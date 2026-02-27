1.500 socios y 3.500 euros de cuota: la discoteca VIP en la que Sacha, el hijo de Borja Thyssen, celebró su 18 cumpleaños

Sacha, el primogénito de Borja Thyssen (46) y Blanca Cuesta (52), ya es mayor de edad. El primer nieto de Carmen Cervera (82) cumplió 18 años el pasado 31 de enero y tuvo un festejo por todo lo alto.

Sacha Thyssen Cuesta ha entrado en la mayoría de edad del mismo modo que vive su familia: en clave de lujo reservado y discreto. El joven celebró con una fiesta privada en uno de los locales más exclusivos –y recientes– de la capital: la discoteca del recién inaugurado Club Metrópolis, el nuevo templo del ocio de alto nivel que ocupa el icónico edificio de la Gran Vía madrileña.

El joven reunió a sus amigos y a parte de su familia directa en uno de los lugares de moda de la ciudad, inaugurado hace unas semanas. En el sarao estuvo acompañado de sus abuelos maternos, que viven en Barcelona. Quien no estuvo presente fue Carmen Cervera, ni las hermanas de Borja, Carmen (19) y Sabina (19).

Discoteca de lujo

Según ha adelantado Vanitatis, Sacha Thyssen Cuesta reunió a sus amigos y a parte de su familia directa en la zona de discoteca del Club Metrópolis, situada en el sótano del histórico complejo.

La elección del lugar también dice mucho del perfil de los anfitriones. Metrópolis no es una discoteca al uso, sino un "ecosistema" de ocio VIP que agrupa siete espacios gastronómicos, un hotel boutique de 19 suites con vistas a Cibeles y El Retiro.

También dispone de varias plantas solo para socios –con lounge, zona de bienestar, gimnasio y espacios para eventos– y un futuro rooftop que aspira a ser el más exclusivo de Madrid.

El edificio entero, construido en 1911, suma más de 6.000 metros cuadrados, distribuidos en ocho plantas. Pero el corazón nocturno se concentra abajo: el sótano está pensado para disfrutar de una copa y divertirse tras cenar en alguno de los siete espacios gastronómicos del exclusivo club.

La discoteca donde el joven sopló las velas de su tarta, ubicada en la planta -1, comparte espacio con el restaurante Spa de Langostas, centrado en productos del mar.

Dicha planta, pensada para funcionar desde última hora de la tarde hasta la madrugada, es la parte del proyecto destinada a los más trasnochadores: combina zona de baile con DJ, barra de cócteles y el citado restaurante.

Club exclusivo

La zona forma parte de un "universo" en el que se mezclan alta gastronomía, música y arte, y donde la discoteca no es únicamente un área de baile: está integrada en un recorrido completo de ocio dentro del edificio.

Sus promotores, Marta Seco y Sandro Silva, fundadores del Grupo Paraguas, han explicado a los medios cuál es la finalidad de su ambicioso proyecto.

El concepto busca ser una experiencia sensorial inédita en Madrid, con música actual y animada mezclada con proyecciones e iluminación inmersiva, casi como un pequeño club teatralizado.

En lo que respecta a la decoración del sótano, esta se inspira en el mundo marino: hay elementos que evocan un submarino y un "estanque" profundo, reforzando la idea de inmersión nocturna bajo el bullicio de la principal avenida del centro: la Gran Vía.

Aunque el club Metrópolis es privado, la planta -1 forma parte de las zonas abiertas al público general. De este modo, -al contrario que otras plantas superiores-, se puede disfrutar de su ambiente nocturno sin ser socio.

Borja Thyssen y Blanca Thyssen, en el 50 aniversario del Club Siglo XXI en Madrid, el pasado 5 de febrero. GTRES

5.500 euros de cuota anual

Ahora bien, si algo llama la atención del club Metrópolis no es ni su decoración ni sus llamativos espacios. El dato más reseñable del negocio es que ser socio de este club no está al alcance de todos los bolsillos.

Las tarifas dan la medida del nivel de exclusividad del proyecto. Para la membresía individual estándar, la casa fija cantidades considerablemente elevadas.

Quien quiera ser socio debe abonar una cuota anual de (membresía individual estándar) de 3.500 euros al año. Todo ello previo pago de la cuota de inscripción. Esta es de 2.000 euros para la modalidad estándar y ha de hacerse efectivo a través de un pago único al entrar.

En total, el primer año un socio individual paga 5.500 euros (2.000 de inscripción + 3.500 de cuota), la cifra que han pagado los 1.500 socios iniciales.

Existen otras modalidades –pareja o "joven" para menores de 35– con precios algo diferentes, pero siempre en la misma horquilla de club de lujo al alcance de unos pocos.

En ese contexto, que el hijo mayor de Borja Thyssen haya cerrado la discoteca para celebrar su mayoría de edad encaja con la idea de que Metrópolis se convierta en escenario habitual de eventos para una nueva generación de herederos, empresarios y celebrities.

Blanca Cuesta, mujer de Borja Thyssen, destrozada: muere su hermano Rafael a los 56 años

Quién es Borja Thyssen Cuesta

Nacido en Barcelona el 31 de enero de 2008, Borja Thyssen Cuesta es el primero de los cinco hijos que tiene el matrimonio formado por Borja Thyssen y Blanca Cuesta. Después de él llegaron Eric, Enzo, Kala e India.

Su nombre, Sacha, lo eligieron porque el segundo nombre de Borja es Alejandro y Sacha es su forma rusa. Además, Borja tuvo en su infancia un amigo llamado Sasha, también en homenaje a un abuelo ruso.

Su nacimiento no estuvo exento de polémica: la baronesa pidió pruebas de paternidad y Borja tuvo que someterse a varios test de paternidad (dos en Barcelona y una tercera posterior) que confirmaron que era el padre.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta, de vacaciones con sus cinco hijos, en Formentera, en 2023. GTRES

El joven, del que apenas hay testimonio gráfico en los medios de comunicación, ha estudiado en colegios internacionales. Y ha crecido en una vida muy cosmopolita, con etapas en Andorra, Suiza, Dubái y Londres.

Actualmente la familia está instalada en una casa en una urbanización de lujo a las afueras de Madrid.