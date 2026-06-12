La casa de Shannen Doherty en Malibú encuentra nuevo dueño dos años después de su muerte: se ha vendido por 7,5 millones

Dos años después del fallecimiento de Shannen Doherty, la vivienda que la actriz consideró su refugio personal ha cambiado definitivamente de manos.

La inolvidable protagonista de Embrujadas, que murió en julio de 2024 a los 53 años tras una larga batalla contra el cáncer metastásico, vivió en esta propiedad de Malibú durante dos décadas.

Ahora, la mansión acaba de venderse por 7,65 millones de dólares, una cifra considerablemente inferior a los 9,45 millones por los que salió inicialmente al mercado.

Esta operación inmobiliaria pone fin a uno de los capítulos más simbólicos del legado de la actriz. Según sus últimas voluntades, el importe de la venta será repartido entre su madre, Rose Doherty (78 años), y su hermano, Sean Doherty (58), sus herederos más directos. Así lo ha revelado Chris Cortazzo (60), íntimo amigo de la actriz, albacea y responsable de gestionar la venta a través de la inmobiliaria Compass.

Shannen Doherty en 2001 Gtres

Doherty adquirió la propiedad en 2004 por 2,5 millones de dólares y desde entonces la convirtió en un auténtico santuario personal. Situada sobre una parcela de más de una hectárea en las montañas de Santa Mónica, la residencia cuenta con más de 430 metros cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios y tres baños.

La vivienda destaca por una arquitectura que combina el modernismo californiano con detalles rústicos cuidadosamente integrados. Desde el exterior llaman la atención sus grandes superficies acristaladas, especialmente en la parte trasera, donde enormes paredes de cristal conectan el interior con los jardines.

El interior de la casa

La suite principal, uno de los espacios más queridos de la casa, dispone incluso de una pared retráctil de cristal que permite disfrutar plenamente del entorno natural.

Tras una gran puerta de acceso de acero y cristal se abre una amplia estancia diáfana donde salón, comedor y cocina conviven. El salón, presidido por una chimenea y techos con vigas vistas de madera, se abre completamente al exterior gracias a unas impresionantes puertas correderas de suelo a techo.

La cocina, de inspiración industrial, fue diseñada para convertirse en punto de encuentro. Una gran isla central con capacidad para seis personas preside la estancia, acompañada por mobiliario hecho a medida y soluciones de almacenamiento integradas.

Shannen Doherty en el comedor de su casa en un fotografía de sus redes. Instagram

Muy cerca de la cocina se encuentra el comedor principal, presidido por una gran mesa de madera con espacio para diez comensales y techos revestidos con madera envejecida.

Uno de los rincones más personales de la casa era la oficina desde la que la actriz grababa su pódcast. Se accedía a ella a través de dos espectaculares puertas correderas fabricadas con madera recuperada y raíles metálicos, que reflejaban a la perfección la personalidad de la actriz.

"Shannen transformó la casa con su toque característico, convirtiéndola en uno de los espacios más bellos y acogedores para recibir invitados", ha explicado Chris Cortazzo. Según su amigo, la actriz concebía el hogar como un lugar de encuentro para familiares y amigos.

El gran atractivo de la mansión

El exterior de la vivienda es uno de los grandes atractivos de la finca. Los jardines escalonados proporcionaban la privacidad que tanto valoraba la actriz gracias a los altos setos que rodeaban toda la propiedad. La zona trasera contaba con comedor al aire libre, cocina exterior equipada con barbacoa y una llamativa chimenea.

Shannen Doherty en el jardín de su casa en un fotografía de sus redes. Instagram

Como no podía ser de otra manera en una residencia de lujo en Malibú, la propiedad también disponía de una piscina de diseño, rodeada de tumbonas y decorada con una gran cabeza de Buda que reforzaba la atmósfera de serenidad que dominaba toda la finca.

A pesar de que la vivienda había sido completamente renovada tras los daños ocasionados por el humo del incendio de Woolsey en 2018 y los incendios de principios de 2025, el temor de algunos compradores ante futuros desastres naturales complicó notablemente la operación.

Con la venta de esta mansión no solo se transmite una exclusiva residencia en una de las zonas más codiciadas de California. También se cierra una etapa profundamente ligada a la vida de una mujer que luchó hasta el final con admirable valentía y que convirtió esta casa en el escenario de algunos de los momentos más íntimos de sus últimos años.