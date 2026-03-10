Edurne: "Si no hay talento, por muy guapa que seas, no vas a estar 20 años trabajando. Pero a las mujeres se nos exige más"

El sonido de las olas del mar, vistas privilegiadas a la Catedral de Málaga y un sol radiante han sido testigos de una conversación de EL ESPAÑOL con la cantante Edurne (40 años), en el marco del Festival de Málaga.

Un enclave perfecto para dialogar con una de las cantantes más reconocidas de nuestro país.

Después de pisar escenarios como el de Eurovisión, participar en programas como La Voz Kids y enfrentarse a su mayor reto, el de la maternidad, la cantante madrileña hace un recorrido por su carrera en una conversación con este diario.

Edurne cuenta cómo ha cambiado su vida desde que empezó hasta el día de hoy, poniendo en valor la vida que ha formado junto al futbolista David de Gea (35), con el que tiene una hija. Además, reflexiona sobre la -a veces esclava- belleza en la industria.

La cantante ha pasado por el festival malagueño para presentar Acoustic Home, una serie documental de HBO Max en la que participa y que concluye con un maravilloso concierto de la madrileña en un enclave muy especial.

Edurne en el Festival de Málaga 2026. Gtres

¿Qué tal le recibe Málaga?

Hace muchos años que vengo. Tengo que decir que me encanta Málaga. Cada vez que vengo tiene una energía que hace que desconectes del todo de la vida en Madrid, que es un poco más estresante, y eso que vivo en la sierra.

Qué envidia de vivir en la sierra.

Para mí es calidad de vida, te lo digo de verdad. Es verdad que está muy lejos, pero despertarte con pajaritos, sin ruido y sin contaminación, es maravilloso.

Muchas veces los artistas están en una burbuja que desde fuera se percibe como si fuerais intocables o poco cercanos. ¿Esto por qué ocurre?

Pues no sabría qué decirte. En mi caso concreto, la gente me nota súper cercana; soy una mujer muy normal. Al hacer también cosas de tele, la gente me ha podido conocer un poquito más allá de la música en mis redes sociales.

Edurne en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Antes de entrar en Operación Triunfo trabajaba en una gasolinera. Supongo que haber tratado con el público real hace que todo cambie, ¿no?

Valoro mucho a la gente que trabaja de cara al público. Sí, estaba trabajando en una gasolinera porque estaba estudiando Veterinaria y para ayudar a mis padres con los estudios hacía ese aporte económico. Como estudiaba entre semana, trabajaba los fines de semana.

¿Se imagina ahora volviendo a la Veterinaria?

Si no he vuelto, es una muy buena señal, pero tengo una espinita clavada porque me gustaba y disfrutaba mucho. Hice solamente el primer año de carrera. Después, llegó Operación Triunfo.

Edurne, sobre su carrera universitaria: "Teníamos un perro disecado en formol, y teníamos que abrirlo y estudiar los órganos internos"

Era muy curioso porque en ese primer año teníamos un perro disecado en formol: tenías que abrirlo y estudiar los órganos internos y la gente se iba vomitando. Pero bueno, entrar en el programa me cambió la vida de una manera impresionante.

Su carrera como cantante la ha llevado a la vez que la de personaje televisivo. ¿Tiene la espinita de no haber triunfado con giras mundiales como otros artistas que salieron de ahí?

Estoy muy feliz y muy orgullosa con todo lo que he conseguido. Cuando empiezas no sabes lo que va a pasar, pero yo no he parado de trabajar desde que salí de OT.

He hecho muchas cosas que ni me imaginaba: un musical, concursante en Tu cara me suena, jurado en Got Talent, ahora en La Voz Kids, Eurovisión… Yo lo único que pensaba era en subir a un escenario y cantar. Creo que la palabra triunfar es muy amplia.

Manuel Turizo, Lola Índigo, Edurne y David Bisbal en 'La Voz Kids'.

¿Cree que todo esto se ha visto favorecido por el hecho de que sea guapa?

