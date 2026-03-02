36 años, experta en nutrición y exconcursante de 'realities': así es Lorena, la mujer de Manu Sánchez y madre de sus 2 hijos

El pasado 14 de febrero, día de San Valentín, los carnavales de Cádiz fueron el escenario elegido por Manu Sánchez (40) para celebrar su boda. El humorista sevillano, pregonero de los festejos de este año, tuvo la original idea de hacer realidad "el trabajo que le quedaba" con su novia, Lorena Sánchez.

Así, al final del espectáculo en la plaza de San Antonio, el artista sorprendió a todos al leer una romántica declaración de amor a su pareja, con la que tiene dos hijos en común.

"Déjame que me confiese tuyo siempre, vivo y muerto. Yo me enamoré de ti mucho antes de saber si ibas a querer mis besos. Lo supe en cuanto te vi, y entonces me prometí jurarte el amor eterno. Nunca me atreví a soñar que el futuro sería nuestro. A tu lado me sentí siempre en casa, siempre en puerto", empezó diciendo.

"Sorteamos las tormentas"

"Todavía no sé muy bien cómo fui capaz, de hecho. Pero dijiste que sí. Y a mí me estallaba el pecho. Es largo nuestro camino. Hemos conquistado el tiempo", añadía.

"Hace ya un sinfín de lunas escribimos el comienzo. Ya no somos dos chiquillos yendo donde sopla el viento. Vivimos los vendavales, sorteamos las tormentas, frenamos los maremotos, nos bebimos los tormentos", proseguía.

Con esas frases hacía referencia a su larga batalla contra el cáncer testicular con metástasis en los ganglios linfáticos que le fue diagnosticado en abril de 2023. Un proceso complejo que han afrontado juntos, y que ha sido la razón por la que han tenido que posponer, una y otra vez, su boda.

"Juntos nos sabemos fuertes. Fuertes nos sentimos dentro. Ya sabemos qué decirnos cuando hablan los silencios. Ahora que hubo mil batallas y las ganamos a cientos, también perdimos algunas, pero ya no los recuerdo. Ahora que estuve vacío, y de ti ya me voy lleno. Ahora que nos elegimos y fundamos nuestro reino", subrayaba.

Manu Sánchez, el día de su boda con Lorena Sánchez, en el Carnaval de Cádiz 2026, el pasado 14 de febrero. @_manusanchez_

Manu Sánchez, "feliz" en su boda

"Ahora que nuestro castillo parece un apartamento. Ahora que San Valentín es más valiente que santo. Y Cupido con nosotros se sabe el final del cuento. Ahora que vimos el mundo y pusimos aquí el centro. Yo cumplí con los trabajos que me encomendó el Olimpo", decía, ante la mirada atónita y los aplausos de miles de espectadores.

Tras pronunciar su emotivo discurso le pidió al alcalde de Cádiz, Bruno García, que subiera al escenario para oficiar la ceremonia. Y, así, la pareja se convirtió en marido y mujer.

"No hay día mejor, el día de los enamorados y delante de todo Cádiz", confesó emocionado. "Estoy muy feliz ahora mismo... ¡Llevo toda la vida, Cádiz, loco por casarme contigo!".

Lorena, experta en salud y nutrición

Lo cierto es que tras su original boda, muchos se preguntan quién es la mujer con la que Manu Sánchez es feliz y ha formado una familia.

Nacida en Cádiz, Lorena Sánchez tiene 36 años y se dedica profesionalmente a la nutrición y la salud. En la actualidad combina su trabajo en consulta con una intensa actividad en las redes sociales, donde la sigue un total de 29.000 followers.

En su cuenta de Instagram, donde se presenta como "mamá fit", suele compartir recetas y consejos para "comer sin miedo a los cambios". También muestra algunas de las transformaciones físicas de sus clientes.

Además, Lorena ejerce como coach en un centro de entrenamiento personal y se ha hecho un hueco como divulgadora de alimentación saludable en las plataformas digitales.

