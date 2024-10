De Mayra Gómez Kemp a Laura Valenzuela: las mujeres que marcaron un precedente en sus variadas disciplinas

Una parte de la historia de la televisión española se fundió a negro cuando el pasado 13 de octubre falleció Mayra Gómez Kemp a los 76 años. Tal y como ha contado su hijastra, Roxana, tras llegar a Madrid desde Buenos Aires, la comunicadora volvió a caerse una segunda vez con tan mala fortuna que se dañó la cabeza. Con seis décadas de trayectoria a sus espaldas, poca gente sabía que Mayra se convirtió a principios de los ochenta en la primera mujer a nivel mundial en presentar un concurso en prime time. Hablamos del Un, dos, tres… responda otra vez (1982-1988). Un hito que hizo posible Chicho Ibáñez Serrador.

Como homenaje a Mayra y al resto de las mujeres, EL ESPAÑOL hace un poco de historia para dejar constancia de algunas de las féminas que rompieron barreras con su inteligencia, fortaleza y saber estar. En 1976, Barbara Walters fue la primera mujer en copresentar un telediario nacional en horario de máxima audiencia. Solo estuvo en ese puesto dos años, pero su llegada cambió el paradigma de los medios de comunicación. "Era una figura muy importante para los periodistas, no solo para las mujeres", afirmó su biógrafa Susan Page. Fallecida en 2022 a los 93 años, la periodista también fue la única en entrevistar a algunos de los personajes más notables del siglo XX como Richard Nixon, John Wayne, Michael Jackson, Ronald Reagan, Fidel Castro o Elizabeth Taylor.

¿Quién no conoce a Dorothy de Las chicas de oro? La popular comedia de los ochenta nos trajo a cuatro viejecitas con una larga trayectoria a sus espaldas, pero que alcanzaron las cotas máximas de popularidad gracias a esta sitcom. De todas ellas, Bea Arthur (Dorothy), hay que destacar que fue la primera en hablar abiertamente de feminismo y, sobre todo, camuflarlo con humor inteligente. En otra de sus populares series, Maude (1972-1978), hizo historia ya que su personaje fue el primero en tener un aborto legal en un programa de máxima audiencia. La actriz falleció a los 86 años en 2009.

Mayra Gómez Kemp en una fotografía tomada en 1980.

Hay un sinfín de nombres que han hecho historia en el ámbito de la televisión al convertirse en las primeras en hacerlo. La legendaria Lucille Ball produjo una serie, I Love Lucy; Marlo Thomas (86) protagonizó la serie Aquella chica (1966-1971), centrada en la vida de una mujer soltera, trabajadora y que no vivía con sus padres; Oprah Winfrey (70) ostenta diferentes récords como ser la primera negra en ser milmillonaria y la primera en producir y en ser propietaria de su propio talk show, Oprah (1989-2011); Ellen Degeneres (66) reveló su homosexualidad en la sitcom Ellen (1994-1998); Viola Davis (59) se convirtió en 2015 en la primera negra en ganar un Emmy como protagonista en una serie dramática con Cómo defender a un asesino (2014-2020) y Diahann Carroll fue la primera negra en protagonizar una serie en la que no ejercía como servicio doméstico y también la primera en ganar el Tony por el musical No Strings; la inolvidable Debbie Allen (74), coreógrafa de Mariah Carey (55) y Michael Jackson, así como para algunas de las galas de los Oscar, se convirtió en la primera mujer negra en ganar un Globo de Oro en la categoría de mejor actriz de comedia/musical televisivo por la serie Fama.

En nuestro país, Laura Valenzuela le puso rostro a las primeras imágenes de TVE; Blanca Álvarez ha pasado a la historia por ser la primera presentadora del ente público en 1967 y, contra lo que se pudiera pensar, no ganó más de 2.500 pesetas al mes y vivía en el humilde barrio madrileño de San Blas; curiosamente, gracias a Blanca, la primera en ser directora para programas infantiles fue Lolo Rico con La cometa blanca y la primerísima en informar sobre temas públicos en una televisión en nuestro país fue Mari Carmen Izquierdo, que en cierta ocasión contó la siguiente anécdota: "La primera vez que fui a cubrir una prueba ciclista me echó el director de la carrera porque, segun los reglamentos, las mujeres no podían seguirla si no iban en la caravana publicitaria o eran médicos. Pero como consecuencia de que me echaran, reformaron la normativa".

