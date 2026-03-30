No solo en Sevilla: la procesión malagueña en la que Juanma Moreno es cofrade desde los 17 años y a la que nunca falta

La Semana Santa no solo se vive con intensidad en Sevilla. En Málaga, la tradición cofrade forma parte del pulso de la ciudad y también del calendario personal de figuras públicas como Juanma Moreno (55 años).

El dirigente andaluz mantiene desde hace décadas una relación estrecha con una de las procesiones más antiguas y emblemáticas de la capital de la Costa del Sol: la del Santísimo Cristo de la Exaltación, vinculada a las históricas Reales Cofradías Fusionadas.

Lejos de limitarse a una presencia institucional, Moreno participa de forma activa cada Miércoles Santo. Lo hace como hombre de trono, una de las figuras más representativas de la Semana Santa malagueña, encargada de portar sobre sus hombros el peso del trono procesional.

Vestido con túnica negra, el presidente se integra en el cortejo como un cofrade más, manteniendo una tradición que, según él mismo ha relatado en varias ocasiones, comenzó a los 17 años.

El presidente de la Junta dio el primer toque de campana del trono de Fusionadas. EFE/ Jorge Zapata

Su vinculación con esta hermandad no es puntual ni reciente. Moreno es hermano de las Fusionadas desde su juventud y ha permanecido fiel a la cofradía con el paso del tiempo, incluso tras asumir responsabilidades políticas de primer nivel.

De hecho, su presencia bajo el trono del Cristo de la Exaltación se ha convertido en una imagen habitual que recogen cada año los medios de comunicación andaluces, reforzando su perfil cercano a las tradiciones populares.

Además, en los últimos años, esta devoción se ha convertido también en una experiencia familiar. El presidente andaluz acude acompañado de su mujer y sus tres hijos, quienes participan igualmente en la estación de penitencia, consolidando así una tradición que trasciende lo individual y se proyecta en el ámbito doméstico.

La procesión del Santísimo Cristo de la Exaltación cuenta con más de tres siglos de historia. Sus orígenes se remontan al siglo XVII, con referencias documentales desde 1655, aunque su fundación oficial se sitúa en 1710.

A lo largo de los años, la cofradía ha atravesado momentos difíciles, como la pérdida de patrimonio en 1931 o el devastador incendio de 1980, que destruyó la imagen original del Cristo.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, antes de salir a procesión con el Cristo de la Exaltación. EFE/ Jorge Zapata

La talla actual, obra del imaginero sevillano Francisco Buiza Fernández, fue realizada en 1982 y representa la escena de la crucifixión, con el Cristo elevado en la cruz acompañado por sayones. Desde entonces, se ha consolidado como una de las imágenes más reconocibles de la Semana Santa malagueña.

Cada Miércoles Santo, el trono recorre el centro histórico de Málaga partiendo desde la iglesia de San Juan, sede canónica de las Fusionadas.

Allí, entre incienso, marchas procesionales y el fervor de miles de personas, Juanma Moreno vuelve a ocupar su lugar bajo el trono, fiel a una tradición que no entiende de agendas políticas ni compromisos institucionales.

Porque, para el presidente andaluz, la Semana Santa no es solo un acto público, sino una vivencia personal profundamente arraigada. Una cita ineludible que, año tras año, confirma que hay tradiciones que permanecen intactas, incluso en medio de las mayores responsabilidades.