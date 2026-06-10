Zeus y Thais Tous, los hijos de Sara Montiel, distanciados y sin hablarse: "caracteres diferentes" y un proyecto que no verá la luz

13 años han transcurrido desde que pereció una de las actrices españolas más internacionales: la inolvidable Sara Montiel, Saritísima. La artista más universal perdió la vida a los 85 años, dejando tras de sí un vasto legado y una familia rota: sus dos hijos, Zeus (43 años) y Thais Tous.

Los vástagos de la manchega más irreverente, a los que adoptó junto a su razón de amor, Pepe Tous, tomaron caminos completamente opuestos tras el deceso de su madre. Eso sí, con un punto en común: preservar y cuidar su legado. En este extremo, siempre ha habido consenso.

Eso sí, desde antes del fallecimiento de la artista ambos hermanos ya habían dejado patente que tenían una forma de gestionar la proyección pública de una forma totalmente diferente: Zeus, por su parte, se ha dejado mecer por el mundo del artisteo -es cantante-; en la antípoda está Thais.

Mientras Zeus lucha por estar -y permanecer- en la primera línea informativa, siempre vinculado a su faceta artística, su hermana siempre huyó del foco. Desde bien pequeña tuvo claro que aquello que envolvía a su madre -cámaras, fotos, entrevistas: cero intimidad- no iba con ella.

Thais Tous en una de las escasísimas fotografías públicas que hay de ella. Gtres

Y así, coherente, se ha mantenido estos años. Sólo en dos ocasiones se ha dejado Thais inmortalizar por los paparazzi, y en ambas porque, como se suele decir, no había más remedio: en el entierro de su madre y un día que tuvo que asistir a un juicio junto a su hermano.

En la línea de preservar el legado de la inmensa Sara Montiel, hace un tiempo, en 2024, EL ESPAÑOL se hizo eco de que sus vástagos iban a emprender un ambicioso proyecto: abrir un gran museo en Madrid en el que se haga un repaso por la alargada trayectoria de la manchega.

Estaba todo muy avanzado y apalabrado, y parecía bien encauzado. El propio Zeus lo confirmó a este diario. Estaban ilusionados y contactaron con el entorno más cercano de su madre para recaudar joyas de la artista.

"Están mirando sitios, han estado valorando", se informó a este medio, sobre la sede. "Hay mucha discreción, pero sí te puedo decir que cuenta con un presupuesto bastante elevado. Lo están pensando todo a capricho", se añadió.

Sara Montiel junto a sus hijos, en una imagen de archivo. Gtres

No obstante, a los meses llegó una noticia que lo cambió todo: aquella suerte de esbozo quedó paralizado. Suspendido sine die. ¿Por qué? Zeus lo atajó entonces así: "Está aparcado de momento. Paralizado. Es verdad que en su día lo dije, pero me aventuré demasiado".

Y añadió: "Lo queremos hacer, no dentro de mucho, pero no quiero ya dar fechas. Luego pasa lo que pasa... dije en su día que iba a ser más pronto que tarde y al final, pues, resulta que todavía no se ha dado". Nada más se supo ni se aclaró: el caso cayó en el olvido.

Quien lo sabe hace constar que es "muy improbable" que ese museo vea la luz. En paralelo, otra información copa los titulares de la prensa especializada en crónica social: Zeus y Thais están distanciados, llevan tiempo sin hablarse. Así se lo confesó el propio Zeus al periodista Aurelio Manzano.

¿Qué ha pasado entre ellos? A este medio se apostilla que no existe guerra alguna entre ellos, tan sólo su relación no es fluida en estos momentos.

Sara Montiel junto a Zeus Tous. Gtres

Quien conoce, sobre todo a Zeus, apunta que ambos tienen "diferentes caracteres" y que esas distintas formas de ver el mundo terminan por "alejarte sin remedio".

"Ellos se adoran y nunca van a dejar de quererse, pero a veces las relaciones deben pasar por un stand by", opina una fuente cercana a la familia. En medio de este delicado trance, se hace constar que Zeus no va a pronunciarse sobre este distanciamiento. Él está centrado en la música.

El pasado mes de mayo, sacó al mercado Atrévete otra vez, una versión que interpreta junto a la estrella mexicana Mariana Ochoa. En eso está volcado el vástago de Sara, nada amigo de polémicas. Por su parte, poquísimos son los datos que se saben de la vida de Thais.

"Ella sabe de dónde viene y quién es, y que eso acarrea a veces algunas cosas. Tenemos que tener el derecho a vivir como cada uno quiere, y ella lo tiene. Ella vive a su manera", dice su hermano hace un tiempo a este diario.

Agregó: "Ella es la que con más orgullo habla de su madre. Lo que pasa es que cada uno decide tomar sus decisiones". Este medio averiguó que Thais, tras un tiempo a caballo entre Inglaterra, Estados Unidos y España, reside en Madrid.

Lleva una vida de lo más corriente, frecuenta los mismos lugares y es una mujer de marcadas rutinas en su día a día. EL ESPAÑOL informó, además, que Thais "no está casada, y no tiene proyecto de nada de eso. Vive por la zona de Núñez de Balboa".

"Ella siempre ha querido vivir la vida tal y como ella la ve y la entiende. Tampoco ha tenido hijos", expuso entonces la fuente consultada. Pese a lo reservadas que son las fuentes que se consultan, describen a Thais como una mujer "fuerte", "con buena posición".

Thais Tous en una de las escasísimas fotografías públicas que hay de ella. Gtres

Académicamente, se licenció en Derecho en el prestigioso ICADE, y tras terminar decidió supervisar las finanzas y los contratos de su madre.

De este modo, Thais se ha encargado de mantener vivo el legado de Saritísima. También su hermano Zeus está muy implicado en la materia, pero la formación académica de Thais es un grado.

La última vez que Thais aparecía ante los medios de comunicación fue en noviembre de 2017, en la Audiencia Provincial de Madrid, el día que tuvo lugar el juicio contra el administrador de los bienes de la artista, Francisco Fernández.

Un proceso que la propia Sara Montiel abrió en vida denunciándole en 2010, y que su hija se encargaría de continuarlo años más tarde. Fue casi su hermano, su confidente, un segundo padre para sus hijos Thais y Zeus.

Sin embargo, Francisco Fernández Peñalver, quien fuera administrador de las empresas de Sara Montiel, no habría dudado en meter la mano en el cajón de sus empresas, según defiende la Fiscalía, para estafarla.