El 'acercamiento' de Eugenia Martínez de Irujo con su hermano Cayetano: él la felicita por su cumpleaños (por la tele)

Eugenia Martínez de Irujo (56 años) ha celebrado su cumpleaños con una fiesta íntima, rodeada de algunos de sus mejores amigos y siempre con su marido, Narcís Rebollo, a su lado. Sin embargo, con la ausencia de muchos familiares, por ejemplo, su hija Tana Rivera (25) o su hermano, Cayetano Martínez de Irujo (61).

Tras la polémica por la no asistencia de Eugenia a la misa en homenaje a su madre, la duquesa de Alba, ha celebrado su 56 cumpleaños el pasado martes, 26 de noviembre. Entre sus planes estaba soplar las velas con su hija, Tana Rivera (25), este fin de semana en Sevilla, pero sus amigos Mariola Orellana (61) y Antonio Carmona (59) quisieron sorprenderla organizando una cena muy especial en su residencia de la capital.

A esta celebración acudieron rostros conocidos como Marina Carmona, o uno de los miembros de El Tricicle, Carles Sans (69) -uno de los mejores amigos de la duquesa de Montoro- con su mujer María Antonia Rodríguez, en la que no faltó una gran tarta que llegaba al domicilio del cantante de Ketama minutos antes que la propia Eugenia, tal y cómo captaron los fotógrafos allí presentes.

Eugenia Martínez de Irujo en su 56 cumpleaños Europa Press

Con una gran sonrisa que refleja el buen momento que está atravesando, y una chaqueta de domadora negra con detalles en plateado, cuello rojo y botonadura metalizada con la que estaba sencillamente radiante, la hija de la inolvidable Cayetana Fitz-James posaba ante las cámaras.

Además, con la naturalidad que le caracteriza, Eugenia confesaba que su hermano Cayetano Martínez de Irujo le había felicitado tras reprocharle públicamente que no hubiese asistido a la misa funeral por el décimo aniversario de muerte de su madre en Sevilla el pasado 20 de noviembre.

Eugenia ha revelado que el jinete se ha acordado de ella en su cumpleaños y le ha felicitado de una manera un tanto peculiar: "Me ha felicitado por la tele. Me parece muy bien, me ha hecho mucha ilusión, de verdad" ha asegurado entre risas a Europa Press. Mientras que las palabras de su hermano: "Espero que hayas pasado un día maravilloso", le marcaron en el día de su 56 cumpleaños.

Eugenia Martínez de Irujo despidiéndose de sus amigos en su cumpleaños Europa Press

Tras varias horas en casa de Mariola y Antonio, la diseñadora abandonaba el lugar feliz, muy ilusionada, y con "muchos regalitos sorpresa que me han encantado", aunque prefería no confesar qué deseo ha pedido al soplar las velas: "Eso no, yo soy un poco supersticiosa, si se cuentan, ya sabes lo que pasa...". "Virgencita, virgencita, que me quede como estoy", ha añadido, confirmando que no le puede pedir más a la vida.

"Muy contenta y muy agradecida", ha zanjado, conciliadora al abandonar la casa de sus amigos, refiriéndose a su hermano y dejando claro que lo importante ha sido el detalle aunque no la haya llamado en su cumpleaños. Una fiesta de amigos que acababa con buen sabor de boca, aunque la duquesa de Montoro espera celebrarlo con su hija Tana, el próximo fin de semana.