Pablo Iglesias asiste a la boda de una periodista rusa en Belgrado: con quién ha coincidido y la incógnita de Irene Montero

Pablo Iglesias, junto a la novia, durante la celebración del enlace.

Belgrado, capital de Serbia, ha sido este pasado fin de semana el escenario de una gran boda que, pese a su carácter discreto, ha reunido a varios rostros conocidos del ámbito político, cultural y mediático español y latinoamericano.

Quienes han sellado sus vidas ante los ojos de Dios han sido la periodista rusa, y también directora de Canal Red Latinoamérica, Inna Afinogenova y el cineasta Boris Kozlov. Entre los invitados, han destacado dos personas con gran proyección pública.

Por un lado, no ha dudado en asistir Pablo Iglesias (47 años) -gran amigo personal de la novia-, y el actor Juan Diego Botto (50). La gran incógnita de la jornada ha sido si el exvicepresidente ha acudido al enlace junto a su pareja, Irene Montero (38), o si, en cambio, lo ha hecho en solitario.

Sea como fuere, ha trascendido a nivel público la asistencia tanto de Pablo como de Juan Diego a la boda gracias el sociólogo Marco Teruggi, uno de los invitados más cercanos a la pareja, que ha compartido en su perfil de Instagram un carrusel de imágenes del enlace.

En su publicación, Teruggi describe la celebración como "una boda inolvidable en Belgrado, con amigos de todo el mundo, música gitana, el río Danubio, paseos por la ciudad, rakia, yugostalgia, un mundo fascinante en esa parte del mapa donde se cruzan tantas culturas. Que viva el amor".

Entre las fotografías puede verse al antiguo líder de Podemos disfrutando de la jornada junto a otros asistentes. La relación entre Iglesias y los novios es directa.

Inna Afinogenova dirige la versión latinoamericana de Canal Red, el proyecto audiovisual e informativo fundado por Pablo Iglesias en 2023.

La periodista, nacida en Moscú, se hizo conocida en el ámbito hispanohablante por su trabajo en RT en Español, donde llegó a convertirse en una de las figuras más visibles del canal gracias a su labor como presentadora del programa Ahí les va.

Su estilo comunicativo, directo y analítico, le permitió consolidarse como una referencia para audiencias interesadas en geopolítica y actualidad internacional. Sin embargo, su trayectoria dio un giro en 2022.

Pablo Iglesias junto a la novia.

Tras la invasión rusa de Ucrania, Afinogenova decidió abandonar RT en desacuerdo con la guerra y con la línea editorial del medio, que se posicionó públicamente a favor del Kremlin.

Desde entonces, ha desarrollado su carrera fuera de Rusia, centrada en proyectos de comunicación en español.

Además de su trabajo en Canal Red, mantiene un canal de YouTube con más de 700.000 suscriptores, donde publica análisis políticos y contenidos centrados en América Latina, relaciones internacionales y coyuntura global.

La boda, celebrada en un ambiente íntimo pero multicultural, ha reunido a colaboradores habituales de Canal Red, como Manu Levin, y a figuras del mundo artístico como Juan Diego Botto.

El actor, de origen argentino, mantiene una relación cercana con varios miembros del entorno de Iglesias y ha participado en debates y proyectos vinculados a la esfera cultural y política progresista.

Por su parte, Boris Kozlov, el novio, es un cineasta afincado en Madrid, conocido por su trabajo en proyectos audiovisuales independientes y por su vínculo con la comunidad cultural hispanorrusa.

Su relación con Afinogenova se ha consolidado en los últimos años, especialmente desde que ambos residen en España y colaboran en iniciativas vinculadas al análisis político y la producción audiovisual.

La música gitana, las referencias a la yugostalgia y los paseos por el Danubio han formado parte de una jornada que, según los asistentes, ha estado cargada de emoción.

A nivel estilístico, para su día más especial, Inna Afinogenova ha elegido un diseño español: el modelo nupcial Berta, de la diseñadora Marina Suárez.

El vestido, protagonizado por un sofisticado escote Bardot, destaca por su silueta elegante y su estética contemporánea, una elección que refleja la conexión de la periodista con España y con la moda nacional.