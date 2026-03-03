Confirmado: Juan, el hijo mayor de Juan del Val y Nuria Roca regresa a 'Supervivientes'

Cuando en mayo de 2025 EL ESPAÑOL adelantó en exclusiva que Juan del Val Roca, el hijo mayor de Juan del Val (55 años) y Nuria Roca (53), se había incorporado al equipo técnico de Supervivientes, pocos imaginaron que ese sería el comienzo de una larga historia profesional.

Casi un año después, Juan del Val Roca ha regresado a Honduras, sede habitual del formato, para trabajar de nuevo en la producción del reality, que se estrenará en Telecinco el próximo jueves, 5 de marzo.

El joven ha confirmado su regreso con una imagen publicada en sus stories de Instagram. "Estamos de vuelta", ha escrito junto a una instantánea desde Honduras.

Aunque es graduado en Publicidad y Marketing, en 2023, el primogénito de Juan del Val y Nuria Roca, dio el salto a la televisión como invitado de Generación T, un programa taurino conducido por su amiga Bere Lobatón (23).

Tras ello, el primogénito del matrimonio televisivo comenzó a tener más presencia en los photocalls, coincidiendo con destacadas figuras.

WhatsApp Image 2026-03-03 at 15.44.21

Desde mayo de 2025, Juan del Val Roca volvió a tener contacto con la pequeña pantalla, pero detrás de las cámaras. En su biografía de Instagram, además, deja constancia que trabaja en Cuarzo Producciones.

Con su participación en Supervivientes, aunque desde el equipo de producción, el joven se ha acercado a un proyecto al que no pudo pertenecer su padre. Y es que, como reveló en una de las tertulias de El Hormiguero hace poco más de un año, Juan del Val recibió una oferta para participar en el formato.

"Estuve a punto de ir a Supervivientes como concursante", confesó. "Es más, yo quería ir, por diferentes motivos que ahora no vienen al caso", relató Juan del Val. Finalmente rechazó la propuesta por dinero.

"Hice la entrevista, me explicaron el programa, cómo iba a ser todo y demás. Les debí de gustar porque me fui a casa y me llamaron para hacerme una oferta económica", contó.

Nuria Roca y Juan del Val con su hijos Olivia y Juan en la graduación de este último. Instagram

"La oferta no me pareció suficiente. Me habían chivado cuál era la cantidad que debería cobrar y me dieron una inferior. Por lo que, con cierta chulería, les dije: 'si no llegas aquí, no me vuelvas a llamar'. Y, efectivamente, no me volvieron a llamar", confesó el colaborador, quien no se arrepiente de su decisión: "Menos mal porque hubiera podido entrar a un lugar en el que mi vida, no sé si a mejor o peor, hubiera cambiado bastante".

Respecto a Juan del Val Roca, obtuvo el doble grado en Publicidad y Marketing por la universidad ESIC. Sin embargo, nunca descartó seguir los pasos de sus padres en los medios de comunicación.

En 2020, en una entrevista que le hizo su amiga Bere Lobatón a su madre, Nuria Roca, confesó: "De momento quiero seguir haciendo lo que hago y si en algún momento se da la casualidad de que pase algo, pues pasará".

El momento llegó en 2024, de la mano de la hija de Paco Lobatón (74). Un año más tarde, volvió a manifestar interés por la pequeña pantalla junto al joven equipo de Cuarzo Producciones, del que sigue formando parte.