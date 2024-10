Anne Igartiburu: "Mi hija Noa hace que me replantee las creencias que nos inculcan. Hay que aprender de su generación"

Miércoles 30 de octubre de 2024. 13 horas de la tarde. En el imponente Real Casino de Madrid distintos medios de comunicación tenían una cita importante con la presentadora Anne Igartiburu (55 años). En la tercera planta, en el restaurante de Paco Roncero, ha tenido lugar la presentación oficial de Pleniage.

Se trata de una nueva marca premium de complementos alimenticios que promete revolucionar el sector del bienestar y el envejecimiento saludable. El evento ha contado con la destacada participación de la reconocida comunicadora, quien ha sido la encargada de moderar una inspiradora charla sobre longevidad y salud.

EL ESPAÑOL se ha dado cita con Igartiburu para hablar de todo; de bienestar, de salud, de trabajo, de hijos, de vida y conciliación y hasta del amor. Ése que, de momento, no ha llegado a su vida. Por supuesto, el querido rostro de TVE habla de los grandes temas que rigen la actualidad informativa en España.

Cuéntenos qué es Pleniage.

Pues, mira, Pleniage es una iniciativa española en la que se lleva adelante un proyecto muy chulo: mejorar la calidad de vida a través de suplementos alimenticios. Tiene cuatro ámbitos. Lo importante es que hoy se presenta este proyecto en el que espero, además, participar más a menudo.

¿Qué hace Anne para combatir la lucha contrarreloj?

Yo creo que lo importante es vivir en coherencia y puede ser como una palabra muy grandilocuente, pero al final son los pilares: descansar, alimentarte bien, hacer deporte, elegir tus compañías y, por supuesto, aliarte también con este tipo de suplementos que te van a acompañar a ralentizar ese deterioro, esa oxidación.

Saber cuidarse a nivel interno.

Esa es la otra parte. En eso me estoy dedicando ahora, al bienestar emocional y al cuidado de las emociones. Vivir en coherencia con lo que dices y haces.

¿Cómo consigue dormir bien?

Yo tengo suerte. Me mido las horas de sueño, pero también las horas de sueño profundo, que son las que permiten restaurar todo el campo celular cerebral. Creo que es importante llevar unas rutinas antes de acostarte. Por supuesto, también el deporte debe acompañar, para los biorritmos. Si tienes cosas que te preocupan, intentar solucionarlas. No es fácil, lo sé, pero vivir en la máxima coherencia posible. A veces nos creamos necesidades que se pueden evitar.

¿Sus hijos le han dado mucha guerra?

Pues, mira, yo soy madre adoptante de una niña mayor, la mediana dormía bien y el pequeño, que lo tuve de manera biológica, fue un poco más complicado, porque había que darle pecho y dormía menos. Lo de no dormir es un momento delicado.

No suele hablar de ellos en exceso, ¿sus hijos están bien?

Sí, todo perfecto. No me quejo.

Ahora, está de actualidad el tema de la adopción, a raíz de las palabras de Isa Pantoja. ¿Qué opinión le merece todo esto?

Al final, el vínculo que se crea entre madres e hijos es muy especial y es único. Cada uno sabe lo que hay. Aquí tenemos a una madre que no sabemos cómo lo está pasando. Seguro que no es fácil para ella y hay una hija que requiere y quiere que ese vínculo se afiance. Bueno, tenemos que dejar que ellas, si quieren, se tomen su tiempo para arreglar eso, pero nosotros sólo podemos ser testigos. Insisto: cualquier vínculo de madre y padre con el hijo, sea adoptado o biológico, requiere su reposo.

Se comentó que en la casa de Isabel se hacían distinciones entre los hijos biológicos y adoptados.

Es una valoración que hacemos nosotros de lo que nos han contado. Habría que ver también las circunstancias de cada uno y eso es muy especial.

¿En qué momento vital se encuentra Anne Igartiburu?

