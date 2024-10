María Amores, la mujer de Ion Aramendi, da el salto como 'influencer': su nuevo fichaje y el gran apoyo de su marido

"Tengo una buena noticia y una mala". Así abría María Amores (47 años), la mujer de Ion Aramendi (47), un vídeo que publicó el pasado jueves, 17 de octubre, al filo de la medianoche. "La buena es que ha nacido una influencer y creo que la mala es que ha nacido una influencer", proseguía en su discurso.

María Amores, con su característico sentido del humor, no hacía más que compartir su salto como creadora de contenido de manera oficial. Y es que, si bien desde hace tiempo mantenía una intensa actividad en redes sociales, exponiendo sus opiniones, recomendaciones y gustos, lo cierto es que lo hacía de una manera genuina y bajo su alter ego, generouser.

En alguna ocasión ella misma llegó a confirmar que las redes sociales eran una suerte de hobby y no cotizaba por ello. Ahora, la situación será distinta, pues ha fichado por una agencia de representación, que se encargaría de sus compromisos con diferentes marcas.

"Yo decía, ay, las influencers, ay, fíjate, claro yo vengo de una generación en la que eso no existía. O sea, tú nunca digas de esta agua no beberé", reconocía la mujer de Ion Aramendi en el mencionado clip. "Como que me lo voy a currar más", reconocía en referencia a su nuevo trabajo. "Me he vuelto más pro. Nunca es tarde", añadía.

Sus redes ahora llevarían una línea más formal. Eso sí, María Amores daba a entender que mantendrá su esencia. "Sabéis que yo siempre seré una generouser y que no me creo creadora de contenido, soy más bien comunicadora de contenido…", escribía junto al citado vídeo. Su salto oficial como influencer tiene una razón: "Necesitaba tener un proyecto personal, darle un poco más de calidad a esto a lo que le dedico tanto tiempo y tanto cariño. Quiero ver de lo que soy capaz de hacer a nivel creativo y estético".

En el texto, María hacía mención a la agencia que con la que empieza a trabajar y pedía el respaldo de sus seguidores: "Sed generousers y apoyadme en esto que me hace mucha ilusión. No me castiguéis por querer evolucionar, va a estar guay".

La periodista busca el apoyo de sus 35.000 seguidores, pero ya cuenta con el gran respaldo de su marido y principal admirador, Ion Aramendi. "Eres una comunicadora increíble, estamos muy orgullosos de ti (...) Tu familia somos muy fans de generouser", escribía el presentador de Gran Hermano en la publicación de María Amores, quien descubrió el talento de su mujer hace mucho tiempo.

Ion Aramendi y María Amores en un acto público en Madrid el pasado mayo. Gtres

"Es una gran comunicadora, es infinitamente mejor en las redes sociales que yo. Ella sabe cómo hacerlo, de qué hablar, y me alucina y me da envidia. Estoy súper orgulloso de ella y justo a propósito de su trabajo en redes le están surgiendo nuevos proyectos", decía el televisivo en una entrevista con EL ESPAÑOL en marzo de 2023.

El pasado jueves, horas antes de anunciar su nueva andadura, la periodista ya daba pistas sobre ello. Sin desvelar qué, comentaba que estaba inmersa en "una cosa". Lo hacía en medio de una anécdota que compartía en sus stories de Instagram, bajo su alter ego. "En mi cabeza tengo una carga mental que no puedo explicar. Entre mi trabajo con Ion, ahora con una cosa que estoy haciendo, mis tres hijos...", deslizaba.

Cabe puntualizar que es ella quien gestiona los proyectos de Aramendi. Como ha comentado en varias ocasiones, después de haber trabajado en la producción de conocidos talents de televisión, decidía dedicarse exclusivamente a las labores de su marido, como representante. De esta manera, también podía enfocarse más en su rol de madre.

Ion Aramendi y María Amores tienen tres hijos: Ion, Lucas y Marieta. La menor llegó al mundo en agosto de 2022, cuando la periodista tenía 45 años y en un parto muy difícil:"La cosa se complicó mucho, pero mucho... Después de dos días en reanimación sin comer, ni beber, con mil vías, transfusiones, oxígeno, un globo en el útero, medias compresoras y enmorfinada viva, estamos juntas", comentó entonces la mujer del presentador en sus redes sociales.

Por suerte todo quedó en un susto y María Amores consiguió sobreponerse. Lo que vino después también fue relatado en su perfil de Instagram. Hoy, convertido en un exitoso canal con más 35.000 seguidores que ha despertado el interés de los profesionales.