Quiero pensar que no. Hay gente mil veces más guapa que yo. Si al final no hay trabajo o talento, por muy guapo que seas, no vas a estar 20 años trabajando. Quizá para que no solo te valoren por el físico sí que tienes que trabajar y demostrar el doble.

También es cierto que a lo largo de la vida a las mujeres se les ha exigido más en ese aspecto; a los hombres casi nunca se les ha pedido un físico para triunfar.

Sí, siempre lo he dicho. A nosotras, si muchas veces hiciéramos lo que hacen muchos artistas masculinos, dirían: 'Pero esta, mira, no se ha currado nada, qué desastre de ropa'.

Siento que se nos exige un poco más. A mí personalmente me gusta cuidar mi imagen por mí misma, pero tenemos ese plus.

Edurne: "Si hiciéramos lo que hacen muchos artistas masculinos, nos dirían cosas"

Si hicieras una retrospectiva, ¿diría que todo ha sido positivo o hay partes que te gustaría borrar?

Todo pasa por algo. La carrera de cualquier artista tiene sus altibajos; mantenerse siempre arriba es muy complicado. Las cosas peores te sirven para aprender y darte cuenta de muchas cosas para los siguientes proyectos.

¿Tiene líneas rojas respecto a tu vida personal? Muchas veces sale en exceso porque su pareja también es conocida.

Como nosotros tampoco hemos dado pie a nada, entiendo que se hable. Se han inventado tantas cosas… ¡nos hemos divorciado como seis veces! Hablan y nosotros no salimos confirmando ni desmintiendo nada.

A veces me molesta porque entiendo que pregunten, pero cuando te hacen dos preguntas de música y cincuenta sobre tu relación, sobre si estás en Mánchester o en Florencia… No tenemos nada que ocultar y somos muy felices, pero me parece más interesante hablar de mi trabajo.

Edurne con su hija. @edurnity

Hay un momento en su vida que lo cambia todo: cuando se hace madre.

Te cambia en todos los aspectos. Para mí mi hija ahora mismo es lo más importante de mi vida, mi pilar, la que me inspira y me da fuerza porque quiero ser un referente para ella el día de mañana.

Ahora que David está en Florencia es un aprendizaje mutuo. Estamos viajando todo el rato; él es un padrazo y viene aquí cada dos por tres. Lo hemos compaginado muy bien. Además, su carrera... tiene 35 años ya, estará unos años más y ya, después tenemos toda la vida para disfrutar.

¿Cambia la relación de pareja cuando se es padre?

Cambia porque hay una persona más y las prioridades también cambian. Tienes que hacer planes con la niña y es mucho trabajo, muchas horas sin descanso. Pero a nosotros no nos ha cambiado tanto; seguimos cuidando mucho la pareja, pero entiendo que es complicado. Hay que mimarse, quererse y no abandonarse aunque tengas 80 años.

¿Se ha sentido infravalorada en la industria por ser una triunfita?

Al principio costaba, sí. Ahora ya no está tan mal visto, pero antes salir de Operación Triunfo tenía otra etiqueta. Me alegro de que ahora no sea así porque para mí fue una plataforma que me dio una oportunidad y visibilidad. Pero después de 20 años creo que ya no tengo que demostrar nada a nadie.

Edurne.

En el Festival de Málaga se presenta un capítulo de Acoustic Home en el que le graban desde que llega hasta que se va. ¿Cómo lo lleva la Edurne artista que siempre quiere estar perfecta?

Muy natural. Ni me he dado cuenta cuándo me están grabando. Todo el equipo es maravilloso y te hace sentir a gusto. Al final no tengo por qué ocultar nada ni ser de otra manera frente a una cámara.

Bueno, nació en un programa que le grababa 24 horas.

Claro, ese fue el máster total.

¿Le apetece hacer más televisión? ¿Se ve en Supervivientes?

De momento estoy muy tranquila en La Voz Kids. En Supervivientes no, porque dormir a la intemperie con los cangrejos… les tengo pánico, me muero.

Me encanta la aventura y soy muy competitiva en los juegos, pero lo de dormir en la arena sin saber qué bichos te vienen y el no comer… Soy muy comilona y me encanta comer; lo pasaría fatal.