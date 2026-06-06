La familia Trapote celebra su tradicional fiesta en Aranjuez con Almeida y Teresa Urquijo como invitados de excepción

Aranjuez volvió a convertirse el pasado fin de semana en el epicentro del ambiente taurino y social tras la esperada corrida protagonizada por José Antonio Morante de la Puebla (46 años), Roca Rey (29) y Pablo Aguado (35).

Fue una tarde inolvidable y especialmente gloriosa para Morante que cortó tres orejas y le brindó un toro a la infanta Elena (62) -gran aficionada a la Fiesta Nacional- que se encontraba entre el público. Sin embargo, más allá del coso, la velada se prolongó en un entorno mucho más íntimo y selecto.

La familia Trapote celebró la tradicional fiesta que organiza cada año en la finca que tienen en la localidad madrileña. Un enclave que, por derecho propio, se ha consolidado como punto de encuentro de la alta sociedad.

La infanta Elena en los toros en Aranjuez. GTRES

La fiesta, celebrada en un ambiente distendido pero cuidadosamente organizado, arrancó tras la finalización de la corrida cuando los asistentes comenzaron a desplazarse hacia la finca del empresario Pedro Trapote (86) y su esposa Begoña García Vaquero (62).

La propiedad, conocida como los Jardines de Oñate, está situada en un enclave privilegiado. Es un antiguo palacete situado muy cerca del Palacio Real de Aranjuez.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL en exclusiva, entre las presencias más destacadas al evento se encontraba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (51), quien acudió acompañado de su mujer, Teresa Urquijo (29). A ambos se les pudo ver por la tarde, antes de la fiesta en casa de los Trapote, disfrutando en la plaza de toros.

Muy comentadas fueron también unas imágenes del matrimonio reunido junto a Roca Rey y el influencer Tomás Páramo (29) tras la corrida. De hecho, se habló de un plan secreto y privado del grupo del que hasta ahora no habían trascendido más datos.

Este periódico ha averiguado que el alcalde de Madrid y su esposa se acercaron a la finca de los Trapote y allí se les pudo ver charlando muy animados con su compañero de partido, el alcalde de Aranjuez Miguel Gómez Herrero (37).

Almeida con Roca Rey y Tomás Páramo tras la corrida. GTRES

Según testigos oculares, Tana Rivera (26), que no se dejó ver en la plaza de toros, estuvo en la fiesta junto a Roca Rey, que estaba alojado en el Hotel NH Aranjuez -muy próximo a la finca Trapote-.

El duque de Terranova y marqués de Poza, Gonzalo de la Cierva (65), fue otro de los invitados, así como el presidente del Atlético, Enrique Cerezo (78). Ganaderos como los Torre Alta y bodegueros como el de Marqués de Murrieta también disfrutaron de la velada, como ha podido saber este medio.

Quien no se quedó a la cena fue Jaime de Marichalar (63) que en otras ocasiones sí ha acudido a la cita. El excuñado de Felipe VI (58), que estuvo en el tendido junto a Pedro Trapote y Enrique Cerezo, coincidió con su exmujer en la plaza madrileña.

Estuvieron sentados a escasos metros, pero se evitaron, al menos de manera pública. La infanta Elena estuvo acompañada por su íntima amiga Rita Allendesalazar.

Jaime de Marichalar en el tendido y Pedro Trapote y Enrique Cerezo en el tendido. GTRES

Finca familiar

La finca, que se encuentra en la Calle de la Escuadra -integrándose con el conjunto monumental y natural del Real Sitio- fue diseñada hacia 1862 por el arquitecto José Segundo de Lema.

Su estética recuerda a una villa de la campiña inglesa. El terreno, de gran amplitud, está rodeado de impresionantes magnolios y pinos centenarios, y cuenta con amplios jardines.

Fue originalmente zona de caza de Isabel II y su corte, lo que añade un plus de aristocracia histórica al lugar. Hoy en día hay caballos en la finca.

Entrada a la finca de la familia Trapote. EL ESPAÑOL

Pedro Trapote y su mujer llevan celebrando la festividad de San Fernando aquí más de 30 años. Solo cerró sus puertas durante la COVID-19. Por su casa han pasado personalidades de todo tipo, desde el rey Juan Carlos (88) hasta el juez Santiago Pedraz (67). Todos son bienvenidos.

Cuentan a este periódico que es Begoña la persona que se encarga de organizarlo todo. El matrimonio, que reside en Madrid capital, se encontraba desde el viernes en Aranjuez para tenerlo todo a punto para su gran fiesta.

A los nietos de Trapote se les pudo ver comiendo el día de la tradicional corrida en uno de los restaurantes más emblemáticos de la ciudad, Casa Pablo, donde compartieron mesa con un grupo de amigos.