Su "máximo apoyo" ante el cáncer

La pareja se conoció hace una década en Canal Sur: ella participaba como concursante en el reality de aventuras Objetivo Chimborazo y él trabajaba en la autonómica andaluza.

De ese flechazo televisivo nació una relación sólida con dos hijos en común, Manuel, nacido en 2019, y Leonor, que llegó al mundo en 2023.

El matrimonio, muy vinculado a Andalucía, vive a caballo entre Sevilla y Cádiz.

Lorena ha sido descrita por Manu Sánchez como su "máximo apoyo" durante su tratamiento contra el cáncer. Lorena no se separó de él en los ciclos de quimioterapia, le animó a visibilizar la enfermedad y le "devolvió la sonrisa" en los momentos más delicados, algo que el comediante ha contado en diversas entrevistas.

Manu Sánchez ha sido muy explícito en los medios al hablar de su mujer y de sus hijos, siempre en clave de gratitud. En ellos ha encontrado “la mayor felicidad” y su "máxima fortuna".

"Mi Diosa, mi inspiración"

Asimismo, ha detallado que ver cómo ella seguía mirándolo "con deseo" incluso en los peores momentos del tratamiento le hizo constatar que "el amor verdadero existe".

En entrevistas y en radio ha llegado a decir que, si él faltara, solo desearía que Lorena "rehaga su vida con un tío de puta madre" que cuidara de sus hijos, porque ellos “son todo” para él.

Sobre sus hijos, Manuel y Leonor, ha revelado que antes de cada operación "de vida o muerte" se ha despedido de ellos varias veces, cruzando la puerta del hospital "sin saber de verdad si voy a volver o no", y que a su hijo mayor le explica el cáncer como "una plastilina mala" que los médicos le han tenido que quitar.

El 6 de marzo de 2025, con motivo del cumpleaños de Lorena, Manu Sánchez compartía en sus redes una carta de amor a su compañera de vida.

"Hoy cumple 36 años, ella. La que nunca falla. Mi compañera, mi cómplice, mi amante, mi confidente, mi amiga, mi espejo, mi referente, mi maestra, mi guía, mi imprescindible, mi refugio, mi casa, mi socia, mi mejor presente, mi eterno futuro, mi infinito, mi escondite, mi paraíso", escribía en su cuenta de Instagram.

A su larga lista de calificativos hacia su esposa se sumaban otros tantos: "Mi cañaílla, mi gaditana, mi vida, mi muerte, mi medicina, mi milagro, mi apoyo, mis pies, mis manos, mi corazón, mi alma, mi musa, mi jefa, mi Diosa, mi inspiración, mi ejemplo, mi paz, mi sitio, mi familia, mi centro, mi núcleo, mi verdad y mi TODO".

"La superheroína todoterreno"

"Hoy cumple años la emprendedora, la valiente, la inalcanzable, la fuerte todopoderosa a veces inmortal a veces frágil, la superheroína todoterreno siempre preparada, siempre generosa, la mamá perfecta de Manuel y Leonor. La mujer más mujer de entre todas las mujeres", concluía.

Tras su reciente boda en pleno carnaval, compartió una reflexión sobre lo que supuso para él formalizar su relación de una manera tan fuera de lo común.

"En esta gran epopeya, el último gran trabajo pendiente de Hércules era declararle a Cádiz su incondicional amor eterno. No fue un trabajo, fue un sueño. Y demasiadas cirugías habían hecho ya posponer cien veces la fecha de algo que ya había encontrado esta vez en Cádiz y el 14 de febrero su día perfecto", confesaba.

Y finalizaba su escrito ensalzando, una vez más las virtudes de su pareja: "La declaración de amor final a Cádiz, ahora, después de saber lo que sabemos que pasó… Es también la declaración de amor a mi gaditana, mi cañaílla, mi diosa guerrera, mi paraíso perfecto. ¡Te amo, Cádiz! ¡¡Te amo, Lorena Sánchez!".