Muere el abogado Francisco Segrelles Girona, marido de Paloma Segrelles, a los 90 años en Madrid

Triste noticia la que se ha conocido este miércoles, 8 de abril, en los círculos de la diplomacia, la política y la alta sociedad: ha fallecido Francisco Segrelles Girona, a los 90 años, en Madrid.

El marido de Paloma Segrelles, fundadora del Club Siglo XXI, perdió la vida el pasado domingo, día 5, aunque la noticia ha trascendido ahora.

Francisco Segrelles deja una familia rota, encabezada por su esposa, hoy viuda, Paloma; sus hijos, Íñigo y Paloma, y sus nietos. Tal y como ha trascendido, el último adiós de Segrelles se ha llevado a cabo en la más estricta intimidad.

Huelga puntualizar que en los últimos años el capitán de navío había afrontado distintos reveses de salud, siempre rodeado del cuidado de su familia. "A sus 88 años y con sus enfermedades, resulta complicado viajar", manifestó su hija Paloma, hace un tiempo, en ¡HOLA!

Francisco Segrelles junto a su mujer y su hija, en un acto público en 2017. Gtres

Su muerte ha sumido a la familia Segrelles en días de profundo luto, pero también de reconocimiento y emoción al recordar a un hombre muy querido, cuya vida y ejemplo han dejado una huella imborrable entre quienes lo conocieron.

Uno de sus grandes pasatiempos, en períodos de asueto, era desplazarse hasta El Escorial, donde la familia disfrutó de una de sus últimas vacaciones estivales, buscando la tranquilidad y el bienestar que tanto apreciaba Francisco.

En los próximos días se celebrará un funeral en su memoria, un acto que reunirá a familiares, amigos y figuras relevantes de los ámbitos con los que estuvo vinculado durante décadas.

Será un homenaje a una vida dedicada al servicio público, al ejercicio del Derecho y al compromiso con la sociedad civil.

Segrelles ejerció durante décadas como abogado y, en plena Transición, mantuvo lazos con el entorno del liberalismo político, hasta el punto de que algunas fuentes lo presentan no sólo como jurista, sino también como expolítico.

La ausencia de Francisco fue especialmente notable el pasado mes de febrero, durante la celebración del 50 aniversario del Club Siglo XXI, un acto presidido por el rey Felipe VI (58) en Madrid.

Aunque él no pudo asistir debido a su estado de salud, sí estuvieron presentes su esposa y su hija, quienes participaron en la conmemoración de medio siglo de diálogo político y cultural.

El matrimonio, en un evento. Gtres

La historia de Francisco Segrelles y Paloma de Arezana es también la historia de un matrimonio profundamente vinculado a la vida pública. Fue él quien animó a su esposa a ingresar en el Club Siglo XXI en 1975, convencido de que su capacidad de liderazgo y su visión aportarían valor a la institución.

Paloma de Arezana Segrelles llegó a presidir el club en 1991, convirtiéndose en una figura clave en su modernización y consolidación. Su hija, Paloma Segrelles, ha seguido sus pasos y hoy ocupa la vicepresidencia del club, manteniendo vivo el legado familiar.

Ambas representan la continuidad de un proyecto que ha sido fundamental en la vida política y cultural del país, y que siempre contó con el apoyo y la implicación de Francisco.