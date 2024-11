Actrices y una payasa que sigue el legado familiar: así son las tres hijas de Fofito, de baja en el circo por problemas de salud

Alfonso Aragón, conocido como Fofito (75 años), ha organizado un evento benéfico en colaboración con el Circo Gottani, en favor de las víctimas de la DANA. Se trata de un show circense que comenzó este pasado viernes, 15 de noviembre, y se extenderá hasta este próximo domingo, día 17, en el Recinto Ferial de San Nicasio, Leganés. Lamentablemente, el conocido payaso no ha podido asistir a la primera jornada ni se le espera en las siguientes funciones. El artista ha causado baja por motivos de salud que todavía se desconocen.

"Queremos comunicaros que por motivos de salud Fofito no podrá estar presente en las funciones previstas en Leganés este fin de semana. Sentimos las molestias ocasionadas y esperamos vernos pronto", explicó la organización el pasado jueves, 14 de noviembre, en un comunicado difundido por redes sociales. El show, sin embargo, ha seguido adelante. De hecho, se ha pedido máximo respaldo pese a la ausencia de su personaje principal.

Aunque el primo de Emilio Aragón (65) anunció su retirada en 2021, lo cierto es que ha continuado con una serie de funciones de circenses. En muchas de ellas, arropado por su primogénita. Fofito tiene tres hijas. Todas ellas pertenecientes a la rama artística. Sin embargo, ha sido la mayor, Mónica (51), quien ha sigue el legado familiar.

1. Mónica Aragón

"Actriz (y vaya usted a saber cuántas cosas más)". Así se presenta Mónica Aragón en su biografía de Instagram. Es la hija mayor de Fofito y su mujer, Marianela Fernández-Cuervo. Descendiente de una famosa saga de payasos y artistas circenses, ha tenido contacto con la industria artística desde que era una niña. Aunque estudió periodismo, ha continuado con el legado de los Aragón.

Con apenas 11 años participó en Pepín en el viaje a los planetas, dirigido por su tío Miliki. Sobre el escenario, también presentó Fofito, 50 años de ilusión, como homenaje a la larga trayectoria de su padre. Además, Los payasos de la tele, el musical. (Una aventura encantada), junto a su progenitor y para revivir los grandes éxitos de la saga Aragón, los payasos más famosos de España. Para Mónica, su más reciente proyecto sobre las tablas ha sido Gospell, y de la mano de Fofito, Viva el Circo.

Mónica Aragón es una artista íntegra y además de recorrer los escenarios más importantes de España, ha formado parte de conocidas producciones televisivas y varias películas. En la pequeña pantalla, entre otros proyectos, estuvo en Club Disney, Médico en Familia -donde coincidió con Emilio Aragón, primo de Fofito- o Cuéntame cómo pasó en su séptima temporada.

Respecto a su vida personal, se conoce que estuvo casada entre 2002 y 2012 con el también actor Jacobo Dicenta.

2. Mayte Aragón

Es la segunda hija de Fofito y en durante su infancia también coqueteó con la pequeña pantalla y el mundo circense. Gracias a su tío Miliki, formó parte Los payasos de la tele y participó en producciones teatrales. Ella misma lo recordaba en sus redes sociales, con un emotivo vídeo de la época, publicado en 2021.

"Mi tío Miliki fue de las primeras personas que debió ver algo de talento en mí. Cuando yo tenía seis años trajo este tema de Italia y lo grabé en un disco de Los payasos de la Tele junto con dos colaboraciones con mi padre. Dos años̃os después me dirigió como protagonista en una función de teatro musical en el Teatro Alcalá, cuando en Españãa ni se sabía lo que era un musical. La vida... (o yo misma), me llevó profesionalmente por otro lado, pero siempre ligada al mundo del espectáculo. Toda la vida le agradeceré tener estos recuerdos de mi infancia y el iniciarme desde muy pequeña en la formación de tantas cosas que me gustan", recordó Mayte Aragón (49).

Tal y como escribía en aquellas líneas, actualmente la hija mediana de Fofito sigue formando parte del mundo del entretenimiento, pero desde el otro lado. Mayte Aragón trabaja como mánager en una conocida agencia, a la vez que ejerce de madre. Tiene dos hijos, Marco (15) y Aitana (11), fruto de su matrimonio con el productor musical Carlos Hernández Nombela.

Respecto a su vida personal, tal y como descubre su perfil de Instagram, también se conoce que es amiga de conocidas figuras como Iker Casillas (43), Vania Millán (46) o Patricia Santamarina. En sus redes sociales, Mayte también suele dejar imágenes familiares que reflejan la estrecha unión que mantiene con sus hermanas y la sólida relación de sus padres, quienes llevan más de cinco décadas juntos.

3. Nela Aragón

La menor de las hermanas, Nela Aragón (40), también ha coqueteado con la actuación, aunque mucho menos que su hermana Mónica. Desde 2024, de hecho, no ha formado parte de ninguna otra producción. Su mayor éxito en la pequeña pantalla tuvo lugar en Al salir de clase, participando en 90 episodios. Por otro lado, contó con papeles esporádicos en El comisario, Ana y los 7 y Hospital Central.

A día de hoy, la hija menor de Fofito se dedica su profesión, psicóloga. Entre sus servicios ofrece terapia individual, terapia de pareja y terapia grupal. "La curiosidad por entender las emociones y mi entorno más cercano, me llevó a licenciarme en Psicología. Lo que nunca imaginé que acabaría convirtiéndose en un proceso tan gratificante, que ahora quiero compartir con toda persona a la que pueda beneficiar de tomar las riendas de su vida", explica en su web.

Su vida personal es un ámbito del que nada se sabe. Al no ser un perfil público, al menos en la actualidad, mantiene sus redes sociales cerradas su entorno más cercano.