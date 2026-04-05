De Ana Obregón y Sara Montiel a Cayetana de Alba: las otras famosas que se enamoraron de una persona (mucho) más joven

Que entre Aitana Sánchez-Gijón (57 años) y Maxi Iglesias (35) haya una diferencia de dos décadas no es algo nuevo en la prensa del corazón.

A lo largo de su historia, en las revistas de nuestro país han aparecido personajes muy famosos que han vivido al ritmo de lo que marcaba su corazón.

Aunque algunas no llegaron a buen puerto, con graves acusaciones, reproches y escándalos durante tras la ruptura, otras han puesto de manifiesto que el amor no entiende de edad ni de barreras sociales.

Marujita Díaz y Dinio: 46 años de diferencia

Marujita Díaz y Dinio.

Una suerte de parodia es lo que curiosamente vivió Marujita Díaz, íntima de Sara, con otro cubano, Dinio García (48), aquel efebo a quien la noche le confundía.

En un viaje a La Habana, la cantante de Soldadito español conoció a un joven guapo y dotado que se trajo a España. A finales de 1999 hicieron público su amor.

Nadie se creyó la historia, entre otras cosas, porque Dinio era 46 años más joven que nuestra estrella patria. Pero caían bien. Cada vez que aparecían en televisión las risas estaban aseguradas.

La folclórica siempre tenía ganas de juerga y el isleño le seguía el rollo. Su historia fue un auténtico fenómeno de masas que convirtió a Dinio en uno de los personajes más queridos en nuestro país.

Marujita Díaz.

Sus apariciones en el programa Crónicas Marcianas de Javier Sardá (67 años) son legendarias.

Sin duda, Dinio hizo mucho dinero. Marujita también, aunque no lo necesitaba, ya que poseía un buen patrimonio. Esta pareja coincidió en el tiempo con la de Sara, pero se diferenciaban en que la sevillana se pitorreaba de todo y de todos.

Después de tres años de relación se separaron en 2002 según dicen porque el cubano le había puesto los cuernos con Nuria Bermúdez (46) y, posteriormente, con Sonia Moldes (54).

La artista aseguró que a través de la radio se había enterado que iban a salir unas fotos de su amado con esta última, lo que Marujita definió como "una puñalada trapera".

Nuevamente, las risas en los platos fueron tremendas. Pero que rompieran amorosamente no significó que lo hicieran a nivel de amistad, ya que siguieron viéndose asiduamente.

En 2013 ambos visitaron Sálvame Deluxe donde aseguraron que se habían reconciliado. Verdad o mentira, lo cierto es que ambos se adoraban como amigos. Una amistad que se truncó cuando la actriz y cantante falleció a los 83 años en 2015.

Sara Montiel y Tony Hernández: 38 años diferencia

Que un fan acérrimo llegue a conocer a la estrella a la que admira es algo normal, pero lo inaudito es que consigan casarse a pesar de llevarse casi cuatro décadas.

Es lo que le ocurrió a Tony Hernández (60), un joven cubano que trabajaba en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba), que mantuvo durante años una comunicación epistolar con la protagonista de El último cuplé.

Entre ellos surgió una química tan especial que en el verano de 2001 Tony viajó a Madrid para conocer a la diva. No le decepcionó. Los dos se quedaron prendados. Uno de la leyenda y la otra de la juventud.

Sara Montiel y Tony Hernández.

Mientras lo suyo se consolidaba, Thais (48) y Zeus (43), los hijos que la manchega había adoptado con su tercer marido Pepe Tous la pusieron entre la espada y la pared: "O Tony o nosotros".

La actriz se decantó por el amor de pareja, lo que provocó que sus descendientes dejaran de hablarla durante varios años. En nuestro país el romance no era creíble y, a pesar de ello, se casaron el 17 de octubre de 2002 en el ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), protagonizando una de las imágenes más memorables en la historia de la prensa rosa.

Los paparazzi acusaron a la actriz de haberse casado en secreto y esta les contestó: "¡Pero qué invento es este!". Ella tenía 74 años y él 36.

El matrimonio vivió en el lujoso ático con piscina privada de la artista en el barrio de Salamanca, que posteriormente vendieron Thais y Zeus por 3 millones de euros.

En julio de 2003 decidieron separarse. Al cubano le acusaban de aprovecharse de su dinero y de vender exclusivas y ella quería recuperar el cariño de sus hijos.

Sara falleció a los 85 años en abril de 2013. Tras enterarse de la noticia, Tony aseguró que "estoy muy deprimido y, por primera vez en mi vida, estoy yendo al psicólogo". Ambos se llevaban 38 años.

Ana Obregón y Darek: 25 años de diferencia

Ana Obregón y Darek.

Sin duda, una de las parejas más mediáticas y perseguidas por los paparazzi fue la formada por Ana Obregón (71) y Darek (46).

En el verano ibicenco de 2006, la presentadora y actriz conoció a un explosivo polaco llamado Darius Miroslaw Dabrowski, a quien posteriormente se le conoció como Darek.

