Así hablaba Madame de Rosa de su exmarido en 2020 antes de entrar en la cárcel: "No paró hasta convertirme en su mujer"

La influencer Ángela Rozas, más conocida como Madame de Rosa (42 años), está en boca de todos desde que el pasado lunes, 2 de diciembre, saltara la noticia de que el que fuese su marido llevaba en prisión desde marzo, algo que nadie sabía y que la creadora de contenido había ocultado.

Su marido Miguel Ángel H.A, y padre de su hijo, está desde hace nueve meses en la prisión de Navalcarnero, en Madrid, tras ser detenido por un largo historial delictivo. El acusado acumula más de 26 antecedentes en operaciones de robos con fuerza, butrones o uso de coches de alta gama para acceder a establecimientos de lujo.

Qué duda cabe de que para Madame la vida se ha complicado y más después de haber compartido en sus redes sociales un vídeo comentando la situación en la que se encuentra. "Llevo sentimentalmente separada de mi marido bastante tiempo (...) y seguiré enamorada de él hasta que me muera", confesaba en el vídeo que subió a su perfil de Instagram.

Estas declaraciones de Madame de Rosa podrían tomar -aún- más sentido si se viaja hasta el año 2020. Entonces, la de Madrid, a golpe de post, relató cómo conoció a su marido y todo lo que él significa en su vida. Lo posteó en una emotiva carta de felicitación de cumpleaños.

"Le conozco desde los 14 años, recuerdo cuando se pasaba a la salida de mi colegio con su moto, su pelo largo y sin camiseta intentando llamar mi atención", empezaba escribiendo.

"Lleva desde entonces enamorado de mí, creo que fue una de las primeras personas que vio algo especial en mí y no paró hasta convertirme en su mujer. Él es así, siempre consigue lo que quiere, capaz de quitarme el protagonismo en cualquier sitio porque es la persona con mayor don de gentes que conozco", afirmaba, muy emocionada, la creadora de contenido.

Ella misma sabía entonces que no tenían perfiles similares, aunque confiaba en que fuese su alma gemela: "Somos el día y la noche, agua y tierra, él es mi mitad", decía. El 20 de septiembre de 2020, en palabras de Madame, se cumplían "17 años que me besó por primera vez y 11 que nos casamos en un atardecer de Ibiza".

Además, De Rosa aclaraba "te quiero, lo haré siempre", algo a lo que también hizo alusión en su comunicado del pasado 3 de diciembre. Dicha publicación fue comentada por sus amigos y compañeros de profesión, seguramente, ajenos a todo lo que podría sucederle en el futuro a Madame. De hecho, Vicky Martín Berrocal (51) o Dulceida (35), fueron partícipes de este amor que mostraba la influencer en sus redes sociales, tímidamente.

Madame de Rosa con su marido en una publicación de Instagram en 2015 INSTAGRAM

Lo felicita siempre en redes

Ángela Rozas no sabía que en 2024 se destaparía todo el pasado delictivo del que fuese su marido y padre de su hijo. 2020 no fue el único año que ella le brindó palabras de amor a Miguel Ángel. También en 2015 le dijo lo que sigue: "Hoy esta cosita que me besa cumple años y cada año que cumple me enamoro más de él".

La influencer no ha subido muchas imágenes con su marido y siempre lo ha tenido muy al margen de su vida profesional. Sin embargo, investigando en sus redes sociales, y bajo más de cinco mil fotografías, se han encontrado algunas imágenes donde Madame de Rosa se ve visiblemente enamorada del padre de su hijo.