Muy bien. No me puedo quejar. Tengo los hijos, que ya van creciendo, tengo salud y trabajos bonitos. Luego la parte de desarrollo personal en mi canal, pues va muy bien. Estoy aprendiendo un montón como divulgadora de temas que tienen que ver con el bienestar y crecimiento personal. Y luego, los fines de semana, estoy con DCorazón, que va muy bien.

Su programa se ha estabilizado en la cadena, aunque al principio las audiencias no respondieron muy bien.

Parece que sí. Ahí vamos... La audiencia es complicada. Venimos de muy poca audiencia, tenemos que dejar una bandeja buena a los informativos... Tenemos mucha competencia; en otras cadenas, a esa hora, hay cosas muy apetecibles. Tenemos que intentar conquistar al espectador.

¿Algún proyecto que venga ahora, que se pueda contar? ¿Quizá por Navidad?

De momento, no. No sé qué pasará con las Campanadas. Imagino que volverán a apostar por otra gente, que está bien. Pido que DCorazón nos dure en el fin de semana. Estamos muy contentos todos y hacemos equipo. Tenemos colaboradores muy majos.

¿Alguna vez se ha planteado dedicarse sólo a una cosa, o la tele o el coaching?

Bueno, es que la parte de la divulgación del canal no da... es más invertir dinero para todo. Las entrevistas las hago yo, las produzco yo, invierto, pero no hay revertimiento económico. Por ahora. A ver si más adelante. Tengo un montón de seguidores en YouTube, pero que de ahí no saco... Tengo que hacer DCorazón y contenta, ¿eh?

Estos días también se está hablando del acoso a la mujer a raíz del tema de Íñigo Errejón. ¿Qué opinión le merece? Queda lucha por hacer.

Sí, curioso que vayan saliendo testimonios poco a poco. Es interesante también observar cómo reacciona la gente más joven. Y cómo llevamos arrastrando mucho tiempo el estar calladas. No es mi caso, porque he tenido suerte. Manda narices que tenga que usar la palabra suerte. Hay cosas que se dan por hecho y creo que deberíamos a comenzar a cuestionarlo.

Lo importante es que nunca se mire hacia otro lado...

Parece que algo cambia. Si hay que salir, se sale. Pero todos juntos.

Como dice usted, ha tenido suerte. ¿No le ha pasado algo así en su vida?

No, pero es curioso que hablemos de suerte. Madre mía. Suerte o tener el ojo... No ha cuadrado. Yo llego a mi trabajo, luego recojo y me voy. No he tenido opción de nada. Sí tenemos que aprovechar que somos mujeres asentadas profesionalmente para acompañarnos. Todas y todos, insisto: porque esto es de todos.

Intenta educar en igualdad a sus hijos, ¿no?

Es que ya van iguales. Tengo suerte también en eso. Sobre todo, mi hija mayor me recuerda quiénes somos. Por eso hay que fijarse mucho en la generación Z. A mí me sorprende, me impacta, me emociona. Las mujeres llevamos miles de años asimilando una serie de creencias integradas, y aceptadas y dándolas por válidas. Y que, de repente, tu hija te diga 'mamá, ¿estás segura de esto?'. Por eso confió mucho en que sean nuestras maestras.

Como madre, ¿es muy controladora? En plan, ¿mirar los teléfonos de sus hijos?

Eres padre o madre según cómo seas tú. Yo soy controladora en la vida y en general en todo. Y hay que dejarles espacio. La mayor ya va sola, y los pequeños son muy pequeños para tener teléfono. Más que el móvil, sí que controlo que estén bien, que hagan sus deberes, que descansen. Lo tengo todo muy atadito. Puedes ser una buena amiga, pero los padres somos los que ponemos los límites.

Para terminar, ¿el amor qué tal le trata?

Todavía no ha surgido, pero, oye, si tiene que llegar... Es que yo he tenido compañeros muy buenos, muy especiales.

¿Abierta al amor?

Pues no lo sé. Si surge, surgirá. No ha surgido y también puede ser así porque yo no he puesto la energía en eso.