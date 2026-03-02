Estética retro, clientes VIP y en un antiguo aparcamiento: así es la discoteca Vandido, con Omar Montes y Juan Magán como dj's

La discoteca Vandido, en Madrid, se ha situado en el centro de la conversación pública tras conocerse que fue el lugar donde Jesús y Daniel Olmedo, Los Gemeliers celebraron su cumpleaños horas antes de sufrir una brutal agresión.

El local, de ambiente ochentero y público selecto, se ha convertido en escenario habitual de quienes buscan ocio nocturno y disfrutar de la noche más exclusiva de la capital.

Ubicada barrio de Salamanca (Madrid), y con estética retro, mucho neón, enfoque premium y público selecto, el establecimiento está muy ligado a rostros conocidos, entre ellos Laura Escanes (29), Alejandra Rubio (25) o Julia Janeiro (22), que han visitado este lugar.

También a Omar Montes (37) y Juan Magán (47), que han pinchado recientemente en la sala.

Abrió en 2022

Vandido abrió sus puertas a finales de 2022, en un antiguo aparcamiento reconvertido en club. El local, con una apuesta fuerte por sonido e iluminación de última generación y programación de hits comerciales, reguetón, hip‑hop y house, ha sabido transformar un espacio funcional en un club nocturno con identidad propia.

Lejos de los grandes complejos de ocio, su diseño juega con una estética que juega con las luces y el color: iluminación cálida, neones, materiales brillantes y una distribución que recuerda más a un salón sofisticado que a una discoteca convencional.

La reconversión del antiguo parking no es un simple dato arquitectónico, sino una declaración de intenciones: aprovechar lo existente para construir un espacio exclusivo, alejado del modelo de macrodiscoteca. La apuesta es clara: se prefiere la experiencia diferenciada frente a la masificación.

Situada en la calle Goya

En lo que respecta a sus gestores, el proyecto nació impulsado por los hermanos Miguel y Fernando Nicolás González (fundadores de Grupo Larrumba y vinculados también al grupo Lalalá) y el empresario Francisco López Hermida, asociados con el empresario nocturno Alberto Hidalgo.

En el plano societario figura la mercantil Vandido Club 1 AIE, hoy controlada por Elipsis Capital y con varios socios inversores repartidos en el capital.

La discoteca se encuentra en calle Goya 79, una de las vías más transitadas de la capital y en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad.

Está a poca distancia de la estación de metro Goya, muy cerca, y la gestión de reservas VIP a través de grupos como Nox.

En cuanto a precios, la entrada estándar suele moverse entre 15 y 20 euros con consumición en puerta según el día y la hora, con anticipadas desde unos 20 euros con copa (a veces dos en miércoles o jueves) y fines de semana en torno a 20–25 euros con bebida incluida. Algunas listas permiten acceso gratuito o bonificado antes de cierta hora

Clientela premium

No es un local para adolescentes, sino para clientes que buscan una noche "con estilo", donde el ambiente es tan importante como la música. Uno de los rasgos que definen al local es, precisamente, el perfil de clientela premium.

Vandido se presenta como un punto de encuentro para quienes quieren una noche de música y baile sin el bullicio excesivo de los grandes locales. Esa idea de exclusividad se refuerza con una decoración cuidada y con un ambiente que combina fiesta y sofisticación.

El hecho de que esté construido sobre un antiguo aparcamiento refuerza la idea de reciclaje urbano que se ha extendido en muchas ciudades: transformar espacios 'muertos' en lugares de ocio.

En el caso de Vandido, el pasado funcional del edificio queda oculto tras una escenografía pensada para seducir. La historia del lugar se diluye en favor de una narrativa nueva, asociada al lujo moderado y a la exclusividad.

La presencia de rostros conocidos no es infrecuente. En este contexto, la elección del local por parte de Los Gemeliers para celebrar su fiesta de cumpleaños no fue una sorpresa para quienes conocen el circuito nocturno habitual de los famosos patrios.

La agresión que sufrieron, -fuera ya del ámbito protegido del local-, ha añadido una dimensión trágica a una noche que, en origen, estaba concebida como una celebración íntima.