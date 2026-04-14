El homenaje de Ana Cristina Portillo e Ynés Suelves a Jaime Martínez Alonso tras su triste pérdida

Han formado parte de este homenaje Gena West, Paloma Blanc, Mery Rodríguez y Marta Barroso, junto a la familia de Jaime Martínez Alonso. Cedida a EL ESPAÑOL

El mundo creativo y social español se ha unido en torno a un nombre propio que deja huella incluso tras su ausencia: Jaime Martínez Alonso. Su muerte, el pasado 26 de marzo, provocó una profunda conmoción entre quienes le conocieron y admiraron su particular forma de entender el arte, la vida y la diversidad.

Ahora, apenas unas semanas después, su legado comienza a tomar forma en un emotivo homenaje impulsado por algunas de las figuras más destacadas de su entorno.

Bajo el título Algo de Jaime, el espacio creativo Guáimaro abre sus puertas desde este 14 de abril a una colaboración muy especial que busca mantener viva la esencia del joven creador.

La iniciativa nace con el respaldo de su familia y de un amplio círculo de amigos que han querido transformar el dolor en un proyecto cargado de significado. Más allá de lo artístico, el objetivo es claro: dar continuidad a una de las ideas que siempre defendió Jaime, que el talento no entiende de etiquetas y que las capacidades de las personas con autismo son infinitas si se observan desde la sensibilidad adecuada.

Desde el 14 de abril esta colaboración edición limitada estará disponible en la tienda de decoración Guáimaro. Cedida a EL ESPAÑOL

El hilo conductor de toda la colección es la icónica cebra que Jaime convirtió en símbolo de libertad, autenticidad y mirada única. A partir de este motivo, numerosos creadores han intervenido piezas que combinan emoción y artesanía.

Entre ellas, destaca especialmente el trabajo de su madre, Sole Alonso, quien ha confeccionado un espectacular traje de novia con estampado de cebra, cargado de simbolismo. La pieza se completa con un delicado ramo diseñado por la reconocida florista Sally Hambleton.

El proyecto reúne también nombres propios del panorama creativo como Ana Cristina Portillo (33), que ha reinterpretado la elegancia del animal en un fino pañuelo de seda, o Ynés Suelves (34), cuya aportación se integra en un conjunto que aúna diseño y sensibilidad.

Junto a ellas, firmas y artesanos como Susana Cruz para Suma Cruz, Chitina Oriol o Mery Vega de Seoane han sumado sus disciplinas, desde la joyería hasta la cerámica, dando lugar a una colección profundamente emocional.

Algunos de los productos a la venta en 'Algo de Jaime'. Cedida a EL ESPAÑOL

El universo de Jaime no se limita a la moda. La propuesta se extiende al ámbito del hogar con piezas firmadas por artistas como Danae Marín o María Ibáñez, que aportan luz y calidez a través de lámparas, textiles y elementos decorativos.

Todo ello se completa con detalles sensoriales como velas, papeles pintados y mobiliario artesanal que convierten el espacio en una experiencia inmersiva.

La presentación del proyecto ha contado con el apoyo de rostros conocidos como Gena West, Paloma Blanc o Marta Barroso, quienes han querido respaldar una iniciativa que trasciende lo estético para convertirse en un mensaje de inclusión y sensibilidad.

Además, algunas de las piezas originales estarán disponibles para su adquisición en Guáimaro durante los próximos meses. Más que objetos, se presentan como fragmentos de una historia que invita a reflexionar sobre la importancia de mirar más allá de lo evidente.

Este homenaje no solo recuerda a Jaime Martínez Alonso, sino que perpetúa su manera de entender el mundo: con autenticidad, sin barreras y profundamente humana.