En los anales de la historia del cine, Mary Pickford no solo fue la primera intérprete de cine mudo que cobró un millón de dólares, sino que también fue la única fémina de los 36 fundadores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood en 1927; Kathryn Bigelow (72) ha sido la primera en la historia en ganar el Oscar a la mejor película por En tierra hostil (2009); Judi Dench (89) ha sido la intérprete más veterana en ser nominada a la mejor actriz de reparto por Belfast (2022) a los 87 años; entre las intérpretes jóvenes, la dominicana Zoe Saldaña (46) puede estar orgullosa de ser la primera en protagonizar cuatro filmes que superaron en taquilla los 2.000 millones de dólares (Avatar, Avatar: El sentido del agua, Vengadores: Endgame y Vengadores: Infinity Car) y Whoopi Golberg (68) es la primera negra en tener un EGOT, acrónimo de Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Lara Dibildos y Laura Valenzuela, en una imagen de archivo. Europa Press

En España, nuestra inmortal Sara Montiel fue la primera española en cobrar un millón de dólares por una película; Penélope Cruz (50) hizo historia en 2009 al ganar su primer Oscar como mejor actriz de reparto por Vicky Cristina Barcelona; en 1969, Josefina Molina (87) fue la primera en tener el título de directora en la Escuela Oficial de Cine, mientras que la menos conocida Montserrat Casal y Baqué bajo el seudónimo de Elena Jordi fue la primera directora en la historia del cine español.

Como no podía ser de otra manera, en el ámbito musical hay otra gran variedad de féminas que están en los libros de historia como Celia Cruz, que rompió barreras al popularizar el género latino con La negra tiene tumbao o Quimbara, además de haber revolucionado la salsa y la música cubana al integrar elementos de su herencia afrolatina; la reina del soul Aretha Franklin fue el primer nombre femenino en formar parte de The Rock and Roll Hall of Fame y su colega Ella Fitzgerald, la reina del jazz, fue la primera mujer negra en recibir un Grammy en la ceremonia inaugural de 1959.

Más allá del espectáculo, hay otras disciplinas en las que la mujer ha sido fundamental para tener la calidad de vida que gozamos en la actualidad. Prácticamente olvidada por la historia, lady Mary Wortley Montagu fue la pionera de la inmunización y, por tanto, sentó las bases para erradicar o luchar contra enfermedades infecciosas; Marie Curie no solo fue la primera en ganar en 1903 el Nobel (en Física) sino que en 1911 consiguió otro en química; Rosa Parks ha pasado a la historia como la primera fémina en defender los derechos de los negros cuando en 1955 se negó a ceder su asiento del autobús a un hombre blanco y hasta su muerte en el 2022 a los 96 años, la reina Isabel II fue la monarca más longeva de la historia con 70 años y 214 días en el trono.

La reina Isabel II, en una foto de archivo.

Otros nombres importantes son los de Valentina Tereshkova (87), que en 1963 se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio exterior; la alpinista japonesa Junko Tabei la primera en alcanzar las Siete Cumbres o montañas de más de 8.000 metros de altura. Jane Goodall (90) es la única etóloga, activista y primatóloga en tener un estudio con el mayor recorrido sobre primates salvajes en el planeta; Giorgia Meloni (47) es la primera presidenta de la historia de Italia y en la industria del porno Lisa Sparks (47) batió récords al tener encuentros sexuales con más de 900 hombres en un día.

En España, Conchita Martínez (52) y Arantxa Sánchez Vicario (52) llegaron a lo más alto del tenis al ser las primeras atletas de nuestro país en ganar Wimbledon y Roland Garros, respectivamente; la sevillana Pilar Vargas se convirtiera en la primera en ser entrenadora de fútbol en 1991 a nivel mundial y la primera en ser convocada por la selección femenina. Su nombre ha copado últimamente las páginas del corazón porque es la 'suegra' de Tana Rivera (25) y en política española, Esperanza Aguirre (72) fue la primera mujer presidenta del Senado en 1999 y Luisa Fernanda Rudí (73) la primera presidenta del Congreso en el 2000