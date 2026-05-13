Manuel Carrasco: "Mi mujer dice que soy un buen padre. Soy muy aplicado, pero no hay un manual de instrucciones"
El artista se sincera con EL ESPAÑOL sobre su familia y pone en valor la importancia de ser una figura presente para sus hijos.
Manuel Carrasco (45 años) es un artista que ha hecho de la emoción su lenguaje y del tiempo, su mejor aliado.
En los Premios Platino 2026, donde la cultura iberoamericana se celebra en todas sus formas, el cantante ha aparecido en un momento de plenitud, de esos en los que todo parece haber encontrado su sitio.
En esta conversación con EL ESPAÑOL, Carrasco llega por primera vez a esta cita en México con la misma naturalidad con la que ha construido su carrera: paso a paso, sin estridencias, creciendo a base de canciones y de experiencias.
Pero si hay un eje que atraviesa hoy su vida con especial fuerza es la paternidad, una faceta que ha redefinido sus prioridades y ha ensanchado su manera de entender el mundo.
Porque ser padre, confiesa en esta entrevista, le ha cambiado la mirada sin alterar su esencia. Le ha dado otra escala al tiempo, otra forma de sentir la música y otra manera de estar en la vida.
Entre nuevos proyectos, un disco en camino y una gira que promete ser histórica, Carrasco habla desde ese lugar en el que lo personal y lo creativo ya no caminan separados, sino profundamente entrelazados.
¿Cómo le trata la vida a Manuel Carrasco?
Muy bien, como siempre. Estamos en los Premios Platino celebrando cultura, cine y música a la vez, así que contento.
¿Es su primera vez aquí?
Sí, es mi primera vez. Alguna vez me habían dicho algo, pero por agenda no habíamos podido, pero mira, estoy muy contento de haber venido y que sea aquí, además, en México.
También está Camilo en esta edición y tenéis una colaboración juntos. Es muy fuerte la conexión que habéis creado vosotros, porque él ha ido a visitarte a España y tú has ido a alguno de sus conciertos. ¿Realmente se crea vínculo con los artistas cuando hacéis colaboraciones?
A ver, es que hay artistas que por sintonía personal, y también artística, siempre es más fácil. En este caso creo que es muy natural; Camilo por la música que hace, su espíritu, y yo por cómo soy, ahí cuadramos todo de lujo.
Cuando compusimos esa canción -hablando de Salitre- que compartimos y que tanta alegría nos ha dado, es como si nos conociéramos de toda la vida. Independientemente de que cada uno sea de un país, es como un tío del barrio.
Y creo que a él le pasa también conmigo, entonces al final todo eso fluye.
Si viajamos en el tiempo y piensa en aquel chico que salió de Operación Triunfo, que casi va a Eurovisión. ¿Cómo vive todo lo que le ha ocurrido?
Pues mira, la verdad que estoy muy orgulloso porque realmente la vida pasa muy rápido. Uno cuando tiene una pasión por algo y te atreves a perseguirla, tienes que poner mucho de ti, porque siempre hay muchas dudas y muchos miedos.
Especialmente cuando eres muy joven no estás preparado, pero estoy orgulloso porque al final me pudieron más las ganas y la pasión por hacerlo. Le agradezco mucho a aquel niño que fui el haber perseguido, y seguir persiguiendo, todo eso que sentía dentro.
En estos años de carrera profesional también ha sido padre. ¿Cómo vives la conciliación con hijos teniendo la carrera que tiene?
Bueno, pero todo se va dando. Uno va adaptando y colocando las cosas. Tampoco hay un manual de instrucciones para ser padre para nada, evidentemente. Pero yo tengo mucha suerte, tengo buena estrella en ese aspecto y siempre la gente me ha tratado muy bien.
Aparte del punto mediático ese que tú dices al principio, todo ha sido como muy escaladito. Eso me ha ayudado a masticar bien lo que es una carrera como esta, que sé y siempre he sabido que era de largo recorrido. Yo confío mejor en el otro lado: hacer las cositas al ritmo que a uno le sale y, a partir de ahí, ir recogiendo el fruto.
Manuel Carrasco: "Estoy enamorado de mis hijos y de la familia que hemos creado"
¿Es más exigente en su carrera como cantante o en su faceta como marido y padre?
¡Uy! Yo soy un pesado. Soy muy autoexigente, pero lo de casa demanda mucho, aunque es muy bonito. Estoy enamorado de mis hijos, de la familia que hemos creado y gracias a Dios me va todo bien.
¿Y está orgulloso de ser el padre que es?
Yo sí. Creo que soy un buen padre, eso dice mi mujer de verdad, y creo que sí, que soy un tío aplicado en ese aspecto y me gusta mucho compartir con ellos. Al final, por mucho que te lo expliquen hasta que no lo pasas y no lo vives... se te abre una ventana en el corazón que ya no se vuelve a cerrar nunca. Por ellos, evidentemente, tú te expandes en todos los aspectos.
Entiendo que tu música también cambia desde que te conviertes en padre...
Sí lo noto. Al final uno va creciendo personalmente y las temáticas, el punto desde donde pillas toda la parte creativa, también se va ampliando.
Considero que no he hecho en todas mis etapas la misma música ni el mismo rollo, sino que he ido cambiando porque el cuerpo me lo pide.
Incluso ahora, en el disco que estoy a punto de sacar, noto que hay otro punto y otro rollo. Me gusta tirar del hilo que normalmente no tiro.
¿Cuándo sale el próximo disco?
El 29 de mayo. Se llama Pueblo Salvaje 1, porque ya había sacado el 2; es la precuela. Son 11 canciones donde hay un nuevo mundo dentro de ese concepto.
¿Y conciertos?
Tengo cuatro estadios en La Cartuja en el mes de junio.
Eso es nuevo récord, ¿no?
Pues yo creo que sí, de un artista español por lo menos sí. Y tengo un festival también muy grande en Madrid ese mismo mes en junio. Voy a hacer esas cinco cosas a nivel de directo en España y ya luego iré por aquí por América.