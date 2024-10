Mercedes Milá, Vega, Ángel Martín o Andrés Iniesta: los famosos que más han visibilizado la salud mental

Todavía existen muchos tabúes para hablar abiertamente de los problemas mentales que sufre un alto porcentaje de la población mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 9% tiene algún desequilibrio y el 25% lo tendrá en algún momento de su vida. Los datos son alarmantes ya que se espera que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo en 2030.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental que se celebra el 10 de octubre conviene recordar que entre esos porcentajes se esconden numerosos rostros conocidos que en los últimos años se han envalentonado al confesar sus diferentes enfermedades. Aseguran que de esta manera les gustaría concienciar a la sociedad. Los diferentes tipos de trastornos son depresiones, bipolaridad, déficit de atención e hiperactividad, anorexia…

Entre los que padecen trastorno obsesivo compulsivo (TOC) se encuentran David Beckham (49 años), que en más de una ocasión ha dicho que espera a que toda la familia se vaya a dormir para ordenar algunos objetos de consumo. "Todo debe estar ordenado en línea recta y han de ser pares. Cuando meto los refrescos en la nevera deben ser pares ya que si son impares quito uno y lo meto en un armario distinto". En el documental sobre su persona estrenado en Neflix asegura que "cuando todos están durmiendo, yo voy por ahí limpiando las velas, enciendo las luces correctamente, me aseguro de que todo está ordenado. Porque odio bajar por las mañanas y que haya tazas, platos y cuencos".

En el ámbito político, Donald Trump (78) padece germofobia ya que necesita lavarse las manos continuamente. Por ello, en más de una ocasión el expresidente de Estados Unidos ha evitado estrechar manos por miedo a coger algún tipo de infección. Entre los maniáticaos de la limpieza y el orden también figuran Leonardo DiCaprio (49) y Justin Timberlake (43).

Conviene dejar claro que si se acude a un especialista, ya sea en el ámbito de la psiquiatría y de psicología, existen tratamientos para lograr realizarse en la vida. E, incluso, conseguir fama y riqueza. Entre los que tienen Trastorno for déficit de atención y/o hiperactividad (TDAH) destacan Pablo Motos (59), que en una entrevista con El País dijo sin ambages que "era un niño hiperactivo sin diagnosticar. Me pasaba la vida intentando hacer algo malo, romper algo (…). Poco a poco empecé a entrar en un mundo muy complicado, lo que se traduce en que comencé a delinquir… Pensé en mis amigos y me di cuenta de que los que no estaban en la cárcel estaban muertos, y me lo empecé a pensar. De todos modos, lo que a mí me centró fue que me compraron una guitarra. … De repente, descubrí a los mejores de la radio, a Iñaki Gabilondo y a Luis del Olmo (…)".

Donald Trump. Gtres

A Fernando Verdasco (40) tampoco le ha importado reconocer que padece TDAH y, en su caso, el tenis le ayudó para canalizar su energía y, por supuesto, para concentrarse en lo que realmente es importante en la vida. En febrero de 2022, el yerno de Isabel Preysler (73) tuvo un problema mientras competía en Brasil al dar positivo en un control ya que estaba tomando metilfedinato, una sustancia recetada legalmente para tratar su dolencia. Le sancionaron durante dos meses. También Dani Martín (47) lo pasó mal durante su infancia al desconcentrarse durante los estudios y dispersarse en demasía en clase. Sus padres fueron fundamentales para sobrellevar todo.

El cantante Adam Levine lo padece desde que era un crío, lo que le dificultó seriamente hacer los trabajos escolares. Cuando se metió de lleno en la música, el cantante y compositor se sinceró al asegurar que "a veces tuve problemas para escribir canciones y grabar en el estudio. No siempre podía concentrarme y completar todo lo que tenía que hacer. Recuerdo estar en el estudio una vez y tener 30 ideas en mi cabeza (…)". Entre los rostros internacionales que han batido récords en sus disciplinas y que tienen TDAH figuran Simone Biles (27), la gimnasta y campeona olímpica más laureada de todos los tiempos y el nadador Michael Phelps (39), también el más premiado en los JJOO; el milmillonario fundador de Windows Bill Gates (68) fue tan mal estudiante debido a su trastorno que se vio obligado a abandonar la universidad de Harvard y Walt Disney, el rey de la animación, era tan despistado que le echaban del trabajo. Pero sus problemas de concentración los encauzó con el dibujo.

Entre las principales variantes de los trastornos mentales, la bipolaridad y la depresión causan auténticos estragos. En 2011, Catherine Zeta-Jones (55) confesó públicamente que era una persona bipolar: "Este es un trastorno que afecta a millones de personas y yo soy una de ellas. Si la revelación de tener trastorno bipolar II ha alentado a alguna persona a buscar ayuda, entonces vale la pena. No hay necesidad de sufrir en silencio y no hay vergüenza en pedir ayuda". Llegó a estar ingresada. Su valentía fue respaldada por su marido, Michael Douglas (80) quien aseguró que en aquel momento que la ganadora de un Oscar "fue valiente para asumir lo que le pasaba... Mi hijo mayor está arrestado, mi exmujer demandándome y yo tenía cáncer. Era difícil para ella decirme 'tengo una depresión".

