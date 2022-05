¿Qué marca de ropa viste a Gema López?

Gema López (51 años) se ha convertido en un fenómeno imparable en la industria de la moda gracias a su cuenta de Instagram, @bygemalopez en la que cuenta con 371 mil seguidores. La colaboradora de Sálvame siempre ha usado su perfil en redes sociales para mostrar sus looks y promocionar las firmas que la visten... Sin embargo, desde hace más de un año es una única marca la que la viste, Ne&Nu, una marca de moda estilo boho que tiene su propia cuenta en Instagram, @neandnu. El pasado 18 de marzo de 2022, este proyecto tan especial cumplió su primer aniversario.

La última publicación de su cuenta es del 3 de mayo en la que sale con un total look de Ne&Nu compuesto por una camisa blanca, un pantalón corto amplio de color naranja y unos tacones con estampado de serpiente en color naranja, gris, azul y amarillo. La camisa blanca tiene un precio de 34 euros y el short de 30 euros.

Desde que el 2022 ha comenzado, Gema López solo ha publicado fotos con prendas de ropa de Ne&Nu. Ha dejado de lado por completo la publicación de asuntos de su vida privada. El 1 de enero comenzaba publicando una imagen luciendo una chaqueta estilo cárdigan de varios colores (rosa, salmón, beige y verde) junto con una camisa vaquera, un pantalón también vaquero y unas botas altas marrones.

Para este verano, destacan los vestidos cargados de color. La web de Ne&nu tiene disponible gran cantidad de vestidos, de todos los estilos, largos, cortos, con estampados de flores, de puntos, lisos... Y con precios que van desde los 70 euros hasta los 40 euros.

En Ne&Nu, Gema López participa tan activamente que creó en junio de 2022 su propia camiseta oversize, de manga corta, de alta calidad cien por cien algodón, con print delantero, fabricada en gris desgastado con tinte vegetal y de tacto suave. En la web se comentaba lo siguiente: "No sabéis la ilusión que me hace presentaros la primera camiseta que he diseñado para Ne&Nu con la ayuda de Anabel Lee Ilustration". En cualquier caso, es probable que esta camiseta ya no se encuentre disponible.

El éxito de Gema López ha sido dejar de hacer colaboraciones con otras marcas en su cuenta de Instagram, y centrarse en una única firma, formando parte del equipo directamente e implicándose al 100% con la promoción. La colaboradora demuestra su faceta más creativa, centrándose no solo en Sálvame, sino también en la moda.

