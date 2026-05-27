Pepa Flores reaparece tras la preocupación por su salud: su hija Celia publica un vídeo en el que se la ve "mejor que nunca"

La noticia preocupaba a propios y extraños a última hora de este pasado martes, 26 de mayo: Pepa Flores (78 años), la inolvidable y querida y admirada Marisol, atravesaba un bache de salud. De hecho, se apuntaba a que su familia había "reorganizado aspectos económicos".

La revista Semana, quien avanzaba la información, apuntalaba la misma asegurando que Pepa había estado ingresada en un hospital semanas atrás. No sólo esto: este percance de salud "le provocó una importante pérdida de peso", y poco a poco va recuperándose.

También se ha informado que las hijas de la artista, María Esteve (51), Tamara Esteve y Celia Flores, están brindándole una mayor atención las 24 horas del día, mejorando así el bienestar de su progenitora. Ahora bien, ¿qué le pasa en realidad a Pepa Flores?

Este miércoles, 27 de mayo, horas después de que se activase la alarma social, Pepa Flores ha reaparecido. Mejor dicho, ha sido Celia, una de sus hijas, la que ha publicado una fotografía y un vídeo de la actriz protagonista de la cinta Solos los dos.

Al parecer, y a la luz de este valioso material gráfico, nada hay de qué preocuparse: Pepa está bien. Si bien es cierto, en la línea que sostiene Semana, que Marisol está visiblemente más delgada. Por lo demás, todo estaría en orden en su vida.

"Más guapa y mejor que nunca. Para todos ustedes", firma Celia el vídeo. Mientras su madre camina por delante, elegantemente vestida, y le da la espalda a la cámara, se puede escuchar a Celia Flores decir: "La señorita está fantástica, ¿eh?".

"Para toda la información que nos llega, y que nos creemos y no son reales", agrega. Amén del vídeo, Celia publica un story donde se puede ver a su madre, sonriente y serena, de paseo con dos amigas.

Pepa Flores junto a dos amigas, paseando por Málaga. RRSS

En cuanto al look, Pepa va vestida con un aire muy veraniego y natural. Luce camisa blanca anudada a la cintura, falda midi amplia en tono marrón con estampado vegetal claro, zapatillas blancas y gafas de sol oscuras.

El conjunto es cómodo, fresco y con un aire bohemio, rematado con el pelo suelto y ondulado. Hace años que Pepa vive, por decisión propia, apartada de la primera línea mediática. No quiso más protagonismo y se afincó de nuevo en el anonimato.

Su última presencia en un acto oficial fue en 2020, cuando recibió el Goya de Honor, aunque no acudió a la gala y delegó la recogida del premio en sus hijas.

Quienes la conocen destacan que disfruta de paseos por su barrio, de hacer compras y de mantener una vida doméstica corriente. Su prioridad es la calma: lectura, música, algo de ejercicio suave y la compañía de sus hijas cuando estas la visitan.

La ciudad la respeta profundamente y, aunque muchos la reconocen, predomina un pacto tácito de discreción que le permite moverse sin agobios.

Marisol y Massimo Stecchini. Europa Press

Actualmente, la ganadora del Goya de Honor 2020 reside con su hija menor, Celia, en Málaga. Las otras dos hijas, huelga decir, también se mantienen muy pendientes de ella y han reforzado su presencia en el día a día de la artista.

Las tres nacieron durante el matrimonio de Pepa Flores con el bailarín Antonio Gades, con quien compartió su vida entre 1973 y 1986.

La relación con sus hijas ha sido siempre uno de los pilares más sólidos de su vida privada, especialmente desde que decidió retirarse de la escena pública.

El origen del bache emocional y físico que atraviesa se sitúa en septiembre de 2023, cuando falleció de manera repentina Massimo Stecchini, su pareja durante 35 años.

Su muerte supuso un golpe devastador para Flores, que había encontrado en él un apoyo fundamental para sostener la vida tranquila y anónima que eligió tras abandonar su carrera artística.