La actriz Catherine Zeta Jones. Gtres

Uno de los rostros televisivos más populares fue Javi Martín (51), uno de los hombres de negro del celebérrimo Caiga Quien Caiga (CQC) en la etapa del Gran Wyoming, que ingresó en varias ocasiones en hospitales psiquiátricos porque llegó a intentar suicidarse. Fue en la Nochebuena de 2011 cuando tuvo su gran episodio de bipolaridad. Durante la promoción de su libro Bipolar y a mucha honra aseguró que "hay algo hereditario, pero las drogas y el alcohol lo desencadenan".

En nuestro país también lo padecen Vega (45) y Raquel Mosquera (55), que lo padece en grado II desde 2006. Ese año estuvo ingresada durante más de un mes en la López Ibor. Las imágenes de la viuda de Pedro Carrasco hablando sola por la ventana fueron de las más tristes en la historia reciente de la prensa rosa. Dos años después intentó suicidarse y en 2012 ingresó en el área de psiquiatría de la Clínica Puerta de Hierro. En alguna ocasión ha narrado que "padezco una bipolaridad que está controlada por mi psicólogo y mi psiquiatra y con el tratamiento adecuado puedo llevar una vida normal. Antes de incorporarme al programa de televisión, tuve unos meses con mucho estrés y dejé de medicarme un par de días". Su valentía ante las cámaras permitió dar visibilidad a una enfermedad que la gran mayoría de la gente mantiene secreta.

Ejemplo paradigmático de éxito en la vertiente comunicativa, Mercedes Milá (73) abandonó Gran Hermano en 2015 porque empezó a notar ciertos rasgos depresivos. Tras ser diagnosticada, la periodista catalana no se cansa de repetir que "lo he pasado muy mal, cuando sabes que una depresión puede acabar contigo, que una ansiedad puede acabar contigo, te das cuenta de los límites". Sobre dejar la televisión ha asegurado que "me fui por enfermedad, porque ya no podía más. Podía estar llorando toda la semana y cuando llegaba el jueves cogía un coche y me iba a la tele. Me maquillaba y nadie lo notaba. Lo que me pasaba después, era que me decía, ¿cómo podré volver a hacerlo?". Sin embargo, la primera vez que sí se sintió deprimida fue cuando tras cuatro años de relación, su pareja, un chico bastante más joven, la dejó cuando había cumplido los 50.

El recién retirado futbolista Andrés Iniesta (40) sufrió depresión a raíz del inesperado fallecimiento del jugador del Español Dani Jarque. En su biografía La jugada de mi vida describe que "a las personas nos mueve la ilusión y en una situación así no tienes nada, no sientes las cosas. Cuando sufres depresión, no eres tú. Cuando estás tan vulnerable es difícil controlar momentos de la vida y piensas en situaciones extremas". El ex jugador del Barça llegó a sentirse vacío por dentro y no veía la luz. El siempre querido Fernando Tejero (57) reveló por primera vez su estado mental en una entrevista al diario 20 Minutos donde enfatizó que "hay criaturas mileuristas que, por desgracia, no se lo pueden permitir. Yo no solamente denuncio, sino que exijo que haya más atención a la salud pública. No nos damos cuenta, pero las cifras de personas que se suicidan son muy altas".

Entre los famosos que han sufrido y siguen sufriendo depresión figuran Rocío Carrasco (47), Lucía Rivera (26), Angy (34), Pastora Soler (46), Angelina Jolie (49), Gwyneth Paltrow (52), Beyoncé (43) y Ellen Degeneres (66).

Ángel Martín. Gtres

De todos los personajes que han sufrido brotes psicóticos graves que han sido mediatizados por un bien común figura el caso del cómico y guionista Angel Martín (47). El 4 de junio de 2017 le ingresaron en un hospital psiquiátrico y ahí comenzó un largo viaje de recuperación para intentar reconstruir su persona. A base de mucha terapia y de ser consciente de las transformaciones sufridas en la dualidad cuerpo-mente, el barcelonés escribió Por si las voces vuelven. Tiene claro que "superar un brote psicótico y no compartirlo es una estupidez", aseguró a El Heraldo de Aragón.

Fueron dos semanas de ingreso en las que se hizo añicos. Estaba inmerso en una depresión, no entendía nada y se perdía constantemente. Tras recibir el alta empezó a buscar información sobre los problemas mentales y descubrió que la seguridad social no invertía lo suficiente en cuidados mentales, que el sistema es muy frágil. Con respecto a esas voces manifestaba que "cuando aparecen hablan de todo. No había un mensaje concreto, sino que básicamente desenmascaramos al mundo y empezamos a vivir en un mundo nuevo. Había tantos mensajes, tantas tramas y tantas señales que es muy difícil recordar lo que decían". Llegó a definirse como la mierda más absoluta.