La nueva vida de Alice Campello después de Álvaro Morata: una entrevista, fieles escuderas y grandes logros empresariales

Alice Campello (29 años) y Álvaro Morata (32) anunciaron su ruptura el pasado 12 de agosto. Tras más de ocho años juntos y cuatro hijos en común, la pareja decidía emprender caminos en solitario, dejando impactados -por lo inesperado- a sus miles de seguidores.

Aunque en un principio decidió establecer su residencia fija en Madrid, hace poco más de dos meses que la influencer puso rumbo a Italia -su país natal- junto a sus hijos, para instalarse en Milán, inaugurando así un nuevo comienzo en el que los cambios han estado presentes desde el primer momento.

Desde su llegada a la ciudad italiana, Alice Campello parece haber encontrado en la región de Lombardía su refugio ideal tras la ruptura con Morata. Entrevistas, instantes de complicidad con amigos y significativos logros empresariales han marcado el rumbo de los primeros meses de la modelo en su país natal.

Alice Campello anuncia su mudanza a Milán en Instagram. Redes Sociales

EL ESPAÑOL se ha hecho eco de la nueva vida de Alice y ha recopilado algunos de sus hitos más destacados. Si hay algo de lo que Alice Campello ha sacado beneficio en esta flamante etapa en Milán, es el hecho de poder retomar relación con viejos amigos a los que no podía ver de forma tan habitual por la distancia que los separaba.

Entre ellos, se encuentra la influencer Chiara Ferragni (37), quien también se ha separado este año de su marido, Fedez (35). El vínculo entre Campello y Ferragni es muy estrecho. Así lo demuestran frecuentemente a través de sus redes sociales, donde comparten un sinfín de momentos cómplices.

Además de Chiara, varios íntimos y leales amigos también han arropado a la empresaria en esta nueva etapa. La pareja formada por el futbolista de la Juventus Manuel Locatelli (26) y su mujer, Thessa Locavich (26), se han dejado ver en varias ocasiones con la exmujer de Morata.

De igual manera que ha hecho Sharon Fonseca (29) o Eleonora Brunacci Di Vaio (36). Todas ellas, en conjunto, son las fieles escuderas que rodean y protegen y arropan a Alice Campello en Italia.

Más allá del plano personal, el trabajo también ocupa un importante lugar en el nuevo día a día de Campello. Además de sus compromisos como embajadora de diferentes marcas en redes sociales, su firma de cosméticos, MASQMAI, la ha mantenido ocupada desde el estallido de la ruptura, consiguiendo éxito tras éxito como empresaria.

De hecho, el pasado 12 de noviembre la italiana consiguió reunir a sus amigas más cercanas con motivo del lanzamiento de los nuevos productos de su afamada marca.

Fue en el año 2017 cuando Alice decidió abrirse camino en el mundo emprendedor y fundó la que hoy está considerada una de las empresas más exitosas en el mundo de la belleza. Se trata de un innovador proyecto en el que la italiana siempre ha contado con el apoyo de su exmarido, Álvaro Morata.

"Él me empujó un montón. Me decía: 'Es tu pasión'. '¿Por qué no te lanzas?'", reconocía Campello en una entrevista para Forbes el pasado 2 de diciembre. En aquellas declaraciones, la empresaria confesó que a día de hoy se venden cuatro cajas de parches por hora, y hasta las mujeres menos experimentadas en productos han escuchado hablar de estos productos.

Es más, parece que los datos respaldan de forma incontestable esta vasta acogida. En 2023, MASQMAI facturó 7,84 millones de euros. En 2024, 8,8 millones de euros. Esto supone un incremento de cerca de un millón de euros anuales, lo que deja claro que el ámbito empresarial sonríe -y mucho- a Alice.

Si bien la italiana aprovechaba su encuentro con la revista Forbes para abrirse en canal sobre su buena racha empresarial, Alice también utilizaba su altavoz en dicho medio para confesar en qué punto se encuentra su relación con el padre de sus cuatro hijos. "Álvaro me ha querido mucho. Siempre me ha respetado y nunca ha habido ningún episodio de infidelidad", confesaba Campello.

Esta interviú en el mencionado medio no es baladí: marca un antes y un después en la vida de Alice Campello, pues se trata de la primera entrevista que la italiana concede tras salir a la luz su ruptura con el futbolista el pasado mes de agosto.

Su actual relación con Morata

Después de conocerse la inesperada ruptura entre Alice Campello y Álvaro Morata el pasado mes de agosto, muchos fueron los medios internacionales que aseguraron que ésta se debía a una posible infidelidad por parte del futbolista.

Felicitación de Alice Campello a Álvaro Morata. Instagram

Sin embargo, desde el primer momento ambos han querido mostrar una imagen de unión por el bien de los cuatro hijos que mantienen en común y en las pocas intervenciones de Morata siempre ha dejado claro que su prioridad son los pequeños.

De hecho, el pasado 13 de octubre -con motivo del 32º cumpleaños de Álvaro-, la italiana utilizó sus redes sociales para felicitar públicamente al padre de sus hijos. "Feliz cumpleaños, superpapi", postéo Alice en su perfil de Instagram junto a una instantánea en la que se apreciaba al futbolista con los pequeños.