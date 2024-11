La hija mayor de Luis Alfonso de Borbón o la nieta de Sophia Loren: las cuatro debutantes de Le Bal de las que todos hablan

Como cada año, París acogerá una de las citas más destacadas entre la jet set. Este sábado, 30 de noviembre, se llevará a cabo la XXVII edición de Le Bal -o Baile de Debutantes- en el hotel Shangri-La, situado a escasos metros de la Torre Eiffel y los jardines del Trocadero.

A primera vista es un evento de moda y glamour, pues allí se presentarán en sociedad jóvenes procedentes de distinguidas familias, de todo tipo de culturas y países. Vestirán diseños de alta costura y estarán acompañadas de cavaliers cuidadosamente elegidos. El acto, sin embargo, tiene un trasfondo solidario. Su objetivo es recaudar dinero para organizaciones benéficas que ayudan a mujeres jóvenes, tal y como indica su página web.

Una vez más, Ophélie Renouard será la encargada de reunir a estas jóvenes que, a partir de ahora, pertenecerán a una selecta lista de debutantes. En el grupo ya destacan Amina Martínez de Irujo (23 años), nieta de la duquesa de Alba; las mellizas Victoria (23) y Cristina Iglesias (23), hijas de Julio Iglesias (81), o la actriz Lily Collins (35). De este año destacan cincos perfiles que, en las últimas semanas, han copado el foco mediático.

1. Eugenia de Borbón Vargas

Margarita Vargas y Luis Alfonso de Borbón junto a su hija Eugenia. Gtres

De España, el perfil más destacados el de Eugenia de Borbón Vargas (17 años), la hija mayor de Luis Alfonso de Borbón (50) y Margarita Vargas (41). A su vez, nieta de Carmen Martínez-Bordiú (73). La presentaron en las redes de Le Bal el pasado octubre, luciendo un vestido de la diseñadora venezolana Carolina Herrera.

A sus 17 años, Eugenia de Borbón Vargas triunfa como amazona, siguiendo así los pasos de su madre. Una de sus últimas apariciones públicas, de hecho, se produjo el pasado mayo en la hípica. Eugenia participó en el Concurso de Saltos Internacional de obstáculos, arropada por sus padres, sus hermanos y su abuela materna.

Por otro lado, como ha contado en alguna ocasión Margarita Vargas, tiene gran interés por la moda. "Me decía: 'Mamá, es que yo... Yo tengo que estudiar algo que tenga que ver con la moda", comentó su madre en una charla con ¡HOLA!, recordando una conversación que mantuvo con la joven cuando era pequeña.

2. Sofía Yadigaroglu

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ophélie Renouard (@lebal.paris)

Vive en Nueva York, pero tiene raíces españolas. Es hija de la ceramista extremeña Inma Barrero y el empresario y filántropo Ion Yadigaroglu. En la Gran Manzana estudia Historia del Arte y Literatura Inglesa en Amherst College.

Sofía Yadigaroglu cuenta con su propia página web, donde revela parte de su historia, además de exponer su portfolio, su libro infantil y sus artículos escritos para la revista Town & Country. Sobre su ascendencia, destaca: "Con un origen multicultural de España, Suiza y Grecia, vivo una vida cuatrilingüe en la ciudad de Nueva York".

Con un fuerte interés por el mundo artístico, ha hecho prácticas en galerías y ha trabajado con organizaciones sin fines de lucro dedicadas al arte. De sus planes a futuro, comenta: "Mi objetivo es seguir creando arte mientras desarrollo una carrera en el mundo creativo".

3. Lucia Sofia Ponti

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ophélie Renouard (@lebal.paris)

Su perfil llama especialmente la atención de los medios por ser nieta de la mítica actriz italiana Sophia Loren (90). Es hija Carlo Ponti, hijo de la intérprete, y Sasha Alexander, nacida en California y cuya profesión también la ha llevado a la pequeña y gran pantalla. El pasado mayo estrenó su mayoría de edad.

Lucia Sofia es la nieta mayor de Sophia Loren. Ha sido bailarina profesional y hace apenas dos meses comenzó sus estudios universitarios en Rhode Island, Estados Unidos. La joven, con concreto, se matriculó en Historia del Arte e Inglés en la Universidad de Brown.

Al baile de debutantes acudirá junto a su padre y ataviada con un vestido de Armani Privé, perteneciente a la colección de alta costura de otoño 2018 e inspirado en el estilo de la mítica Sophia Loren.

4. Sophie Kodjoe

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ophélie Renouard (@lebal.paris)

Al igual que Lucia Sofia Ponti, Sophie Kodjoe ha estado relacionada con el mundo del cine. Su padre es Boris Kodjoe, actor de Resident Evil o Anatomía de Grey, y su madre, Nicole Ari Parker, quien interpreta a Lisa Todd Wexley en la serie And Just Like That.

A sus 19 años, estudia en Howard University, en Washington D.C, y es una apasionada del nail art. De hecho, en paralelo a su perfil personal de Instagram, tiene otra cuenta donde exhibe los diseños de sus manos.

Según ha trascendido, este sábado, 30 de noviembre, la joven de origen alemán-estadounidense acudirá al baile de Debutantes enfundada en un vestido de Oscar de la Renta.

Otros perfiles

A la lista se suman Ella-Yamm, hija la supermodelo Qiqi Yam y el actor Simon Yan; Mina Muniz, hija de los artistas Vik Muniz y Janaina Tschäpe; Madelyn Netto, hija del diseñador David Netto; Isabel de Poligny, argentina y con un vínculo con nobleza francesa; Sienna Galliene; Rysa Pandey, hija del actor de Bollywood Chuncky Pandey y de Bhavana Pandey; Peyton Spaht, perteneciente a una adinerada familia de San Francisco; Marilia Vamvakidi, tataranieta del príncipe ruso Félix Yusúpov; Oona Finch, hija del actor Peter Finch; Aliénor Loppin de Montmort, Apollonie Halard, Cornelia Manou, Olivia Meijer y Angel Zhang.