En la cafetería ya huele a café y churros. Se comenta que un señor no para de roncar en una de las salas de descanso y los servicios de limpieza se afanan en el exterior rematando el cuadro que deja la otra parte del espectáculo. Deben estar poniendo las calles. Nosotros volvemos para participar del sueño húmedo de Alceste.

Sábado. 6:00 A.M. Os enseñaré a no correros

“Os enseñaré a no correros. Conozco vuestros sueños de éxtasis. (…) Y a las mujeres os enseñaré a anhelar lo imposible, y os lo estropearé”, recita Dionisio. Sigue hiriéndonos y provocándonos. “Vosotros creasteis a los dioses por vuestra obsesión por el castigo”, repite. El actor Ricardo Gómez (Carlos Alcántara en Cuéntame) confiesa que esa frase se le ha quedado grabada. En ese estado de duermevela comienza el siguiente capítulo, protagonizado por Hércules. Vuelve la marcha militar para, esta vez, jugar a la soga con una pesada cadena. Las imágenes de las ánforas y los frisos griegos cobran vida en el escenario. La plasticidad y belleza de los movimientos convierten en real la mitología. Se acerca el momento más esperado de la jornada.

Sábado . 7:00 A.M. 'Fisting' a Hércules

Después de 12 horas de espectáculo llega la primera escena de sexo explícito y real. Hércules lucha contra la serpiente, pero esta acaba destrozándole. El fisting recrea ese combate en una metáfora que, aunque provocadora, no es burda ni desentona. “Fue como si la serpiente hubiera devorado mi alma y convertido en un gran agujero negro en el sitio donde el amor habita”, dice el héroe con la respiración agitada. Esa serpiente es el puño de un actor que penetra su ano en repetidas ocasiones. Fluidos y lubricante cuelgan de esa serpiente de látex negra. En el patio de butacas la respiración se puede escuchar junto al relato de cómo Hércules mató a su mujer y a sus tres hijos. Es otra de las cimas de la tragedia clásica. Llevamos 12 horas escalándolas.

