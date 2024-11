El duro testimonio de Juan del Val Roca tras ser voluntario en Valencia: "Traemos el corazón roto de ver tanta desgracia"

Han sido muchos los rostros conocidos que han mostrado su apoyo a los valencianos tras la catástrofe ocurrida a causa de la DANA. Algunos lo han hecho desde sus redes sociales, mientras que otros se han trasladado hasta la zona de cero como voluntarios. Es el caso de Juan del Val Roca (22 años), el hijo mayor de Juan del Val (54) y Nuria Roca (52).

Tal y como ha desvelado en un desgarrador mensaje compartido en sus stories de Instagram, el joven ha estado en la Comunidad Valenciana durante cuatro días, siendo testigo en primera persona de la difícil situación que viven las víctimas.

A Juan del Val Roca, si cabe, la situación le toca de cerca, pues su madre es originaria de Valencia. Nuria, hay que recordar, se ha mostrado muy afectada por lo ocurrido, tanto en sus redes como en sus apariciones públicas. El pasado 31 de octubre, durante la tertulia de El Hormiguero, no puedo contener las lágrimas.

"Después de cuatro días viendo el horror absoluto, lo último con lo que volvemos es con el 'corazón lleno'. Lo traemos roto. Roto por ver la tristeza de la gente que lo ha perdido todo, roto de la desesperación de ayudar y que dé la sensación de que no va a acabar nunca", comienza Juan del Val Roca en su duro testimonio.

Indignado por cómo se ha gestionado la situación, prosigue: "Roto de ver tanta desgracia que se podía haber evitado y de ver cómo después de 12 días, en muchos sitios, parece que la situación es la misma que el primer día en muchos sitios".

El hijo mayor de Juan del Val y Nuria Roca, como han manifestado otros voluntarios, asegura que "la situación es muchísimo peor de lo que parece desde fuera". Aunque ya han pasado más de 10 días, el joven insiste en que "se necesita mucha ayuda".

A quienes se han planteado ir de voluntarios, los anima a acudir lo más pronto posible. "Si estás pensando en ir, vete a ayudar. Cada persona cuenta. Se necesita gente en cada calle, en cada casa, llevando suministros, ayudando a limpiar, dándole ánimo a la gente que está agotada".

El desgarrador texto que ha compartido Juan del Val Roca. Instagram

Sobre la manera en la que se debe colaborar, Juan del Val Roca explica y sugiere: "No esperéis que al llegar os digan lo qué hay que hacer o dónde ir. Sed autosuficientes e ir buscando dónde ayudar. Preguntar en los puestos si necesitan ayuda distribuyendo alimentos o suministros y llevárselos a la gente. Preguntar por los balcones y por la calle. No dejéis de moveros. No es fácil, pero a eso se va, a trabajar, a sudar y a cansarte".

Con aquellos que buscan aparentar, Juan del Val Roca se muestra especialmente crítico. "Si estás pensando en ir para la foto, vivir la experiencia y subir un vídeo de turno sin ayudar, ahórratelo. Si tienes ganas de posar y sonreír delante de una cámara mientras ves todo el sufrimiento, tienes un problema", señala el joven, quien ha hecho su labor de voluntario con absoluta discreción y sin compartir imágenes del momento. Únicamente acompaña el texto con una foto de una de las calles afectadas.

Para terminar, Juan del Val Roca envía un mensaje de agradecimiento a quienes como él se han desplazado hasta la zona cero para colaborar con las víctimas. Además, muestra su orgullo por la tierra de su madre.

"Muchas gracias a todos los voluntarios que están ayudando y por la paciencia y generosidad de los valencianos. Me voy más orgulloso que nunca de mis raíces. Mucha fuerza, terreta", finaliza Juan del Val Roca. Un emotivo texto que su madre también ha querido replicar en sus redes sociales.