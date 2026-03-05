Lolita, sobre su sobrina Alba Flores: "Le cambió la mirada cuando murió su padre. Tras el documental, volvió a brillar"

Alba Flores, en medio de sus tías Rosario y Lolita, en el Festival de San Sebastián 2025. Gtres

Alba Flores (39 años) acaba de conquistar un nuevo hito en su carrera con el documental dedicado a su padre.

Ha ganado el Goya a Mejor Canción Original por su proyecto Flores para Antonio. Un galardón que ha compartido con su familia, quienes también han formado parte del proyecto.

"Quiero dedicarle este premio a la influencia musical que hemos bebido de nuestras familias, sobre todo a mi abuelo, Antonio González 'El Pescaílla', que estamos en su tierra, y a mi desconocida abuela Violeta, que me cantaba nanas para dormir. Es tan importante una cosa como la otra para mí", expresó desde el escenario del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, el pasado 28 de febrero.

Alba Flores, tras alzarse con un Goya. Gtres

En Flores para Antonio, Alba, quien se quedó huérfana de padre con ocho años, explora la vida y obra del cantante a través de materiales inéditos, como vídeos caseros, fotos, dibujos, imágenes de archivo y su propia música.

En este viaje la acompaña su familia, incluidas su madre, Ana Villa (53), o sus tías, las célebres Lolita (62) y Rosario Flores (62).

Un especial homenaje al hijo pequeño de Lola Flores, quien perdió la vida el 30 de mayo de 1995, cuando apenas tenía 33 años y solo dos semanas después del fallecimiento de su madre.

"Estábamos todavía con el luto de mi madre cuando mi hermano se fue. Y Alba era muy chiquitita", ha recordado Lolita en una entrevista con Lecturas.

"Intentamos, sobre todo Ana Villa, mi cuñada, que Alba lo llevara de la mejor forma posible. Fue una locura tremenda en mi casa", ha rememorado la artista sobre aquella difícil etapa.

Hoy, tres décadas después, la niña que vivió aquel duelo se ha convertido en una reconocida intérprete y productora que presume, orgullosa, de su legado familiar.

Alba Flores, arropada por sus tías en el estreno del documental de su padre. Gtres

Su tía Lolita lo resume con emoción. El éxito de Alba no es solo profesional, es también la confirmación de que el amor familiar supo imponerse al dolor. Que aquella "locura tremenda" terminó transformándose en fortaleza.

"A Alba le cambió la mirada cuando su padre se fue. Y tras estrenar el documental, volvió a tener el brillo en sus ojos. Alba se ha reencontrado con su padre", ha asegurado Lolita Flores en la mencionada charla.

'Flores para Antonio'

La película documental que repasa la trayectoria y la herencia musical de Antonio Flores, bajo la producción de su única hija, se podrá ver en televisión a partir del próximo 19 de marzo.

El documental, que se estrenó en cines el pasado 28 de noviembre, llegará a Movistar Plus+.

Imagen oficial del documental 'Flores para Antonio'

Dirigido por Elena Molina e Isaki Lacuesta, Flores para Antonio se estrenó en la última edición del Festival de San Sebastián. La familia Flores al completo se reunió allí para presentar un emotivo proyecto que propone un viaje íntimo que acerca al espectador a la memoria y la vida del músico.

Flores para Antonio es una película documental original Movistar Plus+, producida por Flower Power Producciones, LACOproductora, Caballo Films y Flores para Antonio la película AIE, con la financiación del ICAA y la Comunidad de Madrid.

Flower Power Producciones es la productora familiar. Está dedicada al cine, la música y el teatro. Una empresa gestionada, principalmente, por Ana Villa, como publicó EL ESPAÑOL el pasado noviembre. Alba Flores, por su parte, figura como apoderada.