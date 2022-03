Gema López celebra un año de éxito en la moda: la estrategia que ha seguido para impulsar su marca

Gema López (50 años) está de celebración. Este viernes 18 de marzo de 2022, su proyecto más especial cumple su primer aniversario. Se trata de Ne&Nu, la firma de ropa estilo boho en la que la colaboradora de Sálvame, tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL, figura como administradora única.

Han pasado 12 meses desde que la televisiva comenzó a llenar su perfil de Instagram de un sinfín de apuestas estilísticas que no solo le han servido para inspirar a sus seguidores, sino también para darle visibilidad a la marca. Desde entonces, en su feed no hay rastro de su vida privada -de la que no suele hacer mención- ni de su labor en la pequeña pantalla. Apenas se observan algunas colaboraciones publicitarias que se pierden en medio de tantos post de moda. Esa, precisamente, ha sido su fórmula de éxito.

La periodista ha aprovechado su alcance mediático y su gran número de seguidores -más de 320.000 followers- para promocionar cada prenda de la marca. Ella es la única embajadora de la firma que, según explica en su página web, nació "en un tiempo convulso, en la situación menos favorable, pero con las energías renovadas". Las fotos de Gema López, además, predominan en las redes sociales y en la página web de Ne&Nu, desde donde se pueden comprar los looks. Algunos de ellos, agotados en tiempo récord.

En ocasiones pasadas, este periódico pudo comprobar que varios diseños que ha mostrado la colaboradora de Sálvame en sus redes sociales se vendieron en su totalidad, en un período de tiempo inferior a 24 horas.

Ha sido a través de las publicaciones de Gema López, donde sus seguidores se han podido enterar de las novedades de la marca y ver con detalle cada estilismo, señalado con la etiqueta de Ne&Nu. La mayoría de los post, además, están identificados con hashtags alusivos a la firma, cuya página web está reflejada en varias de las instantáneas que resultan de gran interés para los usuarios de las redes.

El éxito de Gema López en la industria de la moda, no solo se observa en la pronta venta de sus outfits y en la consolidación de su marca un año después. También en los comentarios que recibe a diario por parte de sus followers, quienes además de elogiar su trabajo en la pequeña pantalla, le dejan notas y preguntas relacionadas con sus atuendos. "Me encantan tus vestidos. ¿Cómo puedo comprarlos?", "¡Qué ropa tan bonita" o "Me encanta vuestra ropa", son algunos de los mensajes que se leen en sus últimos post.

Gema López con un 'outfit' de Ne&Nu. Instagram

Quienes ya han tenido experiencia en el proceso de compra, también se han hecho eco de ello en las publicaciones de la periodista. Así, han dejado constancia del excelente servicio que ofrece la televisiva. "Ya me he comprado dos vestidos de los últimos que has puesto y estoy encantada por el trato, el reparto y los precios. Gracias Gema", escribió, por ejemplo, alguna seguidora de la colaboradora.

En agradecimiento a todos aquellos que se han interesado por la marca en los últimos 12 meses, Gema López ha lanzado un interesante sorteo de 250 euros para gastar en la tienda. Mientras se redacta esta noticia, la publicación alcanza alrededor de 1.380, cifra que desvela el gran interés que genera el negocio de la periodista, quien un año después de inciar su aventura en la industria de la moda, se mantiene igual de entusiasmada. "Casi un año después continúo con la misma ilusión y los mismos nervios del primer día. El viaje no ha hecho más que comenzar", escribió recientemente la colaboradora, dando a entender que muchas cosas están por llegar.

