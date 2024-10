Rosario Bermudo, a un paso de conseguir 1,2 millones de euros: la sentencia, un posible recurso y sus planes de futuro

"Loca de contenta". Así se confía a EL ESPAÑOL que está Rosario Bermudo (72 años), la hija reconocida de Leoncio González de Gregorio y Martí. No es para menos; tras 11 largos y tediosos años de batalla judicial con sus cuatro hermanos -con el objetivo de recibir su parte de la herencia paterna-, Rosario respira tranquila.

Este pasado lunes, 21 de octubre de 2024, fue un gran día que, por supuesto, jamás olvidará la hijastra de la 'duquesa roja'. La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria ha condenado a Leoncio, Gabriel, Pilar y Javier a pagar a su hermana biológica, Rosario Bermudo, 1,2 millones de euros.

Esa es la cantidad que la jueza ha fijado. Según ha informado EFE este pasado día 21, la sentencia condena a los cuatro hijos de Leoncio González -padre biológico de la demandante y marido de la duquesa-, a pagarle a Bermudo la citada cantidad que le tendría que haber correspondido en herencia.

Rosario Bermudo en una fotografía de archivo.

No obstante, una de sus hermanas, Pilar González de Gregorio, tendrá que pagar 800.000 euros al haber recibido una "herencia mejorada", según el letrado Fernando Osuna, quien ha indicado que la sentencia especifica que el dinero deberá ser ingresado "en metálico" y no pagar una parte o el total con posesiones materiales distintas del dinero.

Aunque contra la decisión de la jueza cabe recurso, la decisión permite a Bermudo pedir el ingreso del dinero por adelantado antes de presentar el recurso, mientras que sus hermanos han sido condenados también al pago de las costas. Tras conocer esta sentencia, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el abogado de Rosario Bermudo.

Rosario Bermudo junto a su hermano, Gabriel, el pasado 27 de mayo, en Soria. Europa Press Europa Press

Antes de nada, Osuna deja claro que Rosario aún no ha percibido esa millonaria cantidad. A día de hoy, la hijastra de la 'duquesa roja' tiene en su haber cerca de "300.000 euros", el montante que ha percibido de dos de sus hermanos, Gabriel y Javier. Estos dos, junto con el otro hermano varón, Leoncio, deben pagar a Bermudo un total de "400.000 euros".

Por su parte, Pilar, la heredera universal de Leoncio González de Gregorio y Martí, deberá desembolsar 800.000 euros. Todas esas cantidades suman el 1,2 millones de euros. En efecto, no es una sentencia firme y cabe recurso por parte de los hermanos de Rosario, pero advierte Fernando a EL ESPAÑOL: "Si no pagan, embargaremos y Rosario cobrará al momento".

Sostiene Fernando Osuna que su representada pretende, con la herencia de su padre, ayudar a sus tres hijos con las "hipotecas". Informa Osuna que Rosario "se va a cambiar de casa", pues en la que vive en la actualidad "es muy pequeña".

Conviene puntualizar que el marido de Rosario está enfermo y la estrechez de la vivienda familiar no ayuda, precisamente, en el día a día de su esposo, con movilidad reducida.

La versión de Pilar

Hace unos días, Pilar González de Gregorio rompió su silencio en el espacio TardeAR, en Telecinco. En dicho programa, la heredera de la 'duquesa roja' afirmó haberle ofrecido tierras a Rosario porque es lo único que ella recibió de la herencia. "Yo le puedo pagar en tierras, pero ella no lo acepta", sostuvo Pilar.

Pilar González de Gregorio en una fotografía tomada en julio de 2024, en Hinojosa de la Sierra. Gtres

Fernando Osuna ya habló con EL ESPAÑOL acerca de por qué no desea su representada que se le ofrezcan tierras como parte de la herencia. "Sólo hemos pedido dinero, porque en realidad las propiedades que tenía Leoncio, en Soria, son agrícolas en su mayoría y eso es muy difícil de vender y darles salida", apuntó Osuna.

"Estoy muy dolida porque ha dicho -Rosario- que es mentira que yo me ofreciera a realizar las pruebas de ADN, cuando la realidad es que estaba dispuesta a hacérmelas. Incluso le mandé un escrito en el que me ofrecía a someterme a ellas. También lo hizo mi hermano Javier, los dos con la intención de que no se exhumara a nuestro padre", explica Pilar en La Razón.

Larga batalla

El 5 de diciembre de 2018, el titular del Juzgado número 77 de Madrid reconocía a Bermudo como heredera legítima tras aportar al proceso una prueba de ADN con el 99,99 por ciento de coincidencia, el máximo que se puede obtener.

El final de este pleito se produjo después de un proceso de seis años y de que el 23 de marzo de 2017 se exhumaran en el cementerio de Quintana Redonda (Soria) los restos de Leoncio González para poder contrastar el ADN con el de la demandante.

Esta prueba resultó clave para confirmar que Rosario Bermúdez es hija de González, lo que le da derecho a reclamar parte de su herencia. Leoncio González de Gregorio, esposo de la duquesa de Medina Sidonia, fue miembro de una de las familias aristocráticas más importantes de España con un linaje que se remonta al siglo XV.

Las pruebas de ADN realizadas sobre restos óseos del cuerpo de su padre confirmaron al 99,99 por ciento que el aristócrata era el padre de la hija extramatrimonial que tuvo con la sirvienta, y cuya paternidad había reclamado ésta para exigir parte del legado.

Bermudo pudo ganar este caso después de cinco años de pleitos tras autorizar un juez la exhumación de Leoncio González para la obtención de muestras óseas con las que poder contrastar el ADN del fallecido con el de ella.

El Instituto de Toxicología exigía que se comparase el ADN de varios familiares vivos del aristócrata para evitar la exhumación, lo que finalmente se hizo como prueba decisiva.