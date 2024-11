Irene Montero, sincera como nunca en su libro: del origen de su relación con Pablo Iglesias al parto prematuro de sus 3 hijos

Irene Montero (36 años) ya se ha unido al selecto club de escritores. Este pasado lunes, 11 de noviembre, la política publicaba el que es su primer libro, Algo habremos hecho. Un lanzamiento que ha llegado en una semana cargada de trabajo para ella, a caballo entre Madrid y Bruselas, y que ha afrontado con "nervios" y "emoción".

En él cuenta en primera persona cómo ha vivido esta última década política marcada por el nacimiento de Podemos, su entrada en el Ministerio de Igualdad y los episodios personales más complicados. Aquí se muestra muy crítica y señala todo aquello que, según ella, "no se hizo bien" o que "se podría haber hecho mejor".

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al tomo en el que Montero desgrana en primera persona sus pasajes más personales: de querer abandonarlo todo ante la presión mediática a su episodio más difícil. El libro comienza con una bella dedicatoria a las personas más importantes de su vida: "A Manuel, a Leo, a Aitana y a Pablo, porque hemos hecho crecer una familia llena de vida y belleza en los momentos más difíciles".

1. Su relación con Pablo Iglesias

Pablo Iglesias e Irene Montero, en una foto publicada en Instagram. INSTAGRAM

Irene Montero aborda en este libro los inicios de su participación en Podemos así como sus primeros encuentros con el líder de la formación, Pablo Iglesias (46). "No lo conocía personalmente, sólo habíamos coincidido en una ocasión. No me había caído especialmente bien", comienza a explicar sobre aquel primer encuentro el 10 de enero de 2014. Es aquí donde explica cómo le veía en aquel entonces: "Me admiraba su capacidad de decir las cosas que nadie más se atrevía a decir, de dar los argumentos que nunca antes se habían dado y de hacerlo de una forma que te hacía sentir profundamente orgullosa".

Al tratarse de un libro sobre política, en el que de vez en cuando hace un retrato de su vida personal, no revela la fecha exacta en la que se inició su historia de amor. Sí que relata cómo vieron su intimidad afectada. "A Pablo ya le conocía todo el mundo, no podía hacer nada en su vida fuera de la mirada del otro. Todos le querían conocer, pasar tiempo con él. Perdió su intimidad y también se estrecharon enormemente sus posibilidades de decidir sobre su propia vida", recuerda ahora Irene.

En estos más de siete años de amor, sus nombres siempre han permanecido en primera línea de la polémica. De hecho, es uno de los aspectos que más critica en este ensayo. "Eran recurrentes los titulares y bulos sobre si Pablo y yo seguíamos o no siendo pareja, sobre si vivíamos o no juntos, sobre infidelidades y otras cuestiones relativas a nuestra privada", puntualiza. Un ejemplo que apunta es cuando se hicieron públicas las imágenes de la ecografía de su primer embarazado sin consentimiento. También expone la persecución que vivieron con el chalet de Galapagar y cómo fueron juzgados por ello.

2. Manuel, Leo y Aitana

Irene Montero, junto a sus tres hijos, Leo, Manuel y Aitana. Redes sociales

El eje central gira en torno a sus funciones en el partido y el Gobierno y todas las decisiones que Irene Montero tomó siendo política. Pero para hablar del plano profesional, también hace falta recordar lo que vivió de puertas para adentro. Como no podía ser de otro modo, sus tres hijos, los mellizos Manuel y Leo (6) y la pequeña Aitana (5) están muy presentes en el relato. Así vivió la eurodiputada su primer embarazo: "A finales de enero supe que estaba embarazada de gemelos, con muy pocas semanas de gestación, los cambios en mi cuerpo fueron muy evidentes. Para mi padre fue una enorme alegría en un día a día difícil afrontando su enfermedad".

Recuerda el 2 de julio de 2018 como uno de los días más difíciles de su vida. Su parto se adelantó casi cuatro meses. "Estaba muy cansada y con dolores desde primera hora. En una cena empecé a asustarme porque los dolores comenzaban a ser rítmicos. Ione Belarra se acercó y me dijo que no tenía buena cara, que debía ir al hospital. Tras una noche muy difícil, el día 3 de julio nacieron Leo y Manuel en un parto prematuro de 25 semanas", explica de aquella fecha que quedará para siempre marcada en memoria. Y añade: "Pablo fue el mejor compañero y padre que yo podía tener a mi lado".

13 meses después, la pareja volvería a dar la bienvenida a su tercera hija, Aitana. Tras su nacimiento, Irene Montero no dejó de trabajar y llevo a la pequeña a cada cita de su atareada agenda. "Tenía tres meses y fue una campaña en la que fui con ella a todas partes para cuidarla y a la vez hacer campaña". Tanto los mellizos como Aitana nacieron de manera prematura. Así lo comunicaron en Facebook: "Ha llegado antes de tiempo como es costumbre en la familia. Por suerte y gracias a la vigilancia sanitaria, ha sido mucho menos impuntual que sus hermanos. Está perfectamente y pronto vendrá a casa" .

3. Los episodios más difíciles

Irene Montero en una imagen del pasado mes de noviembre. Gtres

Irene Montero recuerda con dolor algunos de los capítulos que no solo le afectaron en el plano político, sino que también en el personal, y reconoce haber sido "maltratada": "Nadie elige voluntariamente ser maltratado y que la gente piense de una que es una persona autoritaria, egocéntrica y siempre cabreada".

El verano de 2017 fue uno de los más dolorosos. A su padre, Clemente Montero, le diagnosticaron un "cáncer de páncreas muy avanzado": "Empezaba así una de las peores etapas de mi vida en términos personales". En junio de 2018, unas semanas antes de dar a luz a los mellizos, su progenitor fallecería. El nacimiento de sus hijos iluminaría un año negro: "Contábamos con uno de los mayores motivos de felicidad en nuestras vidas".

Tal y como relata ahora, Irene y Pablo llegaron a plantearse alejarse de la vida política y centrarse en su familia. Todo sucedió tras la decisión de Íñigo Errejón de presentarse a las generales. Una noticia de la que se enteraron minutos antes de que esta fuese pública. "Tuvimos una larga conversación y lloramos mucho juntos. Por primera vez nos planteamos seriamente y con todas sus consecuencias que no merecía la pena seguir, que no podíamos más y que nos íbamos".

(I-D) La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, Europa Press

El acoso continuaría en los siguientes años e iría cada vez a más. "Entraba en una nueva fase más agresiva", afirma en este libro. Recuerda cómo durante meses su casa fue el epicentro de movilizaciones de partidos contrarios y cómo incluso periodistas intentaron meterse en su vida. Concretamente, Irene Montero habla de un periodista al que acusó de acoso e incluso lo llevó a los tribunales. "(Este periodista) había ido numerosos días a la casa de la persona que cuidaba a nuestros dos hijos mellizos mientras ellos estaban allí y engañando a una vecina había conseguido llegar a la puerta misma del domicilio".

Una de las reflexiones más valiosas de Irene Montero en Algo habremos hecho une tanto el plano personal como profesional. "Con tanta violencia política han conseguido que me guste todavía más la vida y he aprendido a disfrutar de las cosas más valiosas e incluso en los momentos más difíciles".