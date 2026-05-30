Sergio Ramos reflota su negocio del ladrillo con cifras de más de 2 millones: su amarga alegría tras quedarse sin el Sevilla FC

Tras semanas de tiras y aflojas, en las últimas horas se rompían las negociaciones de Sergio Ramos (40 años) para comprar la mayoría del paquete accionarial del Sevilla FC. El camero ha sido noticia después de dar una espantada -según algunos-, en su intento de compra del club.

Tras alcanzar un principio de acuerdo el pasado 12 de mayo, pendiente de una auditoría financiera sobre las cuentas del club, las diferencias sobre la estructura de compra y una futura ampliación de capital han terminado rompiendo las negociaciones.

Todo se ha dinamitado cuando el jugador ha realizado una nueva oferta a la baja al club al no haber conseguido la financiación necesaria del fondo Five Eleven Capital, que lo ha acompañado en la operación.

Así, de la oferta inicial de pagar 450 millones -menos la deuda neta del club-, el marido de Pilar Rubio (48) ha pasado a ofrecer unos 220 millones, menos de la mitad.

Sergio Ramos, en una imagen reciente.

La nueva oferta contemplaba, además, comprar unas 30.000 acciones a cambio de 100 millones, en lugar de las 86.000 que en principio se iban a adquirir.

Pese a los intentos de Sergio Ramos, las negociaciones están rotas.

El camero mantuvo una reunión in extremis este pasado miércoles, 27 de mayo, con la propiedad del club, junto a su hermano René Ramos (48) y su abogado y hombre de confianza, Julio Senn, para intentar desbloquear la compra del club, sin éxito.

Los dueños del Sevilla FC acusaban a Ramos de querer cambiar las reglas de juego a mitad de la partida, una circunstancia que consideran a estas alturas de la negociación como "inaceptable".

Una palada de cal, la futbolística, que se compensa con la de arena de otra de sus empresas del ladrillo, que después de años de números rojos le da un respiro al de Camas.

Sergio Ramos durante su despedida del Sevilla. Europa Press

Se trata de Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales SL, la empresa promotora que Ramos fundó para llevar a cabo la promoción de Los Berrocales, un nuevo barrio de la periferia de la capital, ubicado concretamente al sureste del distrito de Vicálvaro, entre el Ensanche de Vallecas y el barrio de Santa Eugenia.

La empresa ha presentado en sus cuentas ante el Registro Mercantil beneficios por primera vez después de años de una multimillonaria inversión en los terrenos y multitud de vicisitudes por las que ha pasado la sociedad.

El proyecto nacía como una respuesta a la necesidad de expansión y vivienda de la capital y estaba planeado para albergar más de 22.000 viviendas, el 50% con algún tipo de protección pública.

El objetivo de Sergio Ramos era invertir para hacerse con una de las bolsas de suelo más grandes de la capital.

Para ello constituyó junto a su padre, José María Ramos Reina, y el conglomerado empresarial Eroski a través de su sociedad Cecosa Hipermercados S.L, la sociedad Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales SL (DILB).

Tras años de números funestos y pérdidas acumuladas en su balance, Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales SL facturó en el ejercicio 2025, según las cuentas presentadas en el Registro Mercantil, 2.076.064,79 euros.

Unas cifras millonarias que relucen muchos menos si vamos al final del balance del ejercicio, cuando la empresa declaró beneficios por valor de 280.783,20 euros.

Sergio y René Ramos durante una gala de LaLiga EFE

Unos números verdes que mejoran las perspectivas de la sociedad de la que Ramos tiene 39,22 % a través de su matriz empresarial, Sermos 32 SL, y su padre, José María, posee el 0,78 %.

Eroski, el otro gran socio de Ramos, ha ido aumentando a lo largo de los años su participación hasta el 60%, según los datos oficiales de la sociedad.

Sin embargo, curiosamente, pese a su porcentaje mínimo del padre de Ramos, éste figura como presidente de la sociedad.

La clave para enderezar el rumbo de la empresa ha tenido mucho que ver con los cambios producidos en la sociedad en 2023, cuando se completó la reparcelación y se inscribieron los solares en el registro de la propiedad, lo que permitió poner en marcha la venta de parcelas.

Esa operación permitió que la junta de compensación llevara a cabo la subasta traspasando parte de sus terrenos comerciales como contraprestación por los costes de urbanización.

La operación supuso la revalorización del suelo de Los Berrocales que se centra ahora en el gran objetivo marcado en el desarrollo: construir 22.000 viviendas.

Un éxito inmobiliario que ha atravesado no pocas dificultades hasta llegar aquí. Entre ellas, los retrasos en los permisos urbanísticos y la judicialización del desarrollo en la zona sureste de Madrid, amenazaban de muerte la viabilidad del proyecto y, de paso, la economía del jugador.

Así las cosas, Ramos llegó a un acuerdo con el fondo Blackstone en 2019 para vender parte de los terrenos y saldar la deuda contraída durante estos años a través de una dación en pago.

Un balón de oxígeno en un momento donde la empresa sufría pérdidas millonarias que alcanzaban los 19,1 millones de euros debido a la caída en el valor del suelo.

Sergio junto a su mujer, Pilar Rubio.

La empresa comenzó a ver la luz en 2023. La asfixia técnica consiguió superarse gracias al avance de las obras. Fue entonces cuando se completó la reparcelación y se inscribieron los solares en el registro de la propiedad, lo que permitió poner en marcha la venta de parcelas.

Tras los buenos augurios del emprendimiento de Sergio Ramos que significan los primeros beneficios, la empresa debe afrontar ahora una nueva fase, y es que buena parte de sus terrenos aún no se han vendido. Pese a ello, las buenas perspectivas del sector animan a ser optimistas.

Según fuentes del mercado, la empresa planea seguir vendiendo solares conforme avance la urbanización, en una zona donde el metro cuadrado edificado alcanza los 1.300 euros.

El futuro pinta bien para el futbolista sevillano que ve cómo tras años de dificultades, escollos administrativos y pérdidas millonarias, su promotora transita, por fin, hacia los números verdes de 8 cifras.