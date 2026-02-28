La discreta vida de Sacha, el hijo mayor de Borja Thyssen que ha celebrado su 18 cumpleaños en la discoteca de moda de Madrid

El pasado 31 de enero, Sacha, el hijo mayor de Borja Thyssen (46 años) y Blanca Cuesta (52) cumplió 18 años. Una fecha especial que celebró por todo lo alto, rodeado de familiares y amigos en un nuevo y exclusivo local de Madrid.

Sacha eligió la discoteca del edificio Metrópolis, ubicado en la Gran Vía de la capital, según ha informado Vanitatis. Hasta allí, entre otros, se desplazaron sus abuelos maternos, que viven en Barcelona pero suelen viajar a Madrid para estar con sus nietos.

En cambio, no estuvo presente su abuela paterna, Tita Cervera (82). Tampoco acudieron las hijas de esta y tías de Sacha, Carmen (19) y Sabina (19).

El hijo de Borja Thyssen quiso celebrar su llegada a la mayoría de edad en un nuevo local, que en pocas semanas se ha convertido en la discoteca de moda de Madrid.

Cabe recordar que la reinauguración del edificio Metrópolis tuvo lugar a finales del pasado enero. Lo han reconvertido en un club de lujo para socios y cuenta con siete restaurantes, gimnasio, vinoteca y un hotel boutique de 20 suites. Por una de ellas ya han pasado Elsa Pataky (49) y Chris Hemsworth (42).

Respecto al hijo mayor de Borja Thyssen y Blanca Cuesta es poco lo que se conoce. Pese a ser un matrimonio mediático, ambos han optado por mantener a sus vástagos en un discreto segundo plano.

Sacha nació el 31 de enero de 2008 en la Clínica Dexus de Barcelona, solo tres meses después de que sus padres se dieran el 'sí, quiero'. Una de las primeras en conocerlo fue su abuela Tita, según recogía una crónica de la revista ¡HOLA!.

Botja Thyssen y Blanca Cuesta con tres de sus hijos en Formentera. Verano de 2019. Gtres

Poco después de su nacimiento, Sacha se estrenó en el papel couché. Sus padres lo presentaron públicamente en un posado con la citada cabecera rosa. Su bautizo, meses después, también fue objeto de reportaje en la revista. En este último, también posó la baronesa Thyssen.

La celebración de su primer cumpleaños o el bautizo de su hermano Eric (15) fueron otros de los temas que lo convirtieron en protagonista de las portadas. En los últimos tiempos, sin embargo, se le ha visto gracias a las imágenes captadas por los paparazzi.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta en Mallorca el pasado marzo. Gtres

Aunque pertenece a una de las sagas más conocidas de nuestro país, se mantiene en un discreto segundo plano.

Sacha es el mayor de cinco hermanos. Le sigue Eric, que en agosto cumplirá 16 años; Enzo, que este 2026 cumplirá 14; Kala, de casi 12; y la benjamina del clan, India, que cumplirá seis años.

De acuerdo con la información que maneja Vanitatis, acuden a un colegio internacional, en verano viajan a su casa de Ibiza y en Navidad, eligen Suiza. Este pasado diciembre, de hecho, estuvieron todos juntos en la exclusiva localidad de Gstaad.