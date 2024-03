María Amores, mujer de Ion de Aramendi, comienza la primavera con nuevas gafas de sol de Mr. Boho

María Amores, la mujer de Ion Aramendi (46 años), se ha hecho un hueco en redes sociales con su alter ego, Genourser. De forma genorosa, la periodista comparte sus recomendaciones y debate sobre todo tipo temas. Entre ellos, la moda. En ocasiones ha compartido algunos de sus looks y ha sido aplaudida por su "estilazo". Uno de los must de sus vestidor son las gafas de sol, siendo Mr. Boho su firma favorita.

La comunicadora ya contaba con tres diseños de esta marca y ahora suma uno nuevo. Tal y como ha desvelado en sus stories de Instagram, ha recibido como obsequio una montura que, en sus palabras, "son de star total".

El modelo es el Tabarca Cheetah, un diseño estilo ojo de gato que, tal y como explica la marca en su página web, "destaca por su carácter robusto y extremos muy angulosos. Además, presenta un frontal de acabado redondeado que pronuncia aún más su particularidad".

María Amores luciendo las gafas 'Tabarca' de Mr. Boho. Instagram

El modelo de María Amores tiene un estilo animal print. Pero el mismo diseño también está dsiponible en otros tonos y estampados. Desde el más clásico hasta el más atrevido. En cualquiera de ellos, el precio es el mismo: 65 euros.

Las gafas Tabarca forman parte de la nueva colección primavera-verano de Mr. Boho, la cual fue presentada en Madrid el pasado 13 de marzo. Esta nueva propuesta se promociona mediante una campaña denominada Freedom to be Different, con Blanca Suárez (35) como protagonista.

La mujer de Ion Aramendi ha presumido de sus nuevas gafas a través de sus stories de Instagram, dejando al descubierto cómo lucen en su rostro. "Me encantan", ha confesado María antes de mostrar los otros tres diseños de Mr. Boho que ya tenía en su armario. Todos ellos muy diferentes, pero igual de trendy.

Tanto en la presentación de su nueva colección como en sus plataformas la marca recuerda que "es la expresión en forma de gafas" de su concepción de la moda. "Una apuesta incasable por crear productos en constante evolución e intentar sistemáticamente conseguir la máxima eficiencia" que les permita llegar a sus usuarios "con precios competitivos", a la vez que respetan "estándares de calidad exigentes".

Mr. Boho, fundada en 2013, es hoy una reconocida marga de gafas que sobresale entre otras del sector por su carácter "cosmopolita, inquieto y natural". Tiene presencia en más de 40 países y cuenta con más de 1.800 puntos de venta. Se ha convertido en must de influencers, celebrities y royals. Sus modelos, incluso, han conquistado a Betrice Borromeo (38), mujer de Pierre Casiraghi (36).