Mercedes Milá se sincera como nunca sobre la depresión que sufrió: "Me acuerdo de cada minuto"

Mercedes Milá fue uno de los rostros que este lunes, 24 de junio, se sometió a las preguntas de los entrevistadores de 100% únicos. Un grupo de personas con Trastornos del Espectro Autista realizaron un amplio cuestionario a la comunicadora, que se sinceró sobre algunos de los aspectos más personales de su vida.

Uno de ellos fue la depresión que sufrió la periodista, a raíz de la ruptura con José Sámano, su pareja durante 20 años. Jorge Armiñanzas, de 41 años y procedente de Valladolid, un hombre que también la había padecido, desveló que no recordaba parte de su "pasado" a causa de la enfermedad.

"¿Qué le dirías a una persona que simplemente te dice: 'No, es que tienes que animarte'?", quiso saber el vallisoletano. "Pues que no tiene ni idea de lo que dice. Pero, espera un momento, ¿cuánto tiempo duró tu depresión?", se interesó Milá.

"Recuerdo que me dijeron que hubo un año que no pude estudiar, pero no sé si duró más tiempo", respondió Armiñanzas, ante la mirada atónita de la veterana comunicadora. Jorge ahondó en su experiencia escolar, dividiéndola en dos "partes".

"Por una parte, tengo el 'bullying' en el colegio, que lo sufrí y no lo recuerdo. Y tengo otra parte del colegio que recuerdo vagamente, alguna escena. Pero no recuerdo el primer año", señaló el chico. "Vale, por sufrimiento, ¿no? O sea, tu cerebro se defendía del 'bullying' borrando el recuerdo. Es mejor así, tío. Yo me acuerdo de cada minuto de mi depresión".

Mercedes Milá abraza a un entrevistador de '100% únicos' Mediaset España

Jorge planteaba entonces la posibilidad de "si pudiera recordar todo lo olvidado" de aquel momento, y no estaba seguro de que fuera "bueno" que su mente volviese a esos años. Mercedes coincidía con él: "No, porque sería muy doloroso y no sé si serías fuerte para aguantarlo".

En este punto del debate, Milá trató de describir "la sensación" que tenía en esa época tan complicada: "Es como si tuviéramos una espada de Damocles encima que nunca sabes cuándo te va a caer. Cuantas estás bien, bien. De repente, empiezas a notar en el estómago un pincho que crece. Empiezas a agobiarte, a llorar. Una tristeza enorme".

Finalmente, entrevistada y entrevistador se fundieron en un cariñoso abrazo, después de que Mercedes se lo propusiese: "¿Te puedo dar un abrazo de compañero de depresión?". "Cuando te sientas muy mal, pídele a alguien que te abrace. El abrazo traslada energía positiva. No un beso, un abrazo", le recomendó la invitada a Jorge.

Milá recuerda 'GH'

Mercedes Milá tampoco dejó escapar la oportunidad de hablar sobre el gran formato de su vida, Gran Hermano. La conductora catalana capitaneó el 'reality show' entre los años 2000 y 2015, a excepción de 2002. "Acabé haciendo el programa más bonito que se puede hacer en el mundo", aceptó.

Mercedes Milá, en '100% únicos' Mediaset España

Estas personas con TEA también preguntaron a Milá si se veía como concursante del espacio de telerrealidad. Ella prefirió dejarlo en el aire: "Para ser concursante de GH hay que ser muy valiente y muy generoso. Si no tienes esas dos características, no puedes entrar".