Miguel Bosé se muda de urbanización días antes del inicio de colegio de sus hijos: el motivo y sus ilustres vecinos

El pasado mes de agosto EL ESPAÑOL se hizo eco de que los hijos de Miguel Bosé (70 años), Diego y Tadeo, habían tenido la ocasión de enseñarles su casa andorrana, situada en la urbanización de Guem, a los que consideran sus hermanos, Ivo y Telmo, los vástagos de Nacho Palau.

Los cuatro jóvenes habían pasado unos días de veraneo en Mallorca y, después, pusieron rumbo a Andorra, donde el intérprete de Don Diablo había conseguido encontrar una casa de alquiler en Xalet Esclop. Con un costo de 10.000 euros, parecía que Bosé ya estaba instalado.

No obstante, EL ESPAÑOL ha podido confirmar que, tal y como avanzaron Informalia y Altaveu, el cantante ha decidido mudarse de urbanización, cambiarse de casa.

Fue hace dos semanas justas cuando Bosé y su descendencia se mudaron de la urbanización de Guem a la zona de Can Diumenge.

Miguel Bosé, en una imagen de archivo. Europa Press

La razón de este traslado que se esgrime a este periódico es "por falta de espacio".

De acuerdo a la información que controla EL ESPAÑOL, en Guem la familia Bosé tan sólo "estuvo como de paso, porque Miguel se dio cuenta de que la casa no era muy viable para todo lo que traía de México".

La flamante -y ya definitiva- residencia del hijo de Lucía Bosé se trata de una imponente propiedad independiente, próxima a la parroquia de Escaldes-Engordany. Se hace ver a EL ESPAÑOL que el régimen de alquiler "ahora contempla la opción de compra".

Este martes, 8 de septiembre, de acuerdo a los datos que maneja este medio, los dos hijos de Miguel comienzan las clases en el prestigioso centro privado Agora British School, ubicado en la zona de la Aldosa de la Massana.

Se trata del mismo complejo educativo por el que pasaron las hijas de la baronesa Carmen Thyssen (83), consolidando la apuesta del artista por una oferta académica internacional y de alta privacidad para el desarrollo de los menores. Tita no es la única vecina ilustre de Bosé.

Tal y como confían a EL ESPAÑOL, Xavier Espot, el jefe de Gobierno de Andorra, también compartirá urbanización con Bosé, pues se está construyendo una mansión valorada en 20 millones de euros. "Miguel tiene grandes amistades allí", se explicó hace unos meses.

En lo que respecta al precio del alquiler de su nueva casa, se especifica que sería "algo menos de 15.000", pero ha sabido negociar. Conviene aclarar al cabo que el cambio de localización supone un salto notable en términos de metros cuadrados y preservación de la intimidad.

El cantante, en Madrid, hace un tiempo. Europa Press

A diferencia del chalet contratado inicialmente, la nueva residencia de Can Diumenge destaca por su aislamiento perimetral. El inmueble no cuenta con edificaciones colindantes ni en los laterales ni en la parte posterior, ofreciendo una panorámica limpia sobre el valle andorrano.

En el plano estrictamente cotidiano, Miguel Bosé ha optado por mantener un perfil marcadamente bajo en el país pirenaico. Aunque cuenta con el apoyo puntual de personal de servicio y asesores para las gestiones administrativas, el artista gestiona su día a día de forma autónoma.

"Hace una vida muy corriente, de ir al súper y otras gestiones", cuenta un buen amigo del cantante a este periódico. "La gente lo reconoce, pero vive tranquilo".

Quienes han coincidido con él en sus desplazamientos habituales destacan su comportamiento accesible y natural, sin vocación de ocultarse pero evitando cualquier notoriedad.

La actividad en los exteriores de la propiedad refleja esta misma pauta de discreción. Durante los últimos días, frente al acceso del chalet únicamente se ha registrado la presencia de un par de vehículos de uso privado, destinados al transporte de la familia.

"Los chicos lo pidieron"

Miguel Bosé, con su familia, el pasado verano. Gtres

Según se contó hace unas semanas a este periódico, el traslado de Miguel Bosé a Andorra desde México -donde se instaló en 2018- obedece, en gran medida, a una petición que le hicieron sus hijos: acercarse a España, a su patria, a su familia. Estar más cerca de los suyos.

"Los chicos así lo pidieron". Estar más próximos a sus otros hermanos, Ivo y Telmo. Esta es la razón principal. Existen, en cambio, otras voces que se cuestionan por qué Bosé optó por Andorra en vez de por España, su casa.

Hay que apuntar que el cantante se ha mostrado, de un tiempo a esta parte, muy crítico con el Gobierno español. ¿Es por la gestión que desempeña el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (54)?

"No es eso, Miguel no quiere vivir aquí por la prensa, no soportaría ver fotos suyas cenando o con los chicos de compras", se explicó a este medio hace unas semanas. Conviene recordar, además, que en 2019 Bosé apareció en las listas de defraudadores de Hacienda.

Los cuatro hermanos en un fotomontaje de EL ESPAÑOL. Gtres

Le debía por aquel entonces al fisco una deuda de un millón de euros. Andorra, además, se ha convertido en la residencia fiscal de muchos youtubers. Se mudan allí porque el país ofrece una presión fiscal muy inferior a la de España sobre rentas altas.

El tipo máximo de IRPF en suelo andorrano es del 10 por ciento a partir de 40.000 euros anuales, mientras que en España los tramos altos superan con facilidad el 45-47 por ciento según la comunidad autónoma.

A esta ventaja fiscal se suma que Andorra está muy cerca de España, comparte idioma, ofrece seguridad y un nivel de vida alto, lo que facilita el traslado sin una ruptura radical con el entorno habitual.

La normativa andorrana permite obtener residencia -activa o pasiva- si se cumplen requisitos como vivir al menos 90-183 días al año allí, tener medios económicos suficientes y, en el caso de los profesionales con proyección internacional desarrollar la actividad desde el Principado.