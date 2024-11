Un año de la espantada de Juan Ortega a Carmen Otte: la vida de él en su barrio de Nervión y por qué aún no vive con su pareja

Un año, 365 días, ha pasado desde aquel frío sábado 2 de diciembre de 2023 en que dos personas iban a sellar sus vidas antes los ojos de Dios en una maravillosa boda que, finalmente, quedó cancelada in extremis. Al novio le asaltaron las dudas cuando amaneció esa mañana y realizó la llamada más difícil a su hasta entonces pareja sentimental.

Tenía claro él que no se quería casar y se marcó una sonada espantada. Seguro que los lectores de este artículo saben quiénes son los protagonistas de esta historia: el diestro sevillano Juan Ortega (34 años) y la que estaba llamada a ser su mujer, Carmen Otte. No se habló de otra cosa en aquellos intensos días.

La 'no boda' del torero fue comentada en todos los medios de comunicación. Prensa, radio y televisión se hicieron eco de esta noticia y él fue apodado como el torero a la fuga. De todo se habló y especuló en esos días y se analizó con lupa la historia de amor de Juan y Carmen y se habló de cómo era su relación tras el tsunami mediático.

Isabel junto a su padre, Fernando Lozano, en una fotografía publicada en la red social X.

No, este año no ha sido fácil para ellos, pero el tiempo todo lo calma. La expareja ha sabido superar, olvidar y pasar página. Hoy, la vida de ambos es otra completamente distinta. Borrón y cuenta nueva. Tras aquella dolorosísima mañana en que Juan dijo 'no' al casamiento, la ya exdupla tuvo que ponerse de acuerdo en cuestiones domésticas.

Por ejemplo, tuvieron que hablar para cerrar el domicilio que fue común en el barrio sevillano de Nervión. Fueron semanas difíciles y el tiempo hizo que transitaran ambos por algo parecido a la cordialidad. Eso sí, en la actualidad, la relación entre Juan y Carmen es completamente inexistente. Ni buena ni mala: nula. Se quieren y se desean lo mejor, pero no hay trato.

Así, al menos, lo sostiene a EL ESPAÑOL un buen amigo del diestro. Ella, Otte, sigue centrada en su trabajo como cardióloga -forma parte de la plantilla de un hospital de Sevilla- y ningún dato certero se conoce de ella en el plano amoroso. Se desliza a este diario que "tiene una nueva vida".

Por su parte, Juan ha vuelto a sonreír al lado de una mujer. La afortunada se llama Isabel Lozano y es publicista de profesión. Además de por su bagaje profesional, Isabel es conocida por su biografía familiar. No en vano, es hija del reconocido torero Fernando Lozano y nieta del torero, empresario y ganadero Pablo Lozano.

Juan Ortega en una corrida en México, el pasado mes de febrero. Gtres

Graduada en Publicidad, Lozano ha trabajado en distintos medios de comunicación, como esRadio, Movistar+ o Forbes España. Fue en agosto de este presente año cuando se supo que Juan e Isabel habían iniciado una discreta historia de amor. En pleno estío, EL ESPAÑOL conoció algunos datos. La dupla profundizó en su relación el pasado mes de mayo.

En realidad, Juan e Isabel se conocían desde hace años, gracias a la figura del progenitor de ella. Habían coincidido con anterioridad en varias plazas de toros y encuentros privados. "Retomaron el contacto cuando él impartió unas clases sobre el toro en la Universidad de Granada", informaron a este periódico.

En junio de 2023, comenzó una bonita amistad entre ellos que, con el paso del tiempo, viró en atracción. Juan e Isabel están felices y su relación goza de una gran estabilidad. El uno conoce al entorno del otro, pero, de momento, no viven juntos. Ni se lo plantean de momento.

Los dos viven en su querida Sevilla, allí tienen afincada su residencia. Él, en el barrio de Nervión, donde el diestro comenzó a vivir con su ex, Carmen Otte. Tras su polémica 'no boda', Juan desalojó la casa en la que vivía con su, por entonces, razón de amor y se instaló oficialmente en la casa de sus padres. A los días, y viendo que la polémica no cesaba y que el día a día de sus progenitores se vio afectado por la presión mediática, se fue a vivir con un amigo.

Afortunadamente, Juan Ortega cuenta con grandes conocidos que, en estos meses extraños y de transición, no dudaron en abrirle las puertas tanto de sus casas como de las distintas fincas familiares, en España y allende los mares.

Hace unos meses, a EL ESPAÑOL se informó que a Juan y a Isabel no les cayó precisamente en gracia el hecho de que se hiciera pública su historia de amor.

En el plano taurino, conviene apuntar que Juan Ortega vive este aciago aniversario en México, donde ha protagonizado un festejo taurino y televisado en la Monumental Plaza de Toros de México. El diestro está conquistando las plazas de toros de medio mundo. En España, su agenda no puede estar más repleta de compromisos.