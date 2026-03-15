Fernando Guillén Cuervo revela las causas de la muerte de su madre, la actriz Gemma Cuervo: "Ha sido muy repentino"

Fernando Guillén Cuervo (63 años) ha querido agradecer públicamente las numerosas muestras de afecto recibidas tras el fallecimiento de su madre, la actriz Gemma Cuervo, quien murió el pasado sábado, 14 de marzo, a los 91 años.

A primera hora de la mañana de este domingo, el intérprete ha acudido al Tanatorio Parcesa La Paz, en Madrid, donde familiares, amigos y compañeros de profesión han comenzado a reunirse para despedir a la veterana artista.

A su llegada al recinto funerario, el actor se ha detenido unos instantes para atender a los medios de comunicación presentes y agradecer el respaldo y las muestras de afecto recibidas en estas horas especialmente difíciles para la familia.

Cayetana Guillén Cuervo y sus hermanos, Fernando y Natalia, hacen piña en el último adiós a su madre, Gemma Cuervo

Padecía una enfermedad respiratoria

El actor ha destacado la importancia que su madre ha tenido tanto en su entorno más cercano como para quienes la conocieron a lo largo de su extensa trayectoria.

"Ha sido una figura muy importante para todos nosotros, sobre todo para la familia, para sus hijos, sus nietos, bisnietos y para muchísima gente", ha señalado visiblemente emocionado.

El intérprete también ha querido poner en valor el enorme cariño que están percibiendo desde distintos ámbitos. Según ha explicado, las muestras de afecto no han dejado de llegar desde que se conoció la noticia de su fallecimiento, tanto a través de los medios como en redes sociales.

"La verdad es que era una persona muy querida. Es emocionante ver tantas muestras de cariño por todas partes, en los informativos, en redes", ha comentado.

En ese mismo momento, ha aprovechado para agradecer el trabajo de los periodistas desplazados hasta el tanatorio: "Os agradecemos mucho vuestra labor y que estéis aquí tan temprano esta mañana".

Durante sus declaraciones, Guillén Cuervo ha explicado también cómo se produjo la muerte de su madre. Según ha relatado, el fallecimiento fue inesperado y se debió a una complicación derivada de una enfermedad respiratoria crónica.

"Ha sido algo muy repentino, una agudización de un EPOC", ha explicado el actor, subrayando que, pese a ello, la intérprete había gozado de buena salud durante muchos años.

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad respiratoria crónica que dificulta el paso del aire por los pulmones. Esta dolencia, que no tiene cura, provoca que la persona tenga problemas para respirar, sobre todo al hacer esfuerzo, y suele empeorar de forma progresiva con el tiempo.

Cayetana, Fernando y Natalia Guillén Cuervo agradecen las muestras de cariño a la prensa. Gtres

"Una vida plena y extraordinaria"

A modo de despedida, el hijo de la actriz ha querido recordar la larga vida de su madre y todo lo que representó tanto en el plano familiar como profesional. "Son casi 92 años de una vida muy plena y extraordinaria, a nivel familiar, profesional y también vital", ha afirmado.

En sus palabras también ha querido destacar el legado personal que deja la actriz, a la que ha definido como un ejemplo dentro y fuera de los escenarios.

Para Guillén Cuervo, su madre ha sido ante todo "un referente de amor y de dignidad", una figura que marcó profundamente a quienes compartieron con ella tanto su vida personal como su carrera artística.

Gemma Cuervo fue una de las actrices más queridas y reconocidas del panorama interpretativo español, con una trayectoria que abarcó teatro, cine y televisión durante varias décadas. Ganó una enorme popularidad en plena veteranía, gracias a sus papeles en las series de televisión Aquí no hay quien viva y La que se avecina.