Al principio, Ana contaba que era una amistad, posteriormente que era una amistad especial y, por último, que estaba viviendo un increíble amor.

Desde el principio esta historia le benefició a él ya que, de repente, consiguió suculentos contratos. Desfiló para Francis Montesinos, fue imagen de la marca de ropa Datch, debutó como actor en el culebrón Yo soy Bea, aparecía en los programas de corazón más importantes…

Que Ana se hubiese ligado a un hombre tan atractivo 27 años más joven que ella provocó un sinfín de envidias.

Como era de esperar, se escudriñó el pasado del polaco, que si había sido stripper, que si había estado en prisión, que si se había aprovechado de otras mujeres…

Comentarios que empezaron a hacer mella en la relación, sobre todo, porque hacían daño a los padres de Ana y a su hijo Álex -fallecido de cáncer en 2020 a los 27 años-, fruto de su relación con Alessandro Lecquio (65).

En febrero de 2008 estalló todo por los aires. Ana envió un comunicado a ABC donde oficializaba su ruptura. Incluso llegaron a ir a juicio.

La madrileña dejó claro que "cometí el mayor error de mi vida estando con ese hombre, porque no sólo sufrí yo, también mi hijo y mis padres. Pero le perdono, que se quede con el dinero. Y que conste que, si ganaba el juicio, iba a donar esa cantidad a una ONG".

Con el dineral que Darek ganó en España lo supo invertir en la compra de un gimnasio y en alquilar varios locales en Polonia. La última vez que pudimos disfrutar del polaco en televisión fue como concursante de Gran Hermano Vip en 2018.

Cayetana y Alfonso: 24 años diferencia

Alfonso Díez y Cayetana de Alba.

Alfonso Díez (75) trabajaba como funcionario del Estado en la Seguridad Social cuando conoció a Cayetana Fitz-James Stuart, de quien se celebra en la actualidad el centenario de su nacimiento.

Pedro, el hermano de Alfonso, era amigo de Jesús Aguirre, el segundo marido de la duquesa de Alba fallecido en 2001, por lo que entre ellos había una cierta amistad.

En el documental La duquesa de todos, el viudo de la aristócrata relata que fue en el Rastrillo Nuevo Futuro de Madrid cuando empezaron a acercar posturas.

"En aquel momento ella era alguien que no estaba, por así decirlo, a tu alcance. En esa ocasión solo nos miramos". Posteriormente se encontraron por casualidad en un cine que derivó en un almuerzo en el palacio de Liria y, poco a poco, se fue hilvanando su historia de amor.

Después de tres años de relación, el 5 de octubre de 2011 se casaron en el Palacio de Las Dueñas en Sevilla, con la asistencia de sus seres queridos.

Al principio, que la duquesa fuera 24 años mayor que él fue objeto de numerosos comentarios, incluso Cayetano Martínez de Irujo puso el grito en el cielo, pero consiguieron limar asperezas.

Cayetana y Alfonso fueron la pareja más querida de la capital sevillana hasta el fallecimiento de ella en noviembre de 2014 a los 88 años.

Emmanuel y Brigitte Macron: 24 años

A nivel internacional, una de las parejas más conocidas por su diferencia de edad es la de Brigitte (72) y Emmanuel Macron (48).

Corría el año 1993 cuando Emmanuel, de solo 15 años, era alumno de Brigitte, de 39, en el Lycée La Providence en Amiens en las asignaturas de literatura y teatro.

Emmanuel y Brigitte Macron en una fotografía de archivo. Gtres

En aquel momento, la funcionaria estaba casada con el banquero André-Louis Auzière, con quien tenía tres hijos, Sébastien (51), Laurence (49) y Tiphaine (42).

Mientras preparaban las clases de teatro, el adolescente empezó a sentir algo especial por la profesora madura, pero conscientes de que lo suyo iba a suponer un escándalo decidieron aplacarse.

Pero llegó un momento en el que el impulsivo Emmanuel se presentaba en casa de los Auzière con asiduidad con la excusa de que quería mejorar en las asignaturas.

Los hijos de Brigitte se percataron de que algo ocurrió entre ellos que iba más allá de la relación entre una profesora y un alumno.

Lo que ambos habían previsto se cumplió, ya que en Amiens su relación especial fue un auténtico escándalo. No pasó nada sexual cuando él era menor de edad porque eso hubiera supuesto tres años de cárcel por abuso para ella.

Ante esta situación, los padres de Emmanuel le mandaron a París a estudiar. Pero esto no impidió que el joven la llamara por teléfono a diario.

Lejos de que su relación se enfriara, la distancia tuvo un efecto contrario ya que cada día se echaban más de menos. Así pues, Brigitte decidió divorciarse en 2006 para vivir en libertad ese amor que había surgido en el instituto.

Obviamente, su decisión provocó que su familia le diera la espalda. Emmanuel Macron y Brigitte Trogneux se casaron el 20 de octubre de 2007 en Le Touquet, Francia.

Tiempo después, convertido en Presidente de la República Francesa, confesó: "Ella fue una valiente. Lo dejó todo por mí. No me amaba por lo que tenía, sino por lo que era".