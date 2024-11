La nueva vida de Sandra Garal tras su divorcio de Marco Asensio: "Ha sido importante darme valor a mí misma"

El 11 de junio de 2024 saltaba la sorpresa en el mundo de la crónica social. A última hora de la tarde, Marco Asensio (28) compartía en su perfil de Instagram un comunicado en el que anunciaba su separación de su hasta entonces mujer, Sandra Garal (30). Los rumores de esta ruptura llevaban sonando con fuerza días atrás, cuando ambos se dejaron de seguir en redes sociales. La pareja no llegó a cumplir su primer año de casados.

"Hace muy poco tiempo, y después de un tiempo de reflexión, Sandra y yo hemos decidido de mutuo acuerdo poner fin a nuestro matrimonio", escribía en este escrito publicado de manera unilateral. En el, el futbolista español aseguraba que la arquitecta siempre tendría un lugar en su corazón.

Cuatro meses y medio después se han ido conociendo nuevos detalles de esta inesperada ruptura gracias a que Sandra ha decidido romper su discreción para hablar más claro que nunca de todo lo que ha vivido este último año. EL ESPAÑOL pudo hablar con ella en los premios Vanitatis y se sinceró sobre cómo se encuentra ahora después de toda la tormenta mediática.

Es una noche de reencuentros, ¿cómo está?

Estoy muy bien. Con muchas ganas de asistir a los premios y encontrarme con gente a la que hace tiempo que no veo. Va a ser una noche especial.

Ha sido un año muy difícil para usted. ¿Cómo ha conseguido recomponerse?

Soy una persona que piensa que todo en la vida pasa por algo y lo tenemos que afrontar y siempre nos pasa lo mejor que nos tiene que pasar. Así lo he afrontado, así lo pienso. Creo que todo son enseñanzas y bueno, obviamente uno tiene que permitirse estar mal y recomponerse y convertirse en una mejor versión.

No siempre se puede estar bien.

Es imposible y están bien los malos momentos. Es de lo que más se aprende y yo estoy feliz de haber pasado por ellos también.

Hace unos días publicó una serie de stories contando el proceso por el que había pasado a la ruptura. ¿Siente que esto ha podido servir de ayuda a otras mujeres en la misma situación?

Al final una ruptura o un duelo es un proceso. Para mí es muy importante identificar cómo me siento, saber lo que he aprendido, la mujer que era y la mujer que soy. Ya no solo a partir de estos últimos años, sino a lo largo de mi vida. A mí me sirvió mucho porque también quería a ayudar a personas que puedan estar en la misma situación. Hay muchas mujeres que me escriben y me dicen: "¡Ay, qué bien te veo!". No se trata de un "qué bien te veo", porque todo el mundo está mal, está bien, tiene sus días... Se trata de cuando te toca, saber llevarlo de la mejor manera. Era un poco mi intención y es lo que me llevo.

¿Qué es lo que ha aprendido del divorcio?

Para mí ha sido muy importante darme valor a mí misma. Muchas veces en una pareja ambas partes tienen que luchar y yo creo que eso es súper importante, pero siempre mantenerte en tus valores, con tu esencia. Me he dado cuenta de que soy una mujer muy valiente y eso es súper importante.

Actualmente, ¿tiene algún tipo de relación con Marco Asensio?

No.

Ahora que ha pasado esta época negra en su vida, ¿qué proyectos tiene en mente?

Siempre me he considerado una mujer muy polifacética. Sigo con mi trabajo con marcas, nunca he querido dejar de lado mi carrera de arquitectura y bueno, tengo un proyecto que me hace muchísima ilusión. Es una marca de skin care y de maquillaje, eso es a lo que estoy dedicando la mayor parte de mi tiempo.