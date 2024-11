Giro de 180 grados en la lucha de Julián, el hombre que dice ser hijo de Manolo Escobar, y un detalle clave que lo cambia todo

En 2023, cuando se cumplieron 10 años, una década, del fallecimiento de una de las figuras más icónicas y respetadas de la música española, el gran Manolo Escobar, un hombre, llamado Julián Montiel Peña (53 años), decidió abandonar el anonimato y colocarse en primera línea mediática para asegurar ser hijo biológico de Escobar.

Hasta la fecha, la única hija reconocida del intérprete de El Porompompero era -y es hoy en día- Vanessa García Marx (46). Cierto es que, años antes, en 2017 también irrumpió en el papel couché una mujer, María Eva García Figueras, con el mismo propósito: conseguir la paternidad de Manolo, pero la justicia falló que no lo era.

En el caso de Julián, su debut en los medios de comunicación cogió cierta consistencia. Manifestó este mallorquín que su vida cambió en noviembre de 2022 cuando, estando en Galilea -Mallorca-, un hombre le entonó una mítica canción de Escobar y le esgrimió que lo hacía porque se parecía mucho a éste.

Julián (izquierda), posible hijo de Manolo Escobar (derecha), en un fotomontaje de EL ESPAÑOL.

Aquel pasaje, unido a los retazos que, recordó, le contaba su madre, fue clave: iba a luchar por ser reconocido. "Mi madre me dijo que, antes de que yo naciese, conoció a Manolo en su camerino, y yo le pregunté si me estaba diciendo que era mi padre, y ella empezó a reírse: 'Calla, calla, que de eso hace ya muchos años'", relató en su charla con EL ESPAÑOL.

Sostuvo Julián que no hay interés crematístico por su parte. En su afán por lograr el objetivo, se puso en manos del reconocido letrado sevillano Fernando Osuna, el abogado que, hace años, se especializó en conseguir que los famosos reconociesen a sus hijos ilegítimos. En noviembre de 2022 empezó, pues, un arduo camino.

Había que recabar indicios que demostrasen la relación paternofilial antes de interponer una demanda. Hoy, meses después, la situación ha dado un giro de 180 grados, pues EL ESPAÑOL está en disposición de afirmar que este caso quedó "paralizado" y nulo hace tiempo. Tanto es así que Osuna no ejerce, en la actualidad, de letrado de Julián Montiel.

Todo un gesto clave que denota que, en efecto, todo ha cambiado y las esperanzas de Julián Montiel parecen desvanecerse. Puestos en contacto con Fernando, el sevillano confirma que Montiel Peña "no tiene presupuesto, carece de recursos para conseguir el ADN, y sin el ADN nada se puede hacer". Esa carencia de dinero también afecta al hecho de que Julián tampoco pueda "contratar a un detective".

Julián Montiel en una imagen facilitada a EL ESPAÑOL. E.E

Todo ha quedado anulado, al menos hasta que se consiga la prueba de ADN, extremo alto difícil. En otro orden de cosas, ¿cómo ha encajado este drástico giro de guión Vanessa, la hija de Manolo? EL ESPAÑOL tan sólo ha podido conocer, a través de su entorno, que esto se ha vivido con "indiferencia".

Y sin ninguna sorpresa, pues ya se sabía desde el entorno de Escobar que Julián no es hijo biológico del cantante. Hace un tiempo, Vanessa ya aclaró a este medio que le parecía "indecente" lo que estaba haciendo Julián.

Manolo Escobar en una fotografía de archivo. Gtres

"Todo el mundo puede tener dudas de saber quién es su padre, y buscar la verdad. No me parece lógico que se haga cuando el que crees que es tu padre ha fallecido. No lo entiendo. En caso de hacerlo así, me parece indecente hacerlo y publicarlo; estar hablando cuando todavía no saben ni tienen pruebas", manifestó.

Julián Montiel, en su charla con EL ESPAÑOL en julio de 2023, arguyó lo que sigue: "Hablé por Instagram a Vanessa, pero me bloqueó e hizo que después la familia no quisiera hablar conmigo. Incluso les ofrecí desde Facebook que estaba dispuesto a firmar ante un notario que no quería ni un duro de él. Solo quiero saber quién es mi padre. Sé que tengo derecho a saberlo".

Agregó: "Y lo único que he recibido es indiferencia por su parte. Yo estoy seguro de que él es mi padre. (...) Tengo testigos que corroboran la información. Es una pareja ya muy mayor del Hotel Son Vida (Mallorca). Ellos lo saben todo. El hombre me dijo que en septiembre de 1970 empezaron a ir mi madre, Carmen, y él al hotel, y que tuvieron un romance".

El que dice ser hijo de Escobar sostiene que su madre se quedó embarazada de Manolo. Por aquel entonces, sigue contando Julián, "su mujer -Anita Marx- no podía tener hijos y cada vez que se quedaba embarazada lo perdía, y Manolo pensó que antes de adoptar, qué mejor que tener un hijo con una fan".

"De ahí la película ¿Dónde estará mi niño? Es muy similar a mi historia, pero en vez de que fuera en Mallorca para no levantar sospechas, lo hizo en Ibiza. Yo pienso que él nunca se puso en contacto conmigo porque mi padrastro le amenazó de que como dijese algo nos mataba a mi madre y a mí, o que saltaría en pleno concierto a cortarle el cuello a él. Vete a saber lo que le dijo", remachó Montiel Peña.

11 años sin Manolo

El pasado 24 de octubre se celebraron 11 años de la partida de Manolo y EL ESPAÑOL charló con su hija, Vanessa. "No se va a hacer ningún homenaje especial. Porque yo no soy muy de misas. Fíjate, que no tengo ni a mis hijos bautizados", aseguró García Marx.

Manolo Escobar y su mujer y gran amor, Anita Marx Schiffer, en una imagen de archivo. Gtres

Sobre el gran proyecto, un concierto homenaje, que se iba a llevar a cabo en el Teatro Calderón, como informó EL ESPAÑOL a finales del año 2023, Vanessa apunta hoy: "El tema del homenaje en el teatro sigue igual, artistas hay para cantar, pero el problema estaba en los patrocinios y eso es complicado".

Conviene puntualizar que se trató de un recital que Vanessa comenzó a pergeñar con ilusión. No obstante, se tuvo que cancelar. Una dura decisión que Vanessa se vio abocada a tomar. Al menos, con carácter temporal. Ya confesó a este medio las grandes dificultades que se estaba encontrando.

Eso sí, el pasado 8 de noviembre se le brindó a Manolo un homenaje bellísimo desde la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, en el marco del centenario de Radio España. "Le van a conceder un premio a varios personajes, por haber promovido la marca España. En el apartado de música le entregan el galardón a mi padre", explicó Vanessa.